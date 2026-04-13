کارشناسان دفاعی و امنیتی ایتالیا ادغام پهپاد Bayraktar TB3 را در ناو هواپیمابر Cavour نیروی دریایی این کشور بررسی میکنند. این پهپاد قابلیتهای نظارتی و تهاجمی را افزایش میدهد و ناشی از همکاری ایتالیا و ترکیه است.
کارشناسان دفاعی و امنیتی ایتالیا در گفتوگو با آنادولو به بررسی توجه نیروی دریایی این کشور به پهپاد بایراکتار TB3 پرداختند. این کارشناسان بر این باورند که ادغام پهپاد مسلح Bayraktar TB3، که توسط شرکت Baykar تولید شده و در حال حاضر با همکاری شرکت ایتالیایی Leonardo در حال توسعه است، در ناو هواپیمابر Cavour نیروی دریایی ایتالیا ، تواناییهای قابل توجهی را به این نیرو اضافه خواهد کرد. این تحولات پس از اظهارات دریاسالار جوزپه بروتی برگوتو، فرمانده نیروی دریایی ایتالیا ، در 25 مارس در جلسه کمیته امور خارجه و دفاع مجلس سنا مبنی بر اینکه پهپادهای TB3 اخیراً عملیاتهایی را از TCG Anadolu انجام دادهاند و قابلیت استفاده در ناو هواپیمابر Cavour را دارند، رخ داد.
پائولو مائوری، تحلیلگر دفاعی و امنیتی ایتالیایی، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو تأیید کرد که دریاسالار برگوتو روند خرید پهپادهای Bayraktar TB3 توسط نیروی دریایی ایتالیا را تأیید کرده است. او توضیح داد که این پهپاد، نسخه کشتیپایه TB2 است که توسط بایکار تولید شده و به دلیل استفاده گسترده در اوکراین، مورد توجه رسانهها قرار دارد. استقرار TB3 بر روی ناو هواپیمابر Cavour و ادغام آن با گروه هوایی جنگندههای F-35B، قابلیتهای نظارتی و تهاجمی را در محیطهای کمخطر فراهم میسازد. مائوری با اشاره به زمان پرواز طولانی TB3 که بین 21 تا 32 ساعت است و ظرفیت حمل بار آن، از جمله مهمات هدایتشونده MAM-L، بر تواناییهای برجسته این پهپاد تأکید کرد.
به گفته مائوری، احتمالاً دو عامل مهم در تصمیم نیروی دریایی ایتالیا برای خرید TB3 نقش داشتهاند. عامل اول، شرکت LBA Systems است که یک شرکت مشترک بین لئوناردو و بایکار است و در مارس 2025 تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در ایتالیا قرار دارد. این شرکت، که حاصل مشارکت 50-50 ایتالیا و ترکیه است، مسئول طراحی، توسعه، تولید و نگهداری محمولههای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) میباشد.
لوکا پروزی، کارشناس دفاعی و روزنامهنگار-نویسنده ایتالیایی که از نزدیک مسائل دریایی را دنبال میکند، اشاره کرد که نیروی دریایی ایتالیا بر راهاندازی پلتفرمهای جدید با قابلیتهای چند مأموریتی، به ویژه برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی زیر آب، و همچنین بر روی انواع مختلف سیستمهای بدون سرنشین تمرکز دارد. او افزود که این سیستمها به عنوان یک ضریب نیرو عمل میکنند و امکان کاهش خطرات پرسنلی و حجم کار را فراهم میآورند. اظهارات دریاسالار برگوتو مبنی بر امکان استفاده از TB3هایی که با همکاری بایکار-لئوناردو تولید میشوند در ناو هواپیمابر کاور، به خدمه پرواز اجازه میدهد تا طیف وظایفی را که گروه ویژه ناو هواپیمابر میتواند انجام دهد، گسترش دهند. این امر هم به نفع ناوگان و هم به نفع قابلیتهای نیروی مشترک ارتش خواهد بود.
انتظار میرود TB3، که محصول این همکاری استراتژیک با سیستمهای LBA است، به یک عامل قدرت قابل توجه، به ویژه برای نیروی دریایی ایتالیا و ترکیه، تبدیل شود. بنابراین، ادغام پهپاد Bayraktar TB3 در نیروی دریایی ایتالیا یک گام مهم در جهت تقویت تواناییهای دفاعی و امنیتی این کشور محسوب میشود. این پهپاد با ارائه قابلیتهای نظارتی و تهاجمی پیشرفته، در کنار زمان پرواز طولانی و توانایی حمل بار قابل توجه، میتواند نقش مهمی در مأموریتهای مختلف نیروی دریایی ایفا کند. همکاری استراتژیک بین ایتالیا و ترکیه در زمینه تولید پهپاد TB3، به ویژه از طریق شرکت LBA Systems، نشاندهنده تعهد دو کشور به توسعه فناوریهای دفاعی پیشرفته است. تمرکز نیروی دریایی ایتالیا بر سیستمهای بدون سرنشین و پلتفرمهای چند مأموریتی، بیانگر درک عمیق این نیرو از نیاز به تطبیق با چالشهای امنیتی در حال تغییر است. با توجه به این تحولات، انتظار میرود که نیروی دریایی ایتالیا در آینده نزدیک از مزایای عملیاتی و استراتژیک پهپاد TB3 بهرهمند شود و موقعیت خود را به عنوان یک نیروی دریایی قدرتمند و مدرن در منطقه تقویت کند.
