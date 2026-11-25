بررسی پزشکی قانونی جدید توسط مایکل فریمن شواهدی از جراحات ناشی از خشونت را در بدن جفری اپستین نشان داد که روایت خودکشی را متزلزل کرده و سوالاتی درباره مرگ او در نوامبر ۲۰۱۹ برمی‌انگیزد.

بررسی‌های پزشکی قانونی جدید بر پیرامون مرگ جفری اپستین در بازداشتگاه نیویورک دقت‌ها را به خود جلب کرده است. نتایج تازه منتشر شده توسط مایکل فریمن ، سردبیر مجله " پزشکی قانونی و حقوقی"، با بیان اینکه جراحات بدن با فرضیه قتل سازگارتر است، روایت رسمی خودکشی را به چالش کشیده است.

شواهد پزشکی قانونی در تناقض با روایت خودکشی

تیم تحقیقاتی به سرپرستی مایکل فریمن با همکاری آندرس اریکسون، با استفاده از تصاویر کالبدشکافی و مدل‌سازی سه‌بعدی، جراحات جدیدی را شناسایی کردند. این جراحات شامل خونریزی عمیق در شانه چپ، آسیب‌های صورت ناشی از ضربات و اثراتی شبیه به خراش ناخن در بالای محل طناب است. این یافته‌ها فرضیه خفه‌کردن از پشت را محتمل‌تر از حلق‌آویز شدن نشان می‌دهد.

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اعتراضات مارک اپستین به گزارش‌های رسمی

مارک اپستین، برادر جفری، در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون در ۲۱ نوامبر، سه مورد تضاد را با روایت رسمی برشمرد. او اشاره کرد که کریستین رومان و مایکل بادن در کالبدشکافی اولیه در ۱۱ اوت ۲۰۱۹ از قطعی بودن مرگ به علت خودکشی اطمینان نداشتند. مارک تأکید می‌کند که علت مرگ در گواهی اولیه "نیازمند بررسی بیشتر" ثبت شده بود اما باربارا سامپسون بعداً آن را خودکشی اعلام کرد.

خلأهای تصویری دوربین‌های امنیتی و تردیدها

یکی دیگر از موارد اختلاف نظر، گزارش وزارت دادگستری آمریکا درباره عدم مشاهده فرد واردکننده در تصاویر دوربین‌های نظارتی است. مارک اپستین استدلال می‌کند که دوربین‌ها ورودی بخش نگهداری و بخشی از راه‌پله را پوشش نمی‌دادند. تصاویر نشان‌دهنده فردی با لباس نارنجی هستند که اف‌بی‌آی آن‌ها را زندانی احتمالی دانسته اما هویت او قطعی نیست.

تداوم نتایج اولیه با وجود شک‌های جدید

علی‌رغم تأکید مارک بر اینکه این شواهد باور او به قتل برادرش را تقویت می‌کند، نتایج بررسی جدید منجر به تغییر نتیجه رسمی نشده است. مرگ جفری اپستین همچنان در پرونده‌های قانونی به عنوان خودکشی در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ ثبت شده است. این گزارش‌ها که در مجله نیوزویک پوشش داده شده‌اند، سوالات جدیدی را در رسانه‌ها و میان علاقه‌مندان به پرونده برانگیخته است.