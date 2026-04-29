دولت ترامپ دستور داده است تمامی پرونده‌های مهاجرتی در حال بررسی، از جمله پناهندگی و درخواست کارت سبز، تحت بررسی‌های امنیتی گسترده FBI قرار گیرند.

دولت دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری ایالات متحده، با صدور دستورالعملی به اداره مهاجرت و شهروندی این کشور ( USCIS )، خواستار انجام بررسی‌های امنیت ی گسترده و پیشرفته برای تمامی پرونده‌های مهاجرت ی در دست بررسی شده است.

این اقدام که از سوی شبکه خبری سی‌بی‌اس (CBS) فاش شده، شامل پرونده‌های مربوط به پناهندگی، درخواست کارت سبز (اقامت دائم) و حتی درخواست‌های شهروندی ایالات متحده می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، افسران USCIS موظف هستند قبل از هرگونه تایید نهایی، پرونده‌ها را مجدداً به اداره تحقیقات فدرال (FBI) ارجاع دهند تا بررسی‌های امنیتی جامع‌تری انجام شود.

این تصمیم در راستای تلاش‌های دولت ترامپ برای تقویت امنیت ملی و عمومی آمریکا اتخاذ شده است و با افزایش دسترسی FBI به پایگاه داده سوابق کیفری، امکان شناسایی و بررسی دقیق‌تر سوابق متقاضیان مهاجرت فراهم شده است. این اقدام، که در هفته گذشته ابلاغ شده، نشان‌دهنده تشدید رویکرد سختگیرانه دولت ترامپ در قبال مهاجرت و ورود افراد به خاک ایالات متحده است.

پیش از این نیز، در بهمن ماه گذشته، ترامپ به وزارت دادگستری دستور داده بود تا دسترسی USCIS به پایگاه داده سوابق کیفری FBI را به حداکثر میزان مجاز قانونی افزایش دهد. هدف از این دستور، شناسایی مجرمان و جلوگیری از ورود افراد خطرناک به آمریکا بود. حال، با این دستورالعمل جدید، دامنه این بررسی‌ها گسترش یافته و تمامی متقاضیان مهاجرت، صرف نظر از نوع درخواستشان، مشمول این بررسی‌های امنیتی دقیق خواهند شد.

مأموران USCIS همچنین موظف شده‌اند در صورت دریافت اطلاعات جدید از FBI، پرونده‌هایی که قبل از تاریخ ۷ اردیبهشت به آنها ارجاع شده‌اند را مجدداً برای بررسی اثر انگشت ارسال کنند. این نشان‌دهنده جدیت دولت در اجرای این دستورالعمل و اطمینان از صحت اطلاعات موجود در پرونده‌ها است.

این اقدام با انتقاداتی از سوی گروه‌های مدافع حقوق مهاجران مواجه شده است که معتقدند این بررسی‌های امنیتی می‌تواند منجر به تاخیرهای طولانی در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد مشکلات برای مهاجران قانونی شود. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که دولت ترامپ در طول دوران ریاست جمهوری خود، سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌تری را در پیش گرفته است.

از جمله این سیاست‌ها می‌توان به ممنوعیت سفر از برخی کشورهای عمدتاً مسلمان، ساخت دیوار مرزی در مرز با مکزیک و افزایش محدودیت‌ها برای دریافت ویزا و اقامت اشاره کرد. همچنین، گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، درخواست‌های مهاجرت و فعالیت‌های مرتبط با «ضدآمریکایی» متقاضیان اقامت قانونی با دقت بیشتری بررسی می‌شود. علاوه بر این، اخباری نیز در مورد سرگیری بررسی برخی درخواست‌های پناهندگی و توقف ویزای افغانستانی‌ها منتشر شده است.

به عنوان نمونه، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که خواهرزاده قاسم سلیمانی، پس از دریافت پناهندگی، حداقل چهار بار به ایران سفر کرده بود. این موارد نشان‌دهنده حساسیت بالای دولت ترامپ نسبت به مسائل امنیتی و تلاش برای جلوگیری از ورود افراد مشکوک به خاک آمریکا است. این سیاست‌ها و اقدامات، تاثیر قابل توجهی بر روند مهاجرت به ایالات متحده داشته و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان مهاجران و فعالان حقوق بشری شده است.

این دستورالعمل جدید نیز احتمالاً به این نگرانی‌ها دامن خواهد زد و فرآیند مهاجرت را برای بسیاری از افراد دشوارتر خواهد کرد





