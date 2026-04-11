اولین بررسی بازار میوه ، سبزیجات و صیفیجات در سال جاری در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ انجام شد. این بررسی، نوسانات قیمت ی قابل توجهی را در اقلام مختلف نشان میدهد که میتواند بر قدرت خرید شهروندان تاثیر بگذارد. در این گزارش، قیمتهای اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و نرخهای دیگری نیز در این بازه وجود دارد. این اطلاعات بر اساس مشاهدات میدانی در میوهفروشیهای مناطق مرکزی و پایین شهر جمعآوری شده است.
\بررسی بازار میوه نشان میدهد که قیمت پرتقال بین ۷۵ تا ۱۷۰ هزار تومان در نوسان است، در حالی که پرتقال تو سرخ با قیمت ۷۳ تا ۱۵۸ هزار تومان به فروش میرسد. توت فرنگی، یکی از میوههای گرانقیمت بازار، بین ۱۸۸ تا ۳۹۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است. سیب قرمز با قیمت ۱۳۵ تا ۱۵۹ هزار تومان، سیب زرد ۱۳۵ تا ۱۸۵ هزار تومان، کیوی ۱۳۵ تا ۱۹۸ هزار تومان، لیمو شیرین ۱۴۰ تا ۲۰۳ هزار تومان و نارنگی ۸۰ تا ۱۶۷ هزار تومان عرضه میشود. در بخش میوههای وارداتی، موز با قیمت ۲۸۹ تا ۳۹۸ هزار تومان به فروش میرسد. هندوانه و ملون به ترتیب ۷۵ و ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند. این نوسانات قیمتی نشاندهنده چالشهای موجود در زنجیره تامین و توزیع میوه است و نیازمند بررسی دقیقتر برای یافتن راهکارهای تثبیت قیمتها میباشد.\در بخش سبزیجات، بادمجان با قیمت ۴۴ تا ۹۸ هزار تومان، خیار ۸۸ تا ۸۹ هزار تومان، سیر خشک ۲۶۵ تا ۳۵۰ هزار تومان، کاهو رسمی ۴۵ تا ۵۹ هزار تومان، کرفس ۴۰ هزار تومان، کلم بروکلی ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، کلم سفید ۲۴ تا ۳۵ هزار تومان، گوجهفرنگی ۶۵ تا ۹۸ هزار تومان، لیمو ترش ۲۵۰ تا ۳۹۸ هزار تومان، فلفل دلمه سبز ۷۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و هویج ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان به فروش میرسد. سیبزمینی ۵۶ تا ۸۰ هزار تومان، پیاز سفید ۴۴ هزار تومان و پیاز زرد ۴۸ هزار تومان قیمت دارند. اظهارات رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد کاهش قیمت سیبزمینی به دلیل توزیع گسترده، محقق نشده و قیمت این محصول در بازار همچنان بالاست. این وضعیت نشاندهنده نیاز به نظارت بیشتر بر بازار و اجرای سیاستهای حمایتی برای تثبیت قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان است. این قیمتها منعکس کننده عوامل مختلفی از جمله هزینههای تولید، حمل و نقل، و تقاضای بازار هستند و نیاز به تحلیل عمیقتر برای درک کامل این نوسانات دارد
