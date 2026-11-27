کتاب جدید مهرداد امانت با عنوان نوکیشی و پایداری یهودیان ایران، به بررسی تاریخی تحول ادیان، گرایش یهودیان به اسلام و بهائیت و تاثیرات اجتماعی و سیاسی این پدیده در دو قرن اخیر می‌پردازد و از دریچه حاشیه‌نشینان به تاریخ ایران می‌نگرد.

مهرداد امانت ، مورخ برجسته و ساکن ایالات متحده آمریکا، با انتشار نسخه فارسی کتاب ارزشمند خود تحت عنوان نوکیشی و پایداری یهودیان ایران ، دریچه‌ای تازه به روی درک تاریخی و اجتماعی ایران گشوده است.

این اثر که پیش‌تر پانزده سال پیش به زبان انگلیسی منتشر گردیده بود، اکنون با ویرایشی نوین و تحت نظارت مستقیم نویسنده توسط انتشارات فردوسی در استکهلم سوئد به چاپ رسیده است. کتاب شامل هشت فصل غنی است که با نگاهی دقیق و پژوهشگرانه، حضور تاریخی یهودیان در ایران را از دوران پیش از اسلام و قرون وسطی تا امروز مرور می‌کند.

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تاریخ دین در دوران صفویه و قاجاریه

یکی از محورهای اصلی این اثر، بررسی تغییرات دینی یهودیان در دوران صفویه و اوایل قاجاریه و همچنین ظهور آیین بهائیت و شکل‌گیری جریان‌های دینی جدید است. امانت در این کتاب با بهره‌گیری از تجربیات شخصی خانوادگی خود و جمع‌آوری خاطرات دست‌اول از یهودیان نودین به آیین بهائیت، روایتی بی‌پیرایه و در عین حال جسورانه از تاریخ ایران ارائه می‌دهد.

این روایت نه تنها به بازگویی وقایع تاریخی می‌پردازد، بلکه فرآیند گرایش به ادیان دیگر را از زوایایی بررسی می‌کند که تاکنون کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. نکته حائز اهمیت در این اثر، تأکید نویسنده بر این موضوع است که هویت دینی در دو سده گذشته در ایران بسیار سیال‌تر از وضعیت امروزی بوده و جامعه ایران متأسفانه تنوع دینی خود را که همواره یکی از ویژگی‌های بارز آن بوده است، از دست داده است.