دونالد ترامپ در مصاحبه جدید خود با فاکس نیوز ادعا کرد نگرانی چندانی درباره تغییر رژیم در ایران نداشت و وضعیت فعلی را پیچیده اما منطقی‌تر دانست.

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای تازه با شبکه فاکس نیوز ، توضیحات جدیدی درباره دیدگاه خود نسبت به تحولات سیاسی ایران ارائه داد. او صراحتاً بیان کرد که همواره نسبت به احتمال وقوع تغییر رژیم در ایران نگرانی چندانی نداشته است. این اظهارات او در حالی شنیده می‌شود که او ادعا می‌کند در دوران حضورش با سه رهبر متوالی در ایران دست‌وپنج نرم کرده بود و از این رو این موضوع را بخشی از فرآیندهای طبیعی می‌دانست.

نقد دیپلماسی و تعهدات رهبر ایران

ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود با فاکس نیوز، به ارزیابی عملکرد و سبک مذاکره رهبر فعلی ایران پرداخت. او معتقد است که رهبری کنونی ایران ممکن است در مقایسه با گذشته منطقی‌تر عمل کند. با این حال، او تأکید نمود که تعامل با این دولت به دلیل روال تکرارشونده‌ی توافق‌ها و سپس نقض آن‌ها در روزهای بعد، کاری بسیار دشوار است.

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بررسی ادعای بمب کثیف و واکنش واشنگتن

پیش از این اظهارات و در جریان رویدادهای مرتبط، دونالد ترامپ با اشاره به گزارش‌هایی در مورد تلاش‌های ایران برای ساخت بمب کثیف، موضع‌گیری‌هایی را مطرح کرد. در این راستا، مقامات واشنگتن هشدار دادند که در صورت صحت این گزارش‌ها، تمامی تلاش‌های خود را برای جلوگیری از اجرای برنامه‌های مورد اشاره به کار خواهند گرفت.

تحلیل نشن سه‌جانبه و سناریوی جنگ جهانی

موضوعات ژئوپلیتیک فراتر از روابط ایران و آمریکا نیز در فضای رسانه‌ای پیرامون فعالیت‌های ترامپ مورد بحث قرار گرفته است. یک تحلیل کارشناسی پیرامون نشست سه‌جانبه‌ی ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در شهر شنژن، سناریوهایی را درباره آغاز احتمالی جنگ جهانی سوم مطرح کرده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است.

تحولات دیگر و چالش‌های امنیتی و اقتصادی

در کنار مسائل سیاسی، گزارش‌هایی مبنی بر نقص فنی در سامانه پاتریوت در کشور بحرین و سقوط موشک آمریکایی در مناطق مسکونی منتشر شده که همراه با فیلمی از حادثه، توجه‌ها را جلب کرده است. این در حالی است که نگرانی‌های سلامتی نیز به‌روز شده و محققان هشدار داده‌اند که نرخ ابتلا به سرطان در افراد زیر پنجاه سال با سرعت بیشتری در حال افزایش است.