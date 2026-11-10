کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به پرونده‌های شجاع خلیل‌زاده و یاسر آسانی رسیدگی کرد و احکام این دو بازیکن در هفته دوازدهم لیگ برتر را بررسی نمود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با برگزاری دو جلسه رسمی، به بررسی و رسیدگی به حواشی و اتفاقات جنجالی رخ داده در دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر پرداخت. پس از پایان مسابقات و ایجاد تنش‌هایی در میدان، این کمیته تصمیم گرفت تا پرونده‌های مربوط به بازیکنان کلیدی تیم‌های بزرگ را به طور جدی وکامل بررسی کند تا تصمیمات نهایی برای انضباطی‌سازی فضای فوتبال گرفته شود.

رسیدگی به اظهارات جنجالی شجاع خلیل‌زاده

جلسه اول با حضور شجاع خلیل‌زاده کاپیتان تیم تراکتور و حجت کریمی برگزار شد تا به اظهارات جنجالی شجاع درباره فوتبال ایران رسیدگی شود. او پس از پایان مسابقه تراکتور مقابل خیبر خرم‌آباد در میکس زون ورزشگاه یادگار امام صحبت‌های تندی را بیان کرده بود که منجر به احضار این بازیکن برای توضیح درباره حکم دیدار ملوان شده است. کمیته انضباطی با دعوت از کاپیتان تراکتور خواستار روشن‌سازی جزئیات حرف‌های او در فضای مجازی و رسانه‌ای شده بود.

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بررسی درگیری یاسر آسانی با علیرضا ایلدروم

در جلسه دوم که به بازی استقلال و استقلال خوزستان اختصاص داشت، رفتار یاسر آسانی و درگیری او با علیرضا ایلدروم مورد رسیدگی قرار گرفت. آسانی در دقایق پایانی مسابقه به دلیل اعتراض به تصمیمات کمک داور دو کارت زرد دریافت کرد و پس از آن با هم‌تیمی سابق خود درگیری لفظی و فیزیکی پیدا کرد که منجر به اخراج او شد.

با توجه به اینکه یاسر آسانی در زمان برگزاری جلسات کمیته در خارج از کشور حضور داشت، این بازیکن به صورت آنلاین و مجازی در جلسه شرکت کرد و توضیحات خود را در خصوص رفتارهایش ارائه نمود. حضور مجازی او نشان‌دهنده اهمیت پرونده و تلاش کمیته برای دریافت آخرین دفاعیات بازیکن قبل از صدور حکم نهایی است.

واکنش‌های علیرضا ایلدروم و تکذیب توهین

علیرضا ایلدروم نیز در جلسه حاضر شد و به طور قاطع هرگونه توهین به بازیکن آلبانیایی استقلال را رد کرد و اتهام مطرح شده در این زمینه را نپذیرفت. مدافع تیم استقلال در این جلسه توضیحات دقیقی را ارائه داد تا نشان دهد که درگیری پیش آمده ناشی از اختلاف نظر فوتبالی بوده و نه توهین شخصی یا نژادی. حضور او در کنار آسانی نشان می‌دهد که کمیته انضباطی قصد دارد با شنیدن هر دو طرف ماجرا، تصمیمی منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های موجود اتخاذ کند.

انتظار برای صدور احکام انضباطی نهایی

اکنون که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توضیحات تمامی افراد احضارشده شامل شجاع خلیل‌زاده و یاسر آسانی و علیرضا ایلدروم را دریافت کرده است، انتظار می‌رود احکام مربوط به پرونده‌های هفته دوازدهم در روزهای آینده صادر شود. این احکام می‌تواند شامل محرومیت‌ها، جریمه‌های نقدی یا سایر مجازات‌های انضباطی باشد که تأثیر مستقیمی بر ترکیب تیم‌ها در هفته‌های آتی خواهد داشت.