دولت ترامپ دستور داده است تمامی پروندههای مهاجرتی در حال بررسی، از جمله پناهندگی و درخواست کارت سبز، تحت بررسیهای امنیتی گسترده FBI قرار گیرند.
دولت دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری ایالات متحده، با صدور دستورالعملی به اداره مهاجرت و شهروندی این کشور ( USCIS )، خواستار انجام بررسیهای امنیت ی گسترده و پیشرفته برای تمامی پروندههای مهاجرت ی در دست بررسی شده است.
این اقدام که از سوی شبکه خبری سیبیاس (CBS) فاش شده، شامل پروندههای مربوط به پناهندگی، درخواست کارت سبز (اقامت دائم) و حتی درخواستهای شهروندی ایالات متحده میشود. بر اساس این دستورالعمل، افسران USCIS موظف هستند قبل از هرگونه تایید نهایی، پروندهها را مجدداً به اداره تحقیقات فدرال (FBI) ارجاع دهند تا بررسیهای امنیتی جامعتری انجام شود.
این تصمیم در راستای تلاشهای دولت ترامپ برای تقویت امنیت ملی و عمومی آمریکا اتخاذ شده است و با افزایش دسترسی FBI به پایگاه داده سوابق کیفری، امکان شناسایی و بررسی دقیقتر سوابق متقاضیان مهاجرت فراهم شده است. این اقدام، که در هفته گذشته ابلاغ شده، نشاندهنده تشدید رویکرد سختگیرانه دولت ترامپ در قبال مهاجرت و ورود افراد به خاک ایالات متحده است.
پیش از این نیز، در بهمن ماه گذشته، ترامپ به وزارت دادگستری دستور داده بود تا دسترسی USCIS به پایگاه داده سوابق کیفری FBI را به حداکثر میزان مجاز قانونی افزایش دهد. هدف از این دستور، شناسایی مجرمان و جلوگیری از ورود افراد خطرناک به آمریکا بود. حال، با این دستورالعمل جدید، دامنه این بررسیها گسترش یافته و تمامی متقاضیان مهاجرت، صرف نظر از نوع درخواستشان، مشمول این بررسیهای امنیتی دقیق خواهند شد.
مأموران USCIS همچنین موظف شدهاند در صورت دریافت اطلاعات جدید از FBI، پروندههایی که قبل از تاریخ ۷ اردیبهشت به آنها ارجاع شدهاند را مجدداً برای بررسی اثر انگشت ارسال کنند. این نشاندهنده جدیت دولت در اجرای این دستورالعمل و اطمینان از صحت اطلاعات موجود در پروندهها است.
این اقدام با انتقاداتی از سوی گروههای مدافع حقوق مهاجران مواجه شده است که معتقدند این بررسیهای امنیتی میتواند منجر به تاخیرهای طولانی در رسیدگی به پروندهها و ایجاد مشکلات برای مهاجران قانونی شود. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که دولت ترامپ در طول دوران ریاست جمهوری خود، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری را در پیش گرفته است.
از جمله این سیاستها میتوان به ممنوعیت سفر از برخی کشورهای عمدتاً مسلمان، ساخت دیوار مرزی در مرز با مکزیک و افزایش محدودیتها برای دریافت ویزا و اقامت اشاره کرد. همچنین، گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، درخواستهای مهاجرت و فعالیتهای مرتبط با «ضدآمریکایی» متقاضیان اقامت قانونی با دقت بیشتری بررسی میشود. علاوه بر این، اخباری نیز در مورد سرگیری بررسی برخی درخواستهای پناهندگی و توقف ویزای افغانستانیها منتشر شده است.
به عنوان نمونه، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که خواهرزاده قاسم سلیمانی، پس از دریافت پناهندگی، حداقل چهار بار به ایران سفر کرده بود. این موارد نشاندهنده حساسیت بالای دولت ترامپ نسبت به مسائل امنیتی و تلاش برای جلوگیری از ورود افراد مشکوک به خاک آمریکا است. این سیاستها و اقدامات، تاثیر قابل توجهی بر روند مهاجرت به ایالات متحده داشته و باعث ایجاد نگرانیهایی در میان مهاجران و فعالان حقوق بشری شده است.
این دستورالعمل جدید نیز احتمالاً به این نگرانیها دامن خواهد زد و فرآیند مهاجرت را برای بسیاری از افراد دشوارتر خواهد کرد
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«FBI» هویت ضارب و عامل ترور ترامپ را اعلام کرد/ تصاویربه گزارش شبکه شرق، اداره تحقیقات فدرال آمریکا «FBI» هویت ضارب ترور نافرجام «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور را اعلام کرد.
Read more »
FBI ve DHS, Terör Eylemlerinde Araçların Kullanılmasına Dikkat ÇağırıyorABD'deki FBI ve DHS, olası büyük ölçekli saldırılarda araçların kullanılmasından endişe duyarak, toplumsal güvenliği sağlamak için bir uyarıda bulundu.
Read more »
FBI 25 Milyon Dolar Ödül AçtıFBI, İran'daki bir operasyon sırasında esir alınan eski bir FBI ajanı Robert Levinson'un bulunması için 25 milyon dolar ödül açıkladı. FBI, Levinson'un kaçırılmasında rol oynadığı iddia edilen iki İran istihbarat görevlisini, Muhammed Baaşiri ve Ahmet Hızayı tespit etti ve onların hakkında bilgi verenin ödül hakkı olduğunu belirtti.
Read more »
حذف اطلاعات بزرگترین پروندههای فساد «دولت پنهان» توسط FBI/ آیا رییس جدید FBI رازهای سیاه جفری اپستین را فاش خواهد کرد؟یک افشاگری تازه درباره تلاش همهجانبهی اداره تحقیقات فدرال آمریکا برای جلوگیری از افشای پروندههای بزرگی چون پرونده جفری اپستین، در آمریکا جنجالی شده است.
Read more »
نگاهی به ماهیت مرموز «جرد کوشنر» و نقش او در ساختار دولت ترامپ/ چگونه داماد صهیونیست ترامپ، دست پنهان سیاستهای آمریکا شد؟ +تصاویرطبق سند محرمانه FBI «اسرائیل نفوذ قابلتوجهی بر دونالد ترامپ داشته است» و «جرد کوشنر نقش مغز متفکر واقعی» را در پشتصحنه دوران ریاستجمهوری او ایفا کرده است.
Read more »
بیآبرویی جدید برای خانواده «سلطنتی»/ لذت برادر شاه انگلیس از تماشای شکنجه کودک +تصاویراین ادعا، در گزارشهای FBI، توسط یک قربانی ناشناس مطرح شده که در زمان وقوع حادثه بین ۶ تا ۸ سال سن داشته است.
Read more »