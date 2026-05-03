دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد طرح جدید ایران را بررسی می‌کند اما احتمال پذیرش آن را کم می‌داند. این در حالی است که ایران خواسته‌هایی مانند رفع محاصره دریایی و تضمین عدم تجاوز را مطرح کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در ساعات اولیه روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، اعلام کرد که طرح پیشنهادی جدیدی که از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است را مورد بررسی قرار خواهد داد.

با این حال، او در عین حال ابراز تردید کرد که این طرح بتواند مورد پذیرش او قرار گیرد. ترامپ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال، با اشاره به سابقه ۴۷ ساله جمهوری اسلامی، مدعی شد که این حکومت هنوز بهای کافی را برای اقداماتی که در این مدت بر بشریت و جهان روا داشته، نپرداخته است و به همین دلیل، احتمال پذیرش طرح پیشنهادی ایران را بسیار کم می‌داند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان واشینگتن و تهران همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد و چشم‌انداز حل اختلافات از طریق دیپلماتیک مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طرح پیشنهادی جدید ایران شامل دو ضرب‌الاجل یک ماهه است. در ماه اول، طرفین باید به مذاکره بپردازند تا زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا فراهم شود.

همچنین، در این مرحله باید به طور قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان پایان یابد. پس از دستیابی به توافق در این زمینه، در ماه دوم مذاکرات به فعالیت‌های هسته‌ای ایران معطوف خواهد شد و تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع در این زمینه آغاز خواهد شد. خبرگزاری تسنیم، که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است، جزئیات بیشتری از این طرح ۱۴ بندی ارائه کرده است.

این جزئیات شامل تضمین عدم تجاوز نظامی به ایران، خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه پیرامونی ایران، رفع کامل محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی، پرداخت غرامت به ایران به دلیل تحریم‌ها، لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله جبهه لبنان، و همچنین ایجاد یک سازوکار جدید برای مدیریت و امنیت تنگه هرمز است. این طرح، در واقع، تلاشی از سوی ایران برای رفع تمامی نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی خود در یک چارچوب جامع است.

این دومین طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران است که در کمتر از یک هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با عدم موافقت دونالد ترامپ روبرو شده است. پیش از این، ایران طرحی را از طریق پاکستان، به عنوان میانجی مذاکرات، به دست آمریکا رسانده بود که ترامپ بدون ارائه جزئیات، اعلام کرد که این طرح رضایت او را جلب نکرده است.

در مقابل، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، پیامی از سازمان اطلاعات سپاه را منتشر کرده‌اند که در آن آمده است دونالد ترامپ باید بین انتخاب‌های دشواری قرار گیرد: یا پذیرش یک توافق دشوار با ایران، یا مواجهه با یک عملیات نظامی غیرممکن. این پیام، نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و سخت‌گیری‌های طرفین در مذاکرات است. ترامپ پس از شکست مذاکرات اولیه با ایران و پس از اعلام آتش‌بس، دستور به محاصره دریایی ایران داد.

یک مقام کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد که این محاصره ممکن است «چند ماه» به طول انجامد. در همین حال، ترامپ بر تصمیم خود برای کاهش شدید تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در آلمان تأکید کرده است. پنتاگون کاهش پنج هزار نفری نیروها را اعلام کرده بود، اما ترامپ اعلام کرد که این کاهش بسیار بیشتر از پنج هزار نفر خواهد بود. این اقدام پس از مشاجره لفظی میان ترامپ و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، صورت می‌گیرد.

ترامپ مرتس را به دلیل اظهاراتش در مورد ایران مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند. وزیر خارجه آلمان نیز پس از گفت‌وگو با همتای ایرانی خود، اعلام کرد که برلین و واشینگتن در مورد ایران هدف مشترکی را دنبال می‌کنند: ایران باید به طور کامل و قابل راستی‌آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند.

در نهایت، ایالات متحده صرافی‌های ایرانی و یک شبکه همکار در تجارت نفت ایران را نیز تحریم کرد که این اقدام، نشان‌دهنده ادامه فشار حداکثری واشینگتن بر تهران است





