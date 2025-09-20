این گزارش به بررسی همه‌گیری کرونا در ایران می‌پردازد و سیاست‌های دولت در قبال واکسیناسیون، آمار رسمی و واقعی مرگ و میر، و پیامدهای این بحران را مورد بررسی قرار می‌دهد. تأخیر در واکسیناسیون، محدودیت واردات واکسن‌های مورد تأیید، و پنهان‌کاری آماری از جمله موضوعات کلیدی هستند که در این گزارش به آن‌ها پرداخته می‌شود. همچنین، این گزارش به مقایسه آمار قربانیان کرونا با جنگ ایران و عراق می‌پردازد و به لزوم شفافیت و پاسخگویی در این زمینه تأکید می‌کند.

جمهوری اسلامی از همان آغاز واکسیناسیون کرونا در جهان، با تأکید بر تولید داخلی، واکسیناسیون در ایران را به تأخیر انداخت. شرکت‌های وابسته به حکومت نیز در انجام تعهدات خود در این زمینه ناموفق بودند. این سیاست، که با ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی همراه بود، با اعتراض‌های گسترده مواجه شد.

محدودیت واردات واکسن‌های مورد تأیید جامعه جهانی، در حالی اعمال می‌شد که جمهوری اسلامی عمدتاً واکسن‌هایی را توزیع می‌کرد که مورد تأیید کشورهای دیگر نبودند و این امر، مشکلاتی را برای سفر ایرانیان به خارج از کشور ایجاد کرد. این رویکرد، نشان‌دهنده اولویت‌بندی‌های سیاسی و اقتصادی بر سلامت عمومی بود و پیامدهای جدی برای مردم ایران به همراه داشت. در حالی که جهان در حال مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ بود، ایران با چالش‌های مضاعفی روبرو شد که ناشی از تصمیمات و سیاست‌های داخلی بود. این تأخیرها و محدودیت‌ها، آسیب‌پذیری جامعه را افزایش داد و باعث شد ایران در مقابله با این بحران، عقب‌تر از بسیاری از کشورهای دیگر قرار گیرد.\گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که همه‌گیری کووید-۱۹ از ابتدای شیوع در ووهان چین تا سال‌های اخیر، با کم‌گویی و نارسایی آماری در بسیاری از کشورها همراه بوده است. در فوریه ۲۰۲۰، شمار مبتلایان در جهان به بیش از ۴۳ هزار نفر و جان‌باختگان به هزار نفر رسید و این بیماری رسماً با عنوان کووید-۱۹ نامگذاری شد. تا دسامبر ۲۰۲۳، آمار جهانی مبتلایان به بیش از ۷۷۳ میلیون نفر و فوتی‌ها به بیش از ۶ میلیون نفر افزایش یافت. اما سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که آمار واقعی مرگ‌های مرتبط با کرونا، دست‌کم سه برابر آمار رسمی و حدود ۱۵ میلیون نفر بوده است. بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند، مصر، اندونزی و روسیه بیشترین فاصله را میان آمار رسمی و واقعی داشته‌اند؛ در هند، رقم واقعی حدود ده برابر بیشتر از اعلام دولت بود. همچنین بیش از ۸۰ درصد مرگ‌های اضافی در کشورهای با درآمد متوسط ثبت شده و عمدتاً افراد بالای ۶۰ سال را دربر گرفته است. این آمارها نشان‌دهنده ابعاد گسترده و پنهان این همه‌گیری است و لزوم شفافیت و دقت در ثبت اطلاعات را برجسته می‌کند. پنهان‌کاری آماری، نه تنها مانع از ارزیابی دقیق وضعیت می‌شود، بلکه در اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر برای مقابله با بحران نیز اختلال ایجاد می‌کند.\در واپسین روزهای بهمن ۱۳۹۸، پس از فوت دو بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستان کامکار-عرب‌نیا قم، شایعاتی دربارهٔ مرگ این بیماران به علت ویروس کرونا شکل گرفت. اما دانشگاه علوم پزشکی قم با تکذیب این شایعات، اعلام کرد که هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر ابتلا به بیماری کرونا مشاهده نشده است. متعاقباً، سعید نمکی، وزیر بهداشت وقت، اعلام کرد که تست‌های گرفته شده از بیماران، مثبت بوده و این خبر بلافاصله منتشر شد. علی‌اکبر حق‌دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مبارزه با کرونا، برخلاف اعلام‌های اولیه مقامات جمهوری اسلامی، اظهار داشت که ویروس کرونا از اوایل بهمن ۹۸ در ایران گردش داشته و به دلیل این‌که موارد اولیه علائم خاصی نداشتند، نظام سلامت نتوانسته آن‌ها را شناسایی کند. در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت وقت، با مقایسه آمار کشته‌های جنگ ایران و عراق با بحران کرونا گفت: در جنگ هشت‌ساله حدود ۲۴۰ هزار نفر کشته شدند، اما در ۱۸ ماه بحران کرونا حدود ۱۱۳ هزار نفر جان باختند. او با اشاره به شمار قربانیان کرونا افزود: «نباید خواب راحت به چشم‌مان بیاید». مطالعات داخلی در ایران نیز نشان داد که شمار واقعی مرگ‌های کرونایی نزدیک به دو برابر آمار رسمی بوده است. پیش از این، محققان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تخمین زده بودند که در فاصله بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۱، حدود ۲۴۰ هزار نفر بر اثر کرونا جان باختند، در حالی که دولت تعداد فوتی‌ها را ۱۳۶ هزار نفر اعلام کرده بود. این یافته‌ها بار دیگر مسأله پنهان‌کاری آماری دولت‌ها در دوران همه‌گیری را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به اطلاعات رسمی، به‌شدت آسیب دیده است. اخیراً، معاون ابراهیم رئیسی در دولت پیشین جمهوری اسلامی از فوت ۷۰۰ هزار نفر بر اثر کرونا در ایران سخن گفته است، که این خود گواهی بر عمق فاجعه و نیاز به بازنگری در رویکردها و سیاست‌های اتخاذ شده در دوران همه‌گیری است. این آمار تکان‌دهنده، اهمیت شفافیت، پاسخگویی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی را بیش از پیش آشکار می‌کند





