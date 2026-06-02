شورای شهر تهران طرح اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را به جلسه بعد موکول کرد.
بررسی طرح اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران به جلسه بعد شورای شهر موکول شد. در جلسه امروز شورای شهر تهران ، طرح اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی که یک فوریت آن پیش از این به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ادامه بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.
محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد که در بررسی این طرح نقطه نظرات کمیسیونهای حمل و نقل و بودجه ارائه شد و روی اعداد و اینکه چقدر بر کاهش آلودگی هوا و افزایش سهم حمل و نقل عمومی تاثیر دارد اختلاف نظر وجود داشت. شورا امروز به نتیجه نرسید و قرار شد در جلسه بعد بررسیها صورت گیرد و به نتیجه برسند.
وی ادامه داد که قرار شده است تا به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن گروههای هدف این طرح در نظر گرفته شود تا به صورت کلی خدمات را به مردم بدهیم. جامعه اهداف در این طرح افزایش خواهد داشت و حمل و نقل در دسترستری را برای مردم خواهیم داشت. همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص تصریح کرد که بحث کارشناسی این طرح در صحن علنی شورای شهر بررسی شد اما به رأیگیری نرسید.
مسائل کارشناسی آن به صورت جدی ادامه پیدا میکند چون مساله سادهای نیست و ممکن است تبعات مختلفی داشته باشد و باید در این خصوص جمعبندی صورت بگیرد
شورای شهر تهران طرح اصلاح مصوبه حمل و نقل عمومی بلیت الکترونیک تهران