مسدودسازی سیم‌کارت در حکم مرگ مدنی جدید است. این اقدام با قطع دسترسی به احراز هویت، شهروند را از چرخه مالی و حقوقی حذف می‌کند و نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود.

نظام‌های حقوقی باستان نهادی به نام " مرگ مدنی" داشتند که در آن، یک فرد زنده به حکم حاکم، از نظر حقوقی مانند یک متوفی در نظر گرفته می‌شد. در این وضعیت، اموال فرد به وارثانش منتقل می‌شد، پیوندهای خانوادگی او باطل می‌گردید و حق دفاع از خود در دادگاه‌ها سلب می‌شود. با ظهور دولت‌های قانون‌مدار و احترام به کرامت انسانی، این رسم تاریخی منسوخ شد. اما تحولات اخیر نشان می‌دهد که با تغییر پارادایم به "دولت الکترونیک"، این مکانیسم قدیمی در قالبی دیجیتال احیا شده است. مسدودسازی غیرقانونی سیم‌کارت و سلب شناسه هویت دیجیتال، اکنون به ابزار جدیدی برای تعلیق حیات حقوقی شهروندان تبدیل شده است.

سیم‌کارت به جای شناسنامه: کلید ورود به حقوق

امروزه سیم‌کارت تنها یک وسیله ارتباطی برای تماس تلفنی نیست، بلکه در ساختار حکمرانی ایران به "کلید احراز هویت یکپارچه" تبدیل شده است. این کارت، هویت الکترونیک شهروند را تأمین می‌کند و تنها راه دسترسی به حقوق اولیه است. قطع این کلید، یک اختلال فنی ساده نیست، بلکه به معنای معلق کردن جریان زیست مدنی و تبدیل فرد به یک "شبح حقوقی فاقد اهلیت استیفا" است. وقتی این ارتباط قطع شود، شهروند عملاً از جامعه حقوقی طرد شده و هیچ راهی برای اثبات وجود قانونی خود ندارد.

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فروپاشی اکوسیستم زیست‌بوم روزمره و انزوا

نخستین ضربه این مسدودسازی به بنیادین‌ترین نیازهای روزمره فرود می‌آید و فرد را در مدیریت امور ساده زندگی زمین‌گیر می‌سازد. با قطع دسترسی به سیم‌کارت، شهروند توانایی جابه‌جایی در شهر را از دست می‌دهد. سکوهای تاکسی اینترنتی و فروش بلیت قطار، هواپیما یا اتوبوس مستقیماً به شماره تلفن متصل هستند و بدون آن غیرقابل دسترسی‌اند. این انزوا زمانی اوج می‌گیرد که فرد برای خرید روزمره یا سفارش غذا به "کد تأیید پیامکی" نیاز دارد. بدون این کد، شهروند بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، در یک حصر دیجیتال کاملاً منزوی می‌شود.

بن‌بست معیشتی و سلب مالکیت مشروع

مسدودسازی سیم‌کارت ضربه‌ای مستقیم و جبران‌ناپذیر به مالکیت مشروع اشخاص وارد می‌کند. وقتی رمز دوم پویا به خط مسدود نمی‌شود، یعنی شهروند در برابر حساب‌های بانکی خود فاقد اهلیت تصرف است. همراه بانک‌ها از کار می‌افتند و امکان انجام حواله‌های پایا و ساتنا برای فرد سلب می‌شود. در سامانه صیاد نیز امکان ثبت یا انتقال چک از بین می‌رود. نتیجه این محرومیت، ورشکستگی مالی ناگهانی و توقف کامل جریان نقدینگی برای شهروندان معمولی است که توانایی رفع محدودیت را ندارند.

مخاطرات جانی و نقض اصل ۳۴ قانون اساسی

شاید خطرناک‌ترین بُعد این انسداد، در حوزه سلامت و دسترسی به داروهای حیاتی نمایان شود. دریافت داروهای خاص منوط به ارائه "کد رهگیری نسخه الکترونیک" است که با قطع سیم‌کارت ممکن نیست. همچنین در پذیرش‌های بیمارستانی و استعلام‌های بیمه‌ای، تأیید پیامکی یک الزام اجتناب‌ناپذیر است. با قطع دسترسی به سامانه ثنا، ابلاغیه‌ها از دید شهروند پنهان می‌مانند که منجر به صدور احکام غیابی و سپری‌شدن مواعد تجدیدنظرخواهی بدون اطلاع فرد می‌شود. این وضعیت نقض آشکار اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی است.

مسئولیت کیفری و طراحی سیستم ضدشکایت

این اقدام در چارچوب حقوق کیفری ایران، عناوین مجرمانه مشخصی را محقق می‌کند که نمی‌توان آن را با بهانه‌های اداری پوشاند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محروم‌کردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مأموران حکومتی را جرم دانسته است. همچنین ماده ۷۳۷ قانون جرائم رایانه‌ای ممانعت از دسترسی به سامانه‌های مخابراتی را مجازات می‌کند. طراحی سیستمی که شهروند برای شکایت از مسدودسازی باید به درگاه‌هایی مراجعه کند که خودشان قفل شده‌اند، مصداق بارز سلب حق تظلم‌خواهی است.

حکمرانی در عصر دیجیتال قراردادی نانوشته میان حاکمیت و مردم است. وقتی دولت تمام شئون زیست را در بستر سامانه‌های دیجیتال الزامی می‌کند، قطع سیم‌کارت دیگر محرومیت از خدمات تلفنی نیست، بلکه اخراج عملی شهروند از نظم قانونی و تعلیق حیات مدنی اوست. این وضعیت نیازمند بازنگری فوری در سازوکارهای احراز هویت و تضمین دسترسی پایدار شهروندان به زیرساخت‌های حیاتی است.