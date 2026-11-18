البریج کولبی، معاون وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که مسکو جنگ را تا پایان زمستان ادامه می‌دهد. این اظهارات با واکنش متحدان ناتو به انتقادات از حملات اوکراین به خاک روسیه همراه بود.

البریج کولبی ، معاون وزیر دفاع ایالات متحده، در دیداری با همتایان ناتو یی خود در بروکسل اعلام کرد که مسکو قصد دارد جنگ را دست‌کم تا پایان ماه‌های زمستان ادامه دهد. این مقام ارشد پنتاگون در حالی هشدارهای خود را مطرح کرد که تلاش‌های واشنگتن برای برقراری آتش‌بس و دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین با چالش‌های جدی مواجه شده است. کولبی در روز سه‌شنبه بیست‌وششم آبان‌ماه در حالی سخنرانی می‌کرد که حملات موشکی روسیه به کی‌یف، زیرساخت‌های حیاتی اوکراین را هدف قرار داده بود و پلی‌های اصلی شهر برای تمامی وسایل نقلیه بسته شده بودند.

استراتژی جنگ طولانی‌مدت روسیه و بسیج اقتصادی

معاون وزیر دفاع آمریکا در نشستی از گروه تماس دفاعی اوکراین که به نام گروه رامشتاین نیز شناخته می‌شود، تصریح کرد که با فرا رسیدن زمستان، روسیه همچنان به جذب نیروی انسانی بیشتر و بسیج اقتصاد جنگی خود برای یک نبرد طولانی‌مدت ادامه خواهد داد. این گروه غیررسمی متشکل از حدود پنجاه کشور، هماهنگی حمایت‌های نظامی متحدان غربی از اوکراین را بر عهده دارد و نام آن از پایگاه هوایی ایالات متحده در آلمان گرفته شده است که محل برگزاری نخستین دور گفت‌وگوها بود. کولبی تأکید کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کرملین برنامه‌ای برای توقف عملیات‌ها در فصل سرما ندارد و بر تقویت توانایی‌های جنگی خود متمرکز است.

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واکنش‌های تند متحدان به انتقادات پنتاگون از کی‌یف

اظهارات البریج کولبی پس از انتقاد او از حملات اخیر کی‌یف به عمق خاک روسیه، با واکنش تند متحدان غربی و اوکراینی مواجه شد. کولبی در این نشست گفت که حملات اخیر اوکراین به تأسیسات انرژی و انبارهای شرکت بزرگ تجارت الکترونیک روسیه، به نام وایلدبریز، نه در پایان دادن به جنگ مؤثر بوده‌اند و نه به کند کردن پیشروی‌های روسیه در خط مقدم کمکی کرده‌اند. او افزود که چنین حملاتی به‌ویژه آن‌هایی که زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف می‌گیرند، احتمالاً باعث تقویت عزم مردم روسیه و افزایش تمایل کرملین به تشدید درگیری‌ها شده است. با این حال، او خاطرنشان کرد که اوکراین نباید مجبور شود در حالی بجنگد که دستانش از پشت بسته شده است.

دفاع زلنسکی و وزارت دفاع بریتانیا از حملات عمقی

وزیر دفاع بریتانیا، وز استریتینگ، در اظهاراتی مشابه و در حمایت از کی‌یف گفت که حملات اوکراین به تضعیف ماشین جنگی پوتین، خرید زمان و نجات جان انسان‌ها کمک کرده است. اعضای ناتو و متحدان اوکراین، گفته‌های البریج کولبی در نقد حملات اوکراین به عمق خاک روسیه را رد کردند. کولبی خود نیز با اشاره به حملات بی‌وقفه روسیه به اماکن غیرنقلی اوکراین، در جمع خبرنگاران گفت که به جای انتقاد از حملات عمقی اوکراین، بهتر است از حملات تروریستی هر شب و هر روز مسکو به زیرساخت‌های انرژی، آب و گرمایش در اوکراین انتقاد شود. سرهئی کورِتسکی، نخست‌وزیر اوکراین نیز روز بیست‌وپنجم آبان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که هدف روسیه از این اقدامات، درهم‌شکستن روحیه مردم اوکراین است.

نشست‌های دیپلماتیک ترامپ و برنامه‌های آینده صلح

البریج کولبی همزمان یادآوری کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، همچنان قویاً متعهد است که به این درگیری بر اساس شرایطی پایان دهد که ضامن صلحی پایدار باشد. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست آسیا-پاسیفیک به شهر شنژن چین سفر کرده، قرار است روز پنجشنبه بیست‌وهشتم آبان‌ماه، در با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، و شی جین‌پینگ، رهبر چین هم شرکت کند. این نشست سه‌جانبه در آن احتمالاً موضوع جنگ‌های اوکراین و ایران و تلاش‌های گوناگون برای پایان دادن به آنها هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. همزمان قرار است جرد کوشنر و استیو ویتکاف، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ، در همان روز در برلین در نشستی با حضور ائتلاف کشورهای داوطلب شرکت کنند. این ائتلاف، به ابتکار و رهبری آلمان، فرانسه و بریتانیا، با هدف حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه واشینگتن و احتمالاً ایجاد یک مأموریت صلح‌بانی در صورت دستیابی به توافق آتش‌بس در اوکراین، شکل گرفته است. زلنسکی نیز مدعی شد که آمریکا پیشنهاد واگذاری دونباس به روسیه در ازای عضویت اوکراین در ناتو را داده است.