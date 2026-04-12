سخنگوی وزارت خارجه ایران، آخرین وضعیت مذاکرات با آمریکا در اسلام‌آباد را تشریح کرد و به طولانی بودن این دور از مذاکرات، اختلافات موجود و ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک اشاره نمود. وی همچنین از تلاش‌های دولت و مردم پاکستان در این مذاکرات قدردانی کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه صبح روز یکشنبه در گفتگویی تلویزیونی در ارتباط با آخرین وضعیت مذاکرات اسلام آباد اظهار داشت: این دور از مذاکرات قطعاً طولانی‌ترین دوره مذاکرات ی بود که ما در یک سال اخیر با آمریکا یی‌ها داشتیم، حدود ۲۴ الی ۲۵ ساعت به طول انجامید.

به گزارش ایسنا، وی افزود: دیروز صبح این مذاکرات با انجام گفتگوهای غیرمستقیم و تبادل پیام بین دو طرف از طریق میانجی‌گری پاکستان آغاز شد و سپس مذاکرات بدون وقفه ادامه یافت. در طول شب نیز گفتگوها ادامه داشت و طیفی از موضوعات از جمله موارد مطرح شده در بسته پیشنهادی ایران و همچنین نکاتی که طرف مقابل داشت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.<\/p>

بقایی با اشاره به این که در دو الی سه موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت، گفت: در مورد برخی موضوعات به تفاهماتی رسیدیم، اما در دو الی سه موضوع کلیدی، دیدگاه‌هایمان با یکدیگر متفاوت بود و در نهایت به توافق نرسیدیم. این آخرین وضعیت مذاکرات است.<\/p>

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که آیا کار دیپلماسی به پایان رسیده است یا خیر؟، تصریح کرد: دیپلماسی هرگز به پایان نمی‌رسد. دیپلماسی همواره ابزاری برای تامین و حفظ حقوق ملی است. دیپلمات‌ها وظیفه دارند در هر شرایطی، چه در صلح و چه در جنگ، وظایف خود را انجام دهند.<\/p>

این دیپلمات کشورمان با بیان این که «باید به چند نکته توجه کنیم»، خاطرنشان کرد: این دور از مذاکرات ۴۰ روز پس از جنگ و چند روز پس از برقراری آتش‌بس برگزار شد و در فضایی مملو از بی‌اعتمادی و سوءظن شکل گرفت. به هر حال، طرف آمریکایی مرتکب تجاوز نظامی شده بود و بنابراین، از ابتدا نباید انتظار داشت که در یک جلسه به توافق برسیم. به عقیده من، کسی چنین انتظاری نداشت، همانطور که گفتم این جلسه طولانی‌ترین جلسه‌ای بود که در یک سال اخیر برگزار شد.<\/p>

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، پیچیدگی مذاکرات و شرایط حاکم بود. برخی موضوعات جدید مانند تنگه هرمز و مسائل منطقه به مذاکرات اضافه شده بود که این امر، شرایط، ویژگی‌ها و الزامات خاص خود را داشت.<\/p>

بقایی با تاکید بر پیگیری منافع ملت ایران، گفت: ما همچنان به عنوان دیپلمات و دستگاه دیپلماسی، در هر شرایطی پیگیر منافع ملت ایران هستیم و از ابزارهای مختلف برای تامین این حقوق استفاده می‌کنیم.<\/p>

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: لازم می‌دانم از دولت و مردم پاکستان، از جمله شخص شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان و آقای عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، تشکر کنم. تلاش‌های زیادی از سوی آن‌ها صورت گرفت و ما شاهد مساعی جمیله پاکستان در چند هفته اخیر بودیم و از حسن میزبانی آن‌ها قدردانی می‌کنیم. بی‌شک، تماس‌ها و رایزنی‌ها بین ایران و پاکستان و سایر کشورهای منطقه ادامه خواهد داشت.<\/p>

بقایی در پایان صحبت‌های خود در گفت‌وگو با شبکه خبر تاکید کرد: دیپلماسی همچنان در کنار سایر ارکان حاکمیت، مردم شریف کشور و مدافعان وطن، برای حفظ امنیت و منافع ملی کشور آماده هرگونه همکاری و فداکاری است.<\/p>





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات ایران آمریکا اسلام‌آباد دیپلماسی

United States Latest News, United States Headlines