به گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ در پی بنبست مذاکرات با ایران، جلسهای ویژه با تیم امنیت ملی در اتاق وضعیت برگزار میکند تا گزینههای اقدام نظامی را بررسی نماید.
گزارشهای اخیر منتشر شده توسط رسانه اکسیوس نشاندهنده افزایش شدید تنشها در روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس اطلاعاتی که دو مقام بلندپایه آمریکایی در اختیار این رسانه قرار دادهاند، انتظار میرود دونالد ترامپ در روز سهشنبه جاری جلسهای بسیار حساس و طبقهبندی شده را در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کند.
این جلسه که با حضور تیم ارشد امنیت ملی آمریکا برگزار خواهد شد، با هدف بررسی جامع و دقیق گزینههای اقدام نظامی علیه ایران طراحی شده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که فضای سیاسی در واشنگتن به شدت به سمت اتخاذ مواضع سختتر در قبال تهران تغییر جهت داده و فشارها برای دستیابی به یک نتیجه قطعی در پرونده هستهای و منطقهای ایران افزایش یافته است.
در تحلیلهای تکمیلی آمده است که مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن در حال حاضر به یک بنبست عمیق رسیده است. اگرچه ترامپ در بسیاری از اظهارات خود تأکید کرده است که همچنان خواهان دستیابی به یک توافق جامع با ایران است، اما این تمایل به مذاکره با یک شرط اساسی همراه است و آن پذیرش خواستههای سختگیرانه ایالات متحده توسط طرف ایرانی است.
به گفته منابع آگاه، استراتژی فعلی ترامپ بر این محور استوار است که با ایجاد فشار حداکثری و نمایش آمادگی برای درگیر شدن در یک رویارویی نظامی، تهران را مجبور به پذیرش شروط جدید کند. در واقع، گزینه نظامی در دیدگاه تیم فعلی ترامپ، نه تنها به عنوان آخرین راهکار، بلکه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک و افزایش قدرت چانهزنی در میز مذاکره به کار گرفته میشود.
همزمان با گزارشهای اکسیوس، رسانههای اسرائیلی از جمله کانال ۱۲ نیز خبرهایی را منتشر کردهاند که نشاندهنده هماهنگیهای احتمالی میان تلآویو و واشنگتن است. بر اساس تخمینهای تحلیلگران اسرائیلی، احتمال بازگشت ایالات متحده به فضای تقابل نظامی مستقیم علیه ایران در همین هفته بسیار بالا است. این همسویی میان دو قدرت منطقه نشان میدهد که فشارها بر ایران نه تنها از سوی آمریکا، بلکه از طریق محورهای متحد در منطقه نیز در حال افزایش است.
تحلیلگران معتقدند که اتاق وضعیت در روز سهشنبه، جایی خواهد بود که نقشههای عملیاتی و سناریوهای مختلف نظامی، از حملات هدفمند تا عملیات گستردهتر، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت تا در صورت عدم پاسخ مثبت ایران به خواستههای آمریکا، سریعترین و مؤثرترین واکنش نظامی انتخاب شود. از سوی دیگر، بررسی تاریخچه روابط دو کشور نشان میدهد که نوسان میان تهدید به جنگ و تلاش برای توافق، یکی از ویژگیهای بارز دوران ریاست جمهوری ترامپ بوده است.
با این حال، برگزاری جلسه در اتاق وضعیت به معنای عبور از مرحله اظهارات سیاسی و ورود به مرحله برنامهریزیهای عملیاتی است. این موضوع باعث شده است تا تحلیلگران بینالمللی هشدار دهند که هرگونه اشتباه در محاسبات یا یک اتفاق ناخواسته در خلیج فارس میتواند جرقه یک درگیری گسترده را در منطقه بزند.
جامعه جهانی اکنون با نگرانی به نتایج این جلسه چشم دوخته است، زیرا هرگونه تصمیم نظامی در این سطح میتواند بر قیمت انرژی در جهان و ثبات سیاسی در خاورمیانه تأثیر مستقیم و مخربی داشته باشد. در نهایت، باید توجه داشت که این تحولات در محیطی رخ میدهد که ایران نیز در حال تقویت مواضع خود در منطقه است. تقابل میان استراتژی فشار حداکثری آمریکا و سیاستهای دفاعی و منطقهای ایران، منطقه را در لبه یک پرتگاه قرار داده است.
اکنون همه نگاهها به روز سهشنبه است تا مشخص شود آیا ترامپ مسیر دیپلماسی را با تهدیدهای شدیدتر ادامه میدهد یا اینکه تصمیمات اتخاذ شده در اتاق وضعیت، آغازگر یک فصل جدید و خطرناک از درگیریهای نظامی در غرب آسیا خواهد بود. این وضعیت نشاندهنده پیچیدگیهای عمیق در مدیریت بحرانهای بینالمللی است که در آن مرز میان مذاکره و جنگ بسیار باریک شده است
