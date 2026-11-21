بروزرسانی قیمت خودروهای پر تیراژ در ۳۰ آبان ۱۴۰۵؛ بررسی تغییرات قیمت دنا پلاس، تارا، کوییک و ساینا در بازار خودروهای ایران با جزئیات کامل.

در روز شنبه سی‌ام آبان ماه هزار و چهارصد و پنج، بازار خودروهای پر تیراژ با نوسانات محدود و پراکنده روبرو شد. در این روز برخی از محصولات خودروسازان بزرگ داخلی با افزایش و برخی دیگر با کاهش جزئی قیمت مواجه گردیدند. این تغییرات قیمت نشان‌دهنده وضعیت فعلی عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.

نوسانات قیمت در محصولات ایران‌خودرو

گروه محصولات ایران‌خودرو با افزایش قیمت در مدل‌های مختلف همراه بود که قابل توجه است. خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک در معاملات امروز به رقم دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش بیست میلیونی قیمت این محصول است.

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خودروی پژو ۲۰۷ دنده اتومات سقف شیشه‌ای با رشد قابل توجهی روبرو شد و در معاملات امروز به نرخ چهار میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون تومان معامله گردید. این خودرو حدود صد و بیست و پنج میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده است که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای این مدل است.

خودروی دنا پلاس اتوماتیک نیز با رشد نزدیک به چهل میلیونی قیمت خود را به چهار میلیارد و پانصد و بیست میلیون تومان رساند. این خودرو در بازار امروز با افزایش قیمت همراه بود که نشان‌دهنده ثبات نسبی در بخش خودروهای سدان است.

در مقابل خودروی تارا دنده‌ای با کاهش قیمت روبرو شد و در معاملات امروز به نرخ سه میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون تومان فروخته شد. این خودرو حدود چهل میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است که می‌تواند ناشی از تغییر در سبد عرضه باشد.

تغییرات قیمت در خودروسازی سایپا

خودروسازی سایپا نیز با نوسانات مختلفی در محصولات خود مواجه بود که نیاز به بررسی دقیق دارد. خودروی کوییک دنده‌ای در معاملات امروز به رقم یک میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون تومان رسید و با افزایش جزئی همراه بود. این خودرو همچنان یکی از پرفروش‌ترین‌های این خودروساز است.

خودروی ساینا S در شروع معاملات امروز به رقم یک میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون تومان رسید و حدود سی و پنج میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد. این افزایش قیمت می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای نسبی برای این مدل اقتصادی باشد.

خودروی شاهین GL در معاملات امروز به رقم دو میلیارد و نهصد و بیست میلیون تومان معامله شد و بدون تغییر قیمت ماند. این ثبات قیمتی در مدل شاهین GL می‌تواند نشان‌دهنده تعادل نسبی در عرضه و تقاضا برای این خودرو باشد.

تحلیل بازار خودروهای پر تیراژ

بازار خودرو در این روز با الگویی متفاوت از روزهای قبل روبرو بود که نشان‌دهنده تغییرات در استراتژی خریداران است. خودروهای اتوماتیک با افزایش قیمت مواجه شدند در حالی که برخی مدل‌های دنده‌ای با کاهش یا ثبات قیمت همراه بودند.

این الگوی قیمتی نشان‌دهنده اولویت خریداران برای دریافت خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک است. خودروهای دنا پلاس اتوماتیک و تارا اتومات توربو با رشد قیمتی نزدیک به چهل و پنجاه میلیون تومان روبرو شدند.

در پایان روز شنبه سی‌ام آبان، وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد که رقابت بین خودروسازان بزرگ کشور همچنان ادامه دارد. این رقابت بر سر قیمت و تجهیزات خودروها می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود و تنوع بیشتری را به بازار عرضه کند.