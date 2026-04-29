در این گزارش، پنج شاخص دوم سلامت روان در ایران شامل سرمایه انسانی، مراقبت‌های محله‌محور، همکاری‌های بین‌بخشی و سامانه‌های اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه، هنوز چالش‌های متعددی در حوزه سلامت روان کشور وجود دارد که نیاز به اقدامات فوری و سیاست‌گذاری‌های ملی دارد.

پنجشنبه گذشته، به مناسبت روز جهانی روان‌شناسی، بخش اول این یادداشت ارائه شد که در آن وضعیت کشور در پنج شاخص اول روان‌شناسی بررسی شد.

در این بخش، پنج شاخص دوم مورد بررسی قرار می‌گیرند. ۶. سرمایه انسانی کافی و مجرب: طبق گزارش اطلس سلامت روان سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۴، در ایران به ازای هر صد هزار نفر، حدود ۲۲ نیروی انسانی در حوزه سلامت روان فعالیت می‌کنند که شامل نزدیک به سه روان‌پزشک (۲.۴)، ۹ روان‌شناس (۸.۸)، هشت پرستار (۸.۴)، دو مددکار (۱.۶) و یک نفر با سایر تخصص‌ها (۰.۶) می‌باشد.

این آمار شامل همه افرادی است که در مکان‌های دولتی، خصوصی یا محلی مشغول به ارائه خدمات هستند. در رشته روان‌پزشکی، دستیاران در دوران تخصص، علاوه بر مبانی روان‌پزشکی، طی ۹ ماه اصول روان‌درمانی و مهارت‌های بالینی را نیز فرا می‌گیرند. در رشته‌های غیرپزشکی سلامت روان نیز، با توجه به نیاز جامعه و استقبال عمومی، طی ۲۰ سال گذشته دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای مقاطع ارشد و دکترا برای بسیاری از دانش‌آموختگان گرایش‌های مختلف روان‌شناسی و مشاوره فراهم شده است.

با وجود رشد کمّی دانش‌آموختگان و دوبرابر شدن سرمایه انسانی در ۱۰ سال گذشته، در مقایسه با کشورهای شاخص، سرمایه انسانی فعلی کشور نیازمند افزایش درخورتوجهی است. علاوه بر این، نابرابری جغرافیایی در توزیع روان‌پزشکان، به‌ویژه کمبود شدید فوق‌تخصص کودک و نوجوان در این رشته و در نهایت بی‌توجهی به ارتقای سطح علمی-عملی سرمایه انسانی، مهم‌ترین مسائل در شاخص ششم هستند.

از جمله اقداماتی که می‌توان برای تقویت این شاخص به اجرا درآورد، تعطیل‌کردن بسیاری از واحدهای دانشگاهی که فاقد امکانات لازم برای تربیت نیروی انسانی مجرب هستند (مشخصا رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره) و راه‌اندازی رشته‌های روان‌شناسی بالینی و سلامت در تعداد بیشتری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. با توجه به اینکه از یک سو ۱۳ درصد از بار بیماری‌ها ناشی از بیماری‌های اختلال روان بوده و ۳۱ درصد از سال‌های ازدست‌رفته عمر نیز مربوط به آنهاست و از سوی دیگر تا سال ۲۰۳۰ افسردگی به‌تنهایی بالاترین بار بیماری‌ها را به خود اختصاص خواهد داد، اهمیت پیشگیری از اختلالات روانی و سیاست‌گذاری در این حوزه از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود.

ضعف سرمایه انسانی در حوزه سیاست‌گذاری، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه، نیازمند اقدامات فوری است. ۷. مراقبت‌های محله‌محور: تحقیقات حاکی از آن است که خدمات سلامت روان محلی در ایران مانند سایر کشورها، مؤثر و به‌صرفه هستند. این نوع خدمات باعث می‌شوند که آمار بستری‌شدن بیماران روانی در بیمارستان‌ها کاهش یابد. علاوه بر این، موجب می‌شوند که آسیب‌شناسی روانی در افرادی که به بیماری‌های مزمن روان‌شناختی مبتلا هستند، کاهش یابد.

طرح «سراج» مدل جامعی از خدمات محلی است که شامل غربالگری و آموزش عمومی است. این خدمات در مراکز سلامت روان محلی عرضه می‌شود. ضمن اینکه در این طرح این قابلیت وجود دارد که پیگیری وضعیت افراد در منزل، آموزش‌های روان‌شناختی به اعضای خانواده و حمایت‌های اجتماعی نیز در دستور کار قرار گیرد. در طرح سراج، آشکارا هدف این است که خدمات سلامت روان در ساختارهای محلی و مراقبت‌های اولیه گسترش یابد.

با وجود این، پوشش مراقبت‌های محله‌محور آن‌چنان بالا نبوده و عمده این نوع از خدمات در مراحل اجرای آزمایشی یا در مکان‌های محدود ارائه می‌شوند. ضمن اینکه در خدمات محله‌محور، حمایت‌های اجتماعی کم‌رنگ‌تر از خدمات پزشکی عرضه می‌شود. در صورتی که نگاه محله‌محور در سیاست‌گذاران سلامت روان اجرائی شود، هیچ‌گاه ضرورت ندارد که فردی برای حل مشکلات روان‌شناختی خود از شرق محل سکونت خود به غرب برود؛ چراکه در همه محله‌ها، خدمات روان‌شناختی با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود. ۸.

همکاری‌های بین‌بخشی (رویکرد دولت یکپارچه): در اجرای طرح سراج با به‌کارگیری نیروهای متخصص تلاش شده است از همکاری‌های درون‌بخشی قسمت‌های مختلف آن وزارتخانه استفاده شود. علاوه بر این، در سازمان بهزیستی نیز با عقد قراردادهای همکاری‌های دوجانبه، سعی شده است تجربیات خود در زمینه‌های پیشگیری و ارتقای سلامت روان را در اختیار دیگر بخش‌های دولتی و غیردولتی قرار دهد.

ضمن اینکه یونیسف نیز با وزارت بهداشت دارای ارتباطات درخورتوجهی است که به عنوان نمونه می‌توان به اجرای برنامه «بسته نوجوانی» یونیسف در ساختارهای اجرائی وزارتخانه اشاره کرد. بنا بر جایگاه قانونی، وزارت بهداشت دارای این جایگاه است که با وضع اصول اجرائی، زمینه یکپارچه‌کردن خدمات سلامت روان را فراهم کند؛ البته پذیرش این مهم از سوی دیگر فعالان سلامت روان نیز موضوعی است که نیاز به نگاه ملی در حوزه سلامت روان دارد. ۹.

سامانه‌های اطلاعاتی، ثبت و کنترل کیفیت: یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات حوزه سلامت روان کشورها، اطلس سلامت روان سازمان جهانی بهداشت است که ایران نیز سال‌هاست با آن سازمان همکاری می‌کند. از سامانه‌های مهم اطلاعاتی در حوزه سلامت روان در ایران نیز می‌توان به شبکه تحقیقات سلامت روان اشاره کرد.

این ساختار که از اواسط دهه ۸۰ مشغول به فعالیت است، با هدف سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی هدفمند پژوهش‌ها بر اساس اولویت‌ها و نیازهای علمی کشور و ظرفیت‌سازی در راستای ارتقای سطح کمّی و کیفی پژوهش‌ها در حیطه سلامت روان شکل گرفته است. این شبکه به انجام آن دسته از پژوهش‌هایی کمک می‌کند که ارزیابی و سیاست‌گذاری‌های این حوزه را تقویت می‌کند. از جمله نقاط ضعف ایران در این شاخص، پراکنده‌بودن اطلاعات است.

با توجه به اینکه در حال حاضر، بخش‌های مختلف در حوزه سلامت روان مشغول به ارائه خدمت هستند، ولی دسترسی به خدمات، آمار تحت پوشش، بررسی‌های اثربخشی و غیره در قالب گزارش‌های مدون و سالانه کشوری، منطقه‌ای و استانی اگر نه غیرممکن ولی بسیار دشوار است





