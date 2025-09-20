اولین نشست از سلسله نشست‌های بررسی چهار دهه سینمای دفاع مقدس با نمایش مستند «پرده‌خوانی سینمای جنگ» برگزار شد. این مستند به کارگردانی آریان عطارپور به بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ می‌پردازد و در این نشست، سازندگان مستند و جواد طوسی، منتقد سینما، حضور داشتند. مستند تلاش دارد تغییرات سینمای ایران پس از انقلاب و شکل‌گیری ژانر دفاع مقدس را بررسی کند و همچنین به نقاط قوت و ضعف پژوهش در این زمینه می‌پردازد.

آریان عطاپور، کارگردان مستند پرده‌خوانی سینمای جنگ، پس از نمایش این فیلم گفت: من و فرزاد خشنودان، پژوهشگر فیلم، هم‌کلاسی دوران دانشگاه و علاقه‌مند به سینما بودیم و هر یک در بخشی از آن تسلط نسبی داشتیم. هدف اصلی ما در پژوهش و ساخت این فیلم این بود که نشان دهیم در یک بازه زمانی کوتاه بعد از انقلاب اسلامی، ریخت و فرم سینمای ایران چگونه دچار تغییرات عظیم می‌شود. او ادامه داد: در دو تا سه سال نخست پس از انقلاب اساسا فیلم مهمی تولید نشد و پس از آن سینمایی متولد شد که امروز با نام «زیرگونه دفاع مقدس» شناخته می‌شود. البته مجموعه ما‌ متمرکز بر جنگ ایران و عراق است و مقدمه قسمت اول نیز به التهابات میان ایران و عراق، حتی پیش از انقلاب و نحیف‌بودن سینمای جنگ در ایران قبل از آن پرداخته است. فرزاد خشنودان، پژوهشگر فیلم نیز گفت: روند پژوهش حدود شش ماه زمان برد. بخشی از کار شامل مطالعه منابع مختلف اعم از کتاب‌ها و نشریات بود و بخشی دیگر مربوط به آثار سینمایی. بعضی از این فیلم‌ها را پیش‌تر دیده بودم و برخی دیگر را آریان معرفی کرد که همراه هم تماشا و درباره‌ آنها گفت‌وگو کردیم. به‌ طور کلی، اگر دانسته‌ها و تجربیات قبلی ما وجود نداشت، گردآوری مطالب در شش ماه ممکن نبود. هدف این بود که از نخستین فیلم جنگی ایرانی ساخته‌شده تا زمان آغاز پژوهش یعنی سال ۱۴۰۰ را مد ‌نظر قرار داده و مروری کامل بر این حوزه داشته باشیم. او ادامه داد: محدودیت در تعداد مصاحبه‌شوندگان به دلیل برهه زمانی انجام پژوهش و عدم دسترسی به برخی افراد متخصص و عدم همکاری آنان بود و شاید همین امر سبب شد بار سنگین روایت بر دوش راوی اصلی بیفتد. این نگاه پژوهشی ما به‌ عنوان کسانی که چند نسل بعد از جنگ به دنیا آمده‌اند، به این نوع از سینما بود. به‌ نوعی می‌خواستیم در کنار خود این پدیده ظرفیت‌های سینمایی موجودش را نیز بررسی کنیم و با اطلاعات جمع‌آوری‌شده و منابع موجود، تحلیل خود را ارائه دهیم. جواد طوسی، منتقد سینما نیز با اشاره به مهم‌بودن گونه سینمای دفاع مقدس گفت: مسیر شکل‌گیری ژانر جنگی در سینما، همچون سایر گونه‌ها، با آزمون‌ و خطا همراه بوده است. پس از انقلاب اسلامی، این ژانر توانست موجودیت واقعی و تاریخی خود را پیدا کند. دلیل اصلی آن نیز به شرایط اجتماعی و تاریخی جامعه بازمی‌گردد. جنگ هشت‌ساله تحمیلی عراق با ایران بستری فراهم آورد تا بخشی از فیلم‌سازان در دل همان فضا و میدان تجربه زیست کنند. کارگردانانی همچون رسول ملاقلی‌پور، ابراهیم حاتمی‌کیا، احمدرضا درویش، کمال تبریزی و جمال شورجه‌ بدون نگاه صرفا انتزاعی یا تئوریک، مستقیما با رزمندگان و فضای جبهه مواجه شدند. آنان در همان موقعیت تاریخی قرار گرفتند و توانستند تصویری اولیه از ژانر جنگ ارائه دهند. او با اشاره به اینکه سینمای جنگی ایران به‌درستی توانست در مسیری تدریجی قابلیت‌های خود را پیدا کند، افزود: سینمای جنگ در ایران واجد ویژگی‌هایی است که آن را از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها متمایز می‌‌کند. واقعیت آن است که حضور و جایگاه رزمندگان در بستر جبهه و جنگ، با خود خصایص، ارزش‌ها و مناسباتی را به همراه دارد که تفاوت بنیادین با نمونه‌های مشابه در سینمای آمریکا یا فرانسه یا در دوره‌های جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم یا جنگ ویتنام دارد. طوسی درباره مستند پرده‌خوانی سینمای جنگ گفت: اساسا در فیلمی که می‌خواهد از تاریخ معاصر وام بگیرد، همواره کدگذاری‌هایی از سوی سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده تجویز می‌شود که ممکن است کارگردان و پژوهشگر را در موقعیتی محدودکننده قرار دهد. بااین‌حال، اگر پژوهش به‌درستی انجام گیرد، کارگردان و پژوهشگر می‌توانند خود را بر آن موارد پیشنهادی تحمیل کنند. در اینجا آمیزه‌ای از نقاط قوت و ضعف در وجه پژوهشی دیده می‌شود. به‌ طور مشخص روشن است که روی حوزه پژوهشی کار شده و به همین دلیل، متریال کلامی و راوی که عهده‌دار تشریح و تعریف موقعیت‌هاست، نقش اصلی و محوری دارد؛ به‌ نحوی‌ که می‌توان گفت شخصیت اصلی و مرکزی اثر، همین راوی و پژوهش کلامی است. این منتقد سینما با تأکید بر اینکه اساسا این نوع سینما‌ با رخدادهای تاریخی مرتبط است، افزود: پژوهش اصولا باید در چارچوبی انجام شود که با سعه‌ صدر همراه باشد. در نگاه پژوهشی شما گاهی این‌گونه به ذهن می‌آید که پژوهشگر بیش از حد حضور دارد و به‌جای آنکه کارشناسان موضوعات محوری را بیان کنند، شما نقش غالب را ایفا می‌کنید. به نظر من می‌توانستید غیرمستقیم عمل کنید، به‌گونه‌ای که کارشناسان هر‌کدام در حد توان خود توضیح دهند و در این تکثر کلامی حق مطلب ادا شود. گاهی گفته‌های کارشناسان وتو می‌شود و شما با خوانش تاریخی خود، حرف آخر را می‌زنید.‌ او ادامه داد: یکی از ویژگی‌های شایان دفاع این فیلم، نگاه منصفانه و عدالت‌خواهانه آن نسبت به مجموعه فیلم‌سازانی است که یک رخداد تاریخی را از زاویه دید خود روایت کرده‌اند. در این اثر، هیچ قضاوت ناعادلانه‌ای نسبت به فیلم‌سازان گذشته نشده و نگاه پژوهشی و کارگردانی توانسته است داوری منصفانه‌ای ارائه دهد؛ حتی در مواردی که نگاه کنایه‌آمیز نسبت به آثار شاخصی همچون آثار آقای بیضایی یا مسعود کیمیایی وجود دارد، این داوری بر‌اساس میزانس و چارچوب خود اثر صورت‌گرفته است





