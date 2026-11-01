بررسی پوزیشن عبدل السید در انتخابات آمریکا و واکنش به سپاه و ایران

عبدل السید نامزد دموکرات میشیگان با انتقاد از جنگ ایران و اسرائیل، مواضع خود را درباره سپاه پاسداران و حقوق تعیین سرنوشت مردم ایران روشن کرد.

عبدل السید ، نامزد دموکرات ایالت میشیگان برای سنای آمریکا، در صورت پیروزی می‌تواند به عنوان نخستین سناتور مسلمان تاریخ این کشور وارد مجلس شود. این سیاستمدار چپ‌گرا که پزشک و مصری‌تبار است، نگاهی انتقادی به سیاست‌های خارجی سنتی واشنگتن دارد. او اخیراً در یک نشست دانشجویی در ان‌آربر با پرسشی درباره مواضع خود قبال جمهوری اسلامی مواجه شد. این رویداد نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده او برای جلب نظر رای‌دهندگان مسلمان و ایران ی‌تبار در ایالت کلیدی میشیگان است.

واکنش السید به پرسش درباره سپاه پاسداران

در شهریور سال ۱۴۰۵، جلسه‌ای دانشجویی با عنوان "دانشجویان در برابر میلیاردرها" در شهر ان‌آربر برگزار شد. ایمان دشتی، دانشجوی سال آخر مهندسی و فرزند مهاجران ایرانی، از تجربیات تلخ خانواده‌اش در ایران سخن گفت. او از تعقیب دخترعمویش به دلیل نپوشیدن حجاب و محکومیت عمویش به اعدام و شلاق در دادگاه‌های جمهوری اسلامی خبر داد. دشتی سپس از السید پرسید که آیا حاضر است سپاه پاسداران را به صراحت محکوم کند.

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پاسخ السید فضای سالن را متشنج کرد و او از نام بردن مستقیم سپاه یا سرکوب معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ خودداری نمود. او بحث را به تاریخ مداخلات آمریکا و منافع شرکت‌های بزرگ انرژی تغییر داد. زمانی که دشتی سوالات خود را تکرار کرد، السید گفت آزادی و دموکراسی را برای مردم ایران می‌خواهد اما معتقد است تعیین سرنوشت رهبری ایران بر عهده خود مردم است.

دشتی بعداً تأکید کرد که هرگز از جنگ یا تغییر رژیم توسط ارتش آمریکا حمایت نخواسته است. او به رسانه‌ها گفت که فقط به دنبال همبستگی با مردم ایران بود اما با یک کلاس تاریخ سیاسی مواجه شد. انتشار ویدیوی این جلسه باعث حملات سایبری و تهدید علیه دشتی و بستگانش توسط برخی حامیان السید شد. برخی او را به صهیونیست بودن یا فرستاده جمهوری‌خواهان متهم کردند.

محاسبات انتخاباتی و فشارهای دیربورن

موقعیت السید در سیاست آمریکا ریشه در محاسبات پیچیده انتخاباتی ایالت میشیگان دارد. کلید پیروزی نامزد دموکرات در این ایالت، جلب نظر جامعه بزرگ مسلمانان و اعراب‌تبار در دیربورن است. این شهر با اکثریت اعراب، جمعیت قابل توجهی از شیعیان لبنانی و عراقی‌تبار را در خود جای داده است. هرگونه موضع‌گیری تند علیه حکومت ایران می‌تواند باعث از دست رفتن این آرا شود.

با شروع درگیری‌های نظامی در اسفند ۱۴۰۴ و گزارش‌هایی درباره مرگ علی خامنه‌ای، فشار بر السید افزایش یافت. نشریه واشینگتن فری بیکن فایل صوتی‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد السید در دهم اسفند به تیم رسانه‌ای‌اش دستور سکوت مطلق درباره مرگ خامنه‌ای را داده است. او می‌خواست از نرنجاندن رای‌دهندگان غمگین در دیربورن جلوگیری کند.

در فایل صوتی منتشر شده، السید صراحتاً بیان کرده است که نمی‌خواهد درباره خامنه‌ای اظهارنظر کند و معتقد است این موضوع ارزش دست زدن ندارد. او به مشاورانش توصیه کرد که اگر خبرنگاران اصرار کردند، بحث را به ارتباط دونالد ترامپ با پرونده جفری اپستین معطوف کنند. این استراتژی برای منحرف کردن توجه از جنگ جدید طراحی شده بود.

نقد جنگ ایران و هزینه‌های اقتصادی

السید در طول کمپین انتخاباتی ۲۰۲۶ باراً جنگ ایران را غیرقانونی و احمقانه خوانده است. او استدلال می‌کند که بنیامین نتانیاهو و لابی آیپک آمریکا را به جنگی کشانده‌اند که نتیجه آن بسته شدن تنگه هرمز است. این اقدام هزینه نظامی ۴۷.۱ میلیارد دلاری برای بودجه آمریکا خواهد داشت.

علاوه بر هزینه‌های کلان اقتصادی، افزایش قیمت بنزین تا گالنی ۵ دلار از دیگر پیامدهای مورد اشاره السید است. این دیدگاه‌ها او را در میان برخی رای‌دهندگان مستقل محبوب کرده اما نزد منتقدان رادیکال چپ، نمونه‌ای از عبور نکردن از مرز محکومیت صریح جمهوری اسلامی است. این دوگانگی پدیده‌ای است که سیاست امروز آمریکا را تعریف می‌کند.

باراک اوباما در دوم آبان ۱۴۰۵ در دیترویت در کنار السید و جوسلین بنسون حضور یافت. این حضور نماد حمایت جناح اصلی دموکرات‌ها از او است. با این حال، چالش اصلی السید حفظ تعادل بین مخالفت با مداخله نظامی و جلب اعتماد جامعه ایرانی‌تبار است. این تعادل شکننده، سرنوشت انتخاباتی او را در ایالت سرنوشت‌ساز میشیگان تعیین خواهد کرد.