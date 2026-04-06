جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور مقامات و نمایندگان برگزار شد. در این جلسه، طرحی برای تامین امنیت تنگه هرمز بررسی و بخش‌هایی از آن تصویب شد. همچنین، از پیروزی‌های اخیر نیروهای مسلح تقدیر به عمل آمد.

ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی موضوعات مهمی برگزار شد. به گزارش تسنیم، وی توضیح داد که در این جلسه، طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس» مورد بررسی دقیق قرار گرفت و بخش‌های مهمی از آن به تصویب رسید.

رضایی افزود: این طرح به منظور اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه حیاتی تنگه هرمز و همچنین تنظیم ترتیبات و رژیم جدیدی برای این آبراه استراتژیک تدوین شده است. وی ابراز امیدواری کرد که پس از تکمیل بررسی‌ها در کمیسیون، این طرح به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا مراحل نهایی تصویب را طی کند. هدف اصلی از این طرح، تقویت حضور و نقش جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ امنیت و ثبات در منطقه تاکید دارد و این طرح نیز در راستای این هدف مهم گام برمی‌دارد. رضایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های بومی و راهبردهای هوشمندانه، مصمم است که مدیریت تنگه هرمز را به طور کامل در دست داشته باشد و با اعمال نظارت دقیق، امنیت این آبراه حیاتی را تضمین کند. این تصمیم نشان‌دهنده عزم راسخ ایران برای دفاع از منافع ملی و حفظ امنیت منطقه است و پیامی روشن به کشورهای همسایه و بازیگران بین‌المللی ارسال می‌کند.\وی در ادامه صحبت‌های خود به بررسی آخرین تحولات جبهه‌های نبرد نیز اشاره کرد و گفت: در این جلسه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت جبهه‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند. رضایی با تاکید بر اهمیت پیروزی‌های اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه برتری هوایی و وارد کردن ضربات کوبنده به دشمن، از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کرد. وی افزود: پیروزی‌های به‌دست‌آمده نشان‌دهنده قدرت و توانمندی نیروهای مسلح ایران است و باعث افزایش روحیه و اعتمادبه‌نفس در میان مردم می‌شود. همچنین، این پیروزی‌ها سیگنالی قوی به دشمنان ایران ارسال می‌کند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی خود، مصمم و آماده است. رضایی تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر ایمان، دانش و تجهیزات پیشرفته، همچنان به عملیات‌های خود ادامه خواهند داد و دشمنان منتظر پاسخ قاطع و کوبنده ایران باشند. این سخنان نشان‌دهنده آمادگی کامل ایران برای مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز است و پیامی روشن به همه بازیگران منطقه و جهان ارسال می‌کند.\سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان صحبت‌های خود بار دیگر بر اهمیت مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: ایران به طور جدی به دنبال حفظ و ارتقای امنیت در این منطقه استراتژیک است. وی افزود: مدیریت تنگه هرمز، نه تنها برای ایران بلکه برای امنیت و ثبات کل منطقه خلیج فارس و جهان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. رضایی همچنین به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای برای حفظ امنیت و ثبات در خلیج فارس اشاره کرد و بر لزوم گفت‌وگو و تعامل سازنده با کشورهای همسایه تاکید کرد. وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی کشورهای منطقه، شاهد ایجاد فضایی امن و پایدار در خلیج فارس باشیم. در پایان، رضایی بار دیگر بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی، حفظ امنیت منطقه و ادامه مسیر پیشرفت و توسعه کشور تاکید کرد. این تاکیدات نشان‌دهنده رویکرد اصولی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل منطقه و جهان است. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت داخلی، دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با کشورهای جهان، به دنبال تحقق اهداف خود در راستای تامین منافع ملی و حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان است





