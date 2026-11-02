بررسی وضعیت مسکن و توسعه دریامحور در مجمع تشخیص مصلحت نظام

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور عباسعلی کدخدایی برای ارزیابی عملکرد اجرای سیاست‌های کلی مسکن و توسعه دریامحور برگزار شد و راهکارهای رفع موانع بررسی گردید.

کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دو جلسه رسمی، گزارش‌های تخصصی و دقیقی را پیرامون وضعیت اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و همچنین روند تحقق سیاست‌های ابلاغی حوزه مسکن، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

این نشست‌های تخصصی با حضور مستقیم عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی، سیدمرتضی نبوی رئیس دفتر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره دبیرخانه برگزار شد تا چالش‌های موجود شناسایی شوند.

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ارزیابی جامع برنامه های توسعه و مسکن

در این جلسات، گزارش مفصل کمیسیون زیربنایی و تولیدی درباره ارزیابی دقیق "برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور" که در سال ۱۴۰۵ توسط هیأت وزیران تصویب شده بود، ارائه و با دقت بالا مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

همزمان با این موضوع، "وضعیت تحقق سیاست‌های کلی مسکن" که ابلاغیه آن از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ صادر شده بود، با جزئیات کامل در دستور کار قرار گرفت و اعضای کمیسیون بر ضرورت پایش مستمر این دو حوزه راهبردی تأکید کردند.

در جریان این جلسات، کمیسیون زیربنایی و تولیدی ضمن ارائه گزارشی دقیق و جامع در خصوص ظرفیت‌های عظیم توسعه دریامحور کشور، توضیحات کاملی را درباره روند طولانی تصویب برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و محتوای فنی آن ارائه داد.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد گزارش نهایی و کامل این کمیسیون جهت اخذ تصمیمات مقتضی، به هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال گردد تا فرآیند نظارتی بر حسن اجرای این سیاست‌های مهم آغاز شود.

آمار نگران کننده بازار مسکن و راهکارهای پیشنهادی

کمیسیون زیربنایی و تولیدی در گزارشی جداگانه از آخرین وضعیت تحقق سیاست‌های کلی مسکن، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی بندهای این سیاست‌ها را به صورت شفاف ارائه کرد و با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان خبره، از شناسایی دقیق موانع و چالش‌های اجرای سیاست‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها خبر داد.

بر اساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف هزینه مسکن می‌شود و در حالی که نیاز سالانه کشور حداقل ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده، میزان ساخت‌وساز با این نیاز فاصله معناداری دارد.

همچنین با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی زمین در هزینه ساخت مسکن، بر ضرورت اقدام جدی‌تر و فوری دولت برای واگذاری زمین ارزان یا رایگان تأکید شد و این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش قیمت مسکن مطرح گردید.

نقش دولت و دستگاه های اجرایی در اجرای سیاست ها

کمیسیون زیربنایی، وزارت راه و شهرسازی را متولی اصلی اجرای این سیاست‌ها دانست و یادآور شد تحقق همه بندهای سیاست مستلزم همکاری و ایفای مسئولیت ۳۲ دستگاه و نهاد از جمله بنیاد مسکن و شهرداری‌هاست.

عباسعلی کدخدایی در این جلسات با اشاره به اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم و دغدغه‌های اصلی خانوارها، اظهار داشت: متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی مسکن، هنوز برنامه جامع مسکن به تصویب نرسیده است.

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت ۱۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی مسکن، امکان بازنگری و اصلاح این سیاست‌ها وجود دارد و می‌توان متناسب با شرایط و اقتضائات جدید، برخی موارد را اصلاح یا موضوعات و احکام جدیدی به آن اضافه کرد.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل ارزیابی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی مجمع تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش مرکز ارزیابی و نظارت مجمع درباره وضعیت اجرای سیاست‌های کلی مسکن شد تا گزارش نهایی پس از جمع‌بندی، در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گیرد.