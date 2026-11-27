کنگره آمریکا تحقیقات درباره روابط جانی اینفانتینو با دولت ترامپ و احتمال فروش سهام جام جهانی به شرکت ترایو کپیتال را تشدید کرده است.

کنگره ایالات متحده آمریکا تحقیقات خود را درباره روابط جانی اینفانتینو ، رییس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ، با دونالد ترامپ وارد مرحله جدیدی کرده است. این پرونده که اکنون در دستور کار کمیته‌های تخصصی قرار گرفته، شامل بررسی‌های دقیقی در مورد پرونده‌های جنجالی مانند فروش سهام جام جهانی و بخشش کارت قرمز ستاره تیم ملی آمریکا می‌شود.

تحقیقات درباره فروش سهام و شرکت ترایو کپیتال

چند ماه پس از شکست طرح جانی اینفانتینو برای واگذاری سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فشارهای قانون‌گذاران آمریکایی بر رییس فیفا افزایش یافته است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کنگره قصد دارد احتمال وجود یک معامله پنهانی و غیرقانونی میان اینفانتینو و دولت دونالد ترامپ را به دقت بررسی کند. یکی از محورهای اصلی این تحقیقات، تلاش‌های اینفانتینو برای واگذاری بخشی از سهام و دارایی‌های تجاری جام جهانی به شرکت سرمایه‌گذاری ترایو کپیتال است. این شرکت که جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر و داماد ترامپ، یکی از شرکای کلیدی آن به شمار می‌رود، در کانون توجه بازرسان قرار گرفته است.

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شائبه تاثیر تماس ترامپ بر کارت قرمز فولارین بالوگان

علاوه بر مسائل مالی، لغو محرومیت کارت قرمز فولارین بالوگان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. شائبه‌های جدی مطرح شده است که این تصمیم با یک تماس تلفنی مستقیم میان دونالد ترامپ و جانی اینفانتینو ارتباط داشته است. جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، قصد دارد از چهره‌های سرشناس فیفا برای ادای شهادت دعوت کند. با توجه به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ و در دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان در ژانویه آینده، انتظار می‌رود این تحقیقات شتاب بیشتری بگیرد و پرسش‌های حقوقی بیشتری مطرح شود.

احضار آرسن ونگر به عنوان شاهد در کنگره آمریکا

بر اساس گزارش‌های دریافتی، آرسن ونگر، سرمربی پیشین تیم آرسنال و رییس فعلی توسعه جهانی فوتبال در فیفا، یکی از افرادی است که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به عنوان شاهد در کنگره حاضر شود. ونگر با هیچ اتهامی روبه‌رو نیست و صرفا برای ارائه توضیحات احضار خواهد شد. این فشارهای بی‌سابقه در حالی رخ می‌دهد که اینفانتینو خود را برای انتخابات مارس ۲۰۲۷ و کسب چهارمین دوره متوالی ریاست فیفا آماده می‌کند. شایان ذکر است که ونگر پیش‌تر از حضور در آن انتخابات انصراف داده بود و حضور او در کنگره می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر فضای سیاسی ورزش جهانی داشته باشد.

پیامدهای حقوقی و سیاستی برای نهاد فیفا

این پرونده نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی در آمریکا با جدیت به دنبال شفاف‌سازی روابط بین نهادهای ورزشی و قدرت‌های سیاسی هستند. بررسی دقیق مدارک مالی و مکالمات تلفنی می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در نحوه مدیریت رویدادهای بزرگ فوتبال شود. اگر شواهدی مبنی بر تخلف قانونی یا تضاد منافع برای جانی اینفانتینو یا شرکای تجاری او پیدا شود، ممکن است مجازات‌های سنگینی در انتظار فیفا باشد. این تحقیقات همچنین پیامدهای گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاران خصوصی در حوزه ورزش خواهد داشت.

آینده انتخابات ریاست فیفا و واکنش‌های سیاسی

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مارس ۲۰۲۷، فشارهای کنگره آمریکا می‌تواند معادلات قدرت در فیفا را تغییر دهد. رقبای اینفانتینو ممکن است از این تحقیقات برای تضعیف موقعیت فعلی او استفاده کنند. همچنین، واکنش‌های سیاسی کشورهای مختلف به این پرونده می‌تواند بر روابط دیپلماتیک و ورزشی تاثیر بگذارد. کنگره آمریکا با تکیه بر گزارش‌های مستقل و شهادت شاهدانی مانند آرسن ونگر، در حال تلاش برای ارائه تصویری شفاف از واقعیات است. نتایج این تحقیقات می‌تواند الگویی برای نظارت بر نهادهای بین‌المللی ورزشی در سطح جهانی ایجاد کند.