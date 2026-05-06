استاندار تهران در جلسه ستاد بازسازی، آمار ۶۰ هزار واحد مسکونی، ۱۱ هزار خودرو و ۴۶۶ واحد صنعتی آسیب‌دیده را بررسی کرد و بر تسریع در پرداخت خسارت‌ها و رفع موانع اداری تأکید نمود.

در راستای تلاش‌های مستمر برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و جبران خسارات وارد شده به شهروندان و واحدهای تولیدی در استان تهران، جلسه جامع و گسترده‌ای تحت نظارت ستاد بازسازی و نوسازی این استان برگزار گردید.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه این نشست سرنوشت‌ساز تأکید کرد که این جلسه با حضور مدیران ارشد و تصمیم‌گیرندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری تهران، بنیاد مسکن، شرکت بیمه ایران و اداره کل صمت برگزار شد تا آخرین گزارش‌های عملیاتی و پیشرفت اقدامات در حوزه‌های مختلف بررسی شود. هدف اصلی از برگزاری این نشست، ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و شناسایی گلوگاه‌هایی بود که مانع از تسریع در روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به مردم شده است.

در این راستا، هر یک از سازمان‌های حاضر، گزارش‌های مفصلی از اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی گذشته ارائه کردند تا تصویری جامع از وضعیت موجود به دست آید و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات باقی‌مانده اتخاذ گردد. یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی وضعیت واحدهای مسکونی آسیب‌دیده بود. استاندار تهران با اشاره به آمارها اعلام کرد که در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی در سراسر استان تهران دچار خسارات مختلفی شده‌اند.

این آسیب‌ها بر اساس شدت و گستره در چهار سطح مختلف طبقه‌بندی شده‌اند که بخش بزرگی از آن‌ها در دسته خسارات جزئی قرار داشتند. خوشبختانه با تلاش‌های متمرکز و سازمان‌یافته، بخش قابل توجهی از این واحدها، به‌ویژه مواردی که تنها نیازمند مقاوم‌سازی یا تعمیرات جزئی بودند، به‌طور کامل بازسازی شده و قابلیت بهره‌برداری پیدا کرده‌اند. با این حال، چالش اصلی در مورد واحدهایی است که به دلیل شدت بالای تخریب، نیازمند تخریب کامل و بازسازی اساسی هستند.

معتمدیان تصریح کرد که به دلیل پیچیدگی‌های اداری و طولانی بودن برخی فرایندهای قانونی، روند پیشبرد این پروژه‌ها کندتر از حد انتظار بوده است. در همین راستا، دستور اکید به شهرداری تهران برای مناطق شهری و بنیاد مسکن برای شهرستان‌ها صادر شده تا با حذف بروکراسی‌های زائد، سرعت و راندمان بازسازی این واحدها به شکل چشم‌گیری افزایش یابد تا دغدغه متقاضیان در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع خسارات وارده به ناوگان حمل و نقل و وسایل نقلیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس آمارهای ارائه شده، در استان تهران حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه، که اکثریت آن‌ها خودروهای سواری بودند، دچار آسیب شدند. نکته قابل توجه این است که این رقم حدود ۴۰ درصد از کل خسارات وسایل نقلیه در سطح کشور را شامل می‌شود که نشان‌دهنده حجم بالای آسیب‌ها در این منطقه است.

استاندار تهران توضیح داد که مأموریت ارزیابی و تشکیل پرونده‌های مربوطه به بیمه ایران واگذار شده و تاکنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ مورد ارزیابی شده‌اند. وی افزود که بخشی از این خسارات از طریق منابع اختصاص یافته برای جنگ ۱۲ روزه پرداخت شده است و برای مابقی پرونده‌ها، پس از تصمیمات نهایی دولت و تخصیص اعتبارات لازم، پرداخت‌ها در اسرع وقت انجام خواهد شد تا مالکان خودروها بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند.

علاوه بر مسکن و خودرو، وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی نیز در صدر اولویت‌های این جلسه قرار داشت. حدود ۴۶۶ واحد صنعتی در استان تهران دچار آسیب شده‌اند که پرونده‌های آن‌ها در اداره کل صمت تشکیل شده و ارزیابی‌های اولیه به پایان رسیده است. اما با توجه به دستورالعمل‌های ستاد بازسازی کشور، ارزیابی‌های نهایی و کارشناسی دقیق این واحدها باید از طریق مرکز وکلای قوه قضاییه انجام شود.

معتمدیان اذعان کرد که به دلیل ماهیت پیچیده واحدهای تولیدی و تداخل مسائل فنی و حقوقی، روند کار در این بخش کندتر پیش رفته است، اما با همکاری نزدیک وزارت صمت و تدابیر جدید، تلاش می‌شود تا مشکلات این تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود تا چرخ تولید در استان دوباره با سرعت سابق بچرخد. در پایان این جلسه، مقرر شد تمامی مشکلات و موانع موجود در روند جبران خسارت مردم استان تهران در قالب یک سند جامع جمع‌بندی شده و هم به صورت مکتوب برای دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال گردد و هم در جلسات دولت مطرح شود تا حمایت‌های لازم برای تسریع در ارائه خدمات به مردم آسیب‌دیده حاصل شود.

همچنین برای افزایش شفافیت و پاسخگویی، استاندار تهران مسیرهای پیگیری شکایات را تبیین کرد. شهروندان می‌توانند شکایات خود را به واحدهای بازرسی دستگاه‌های مربوطه یعنی شهرداری تهران، بنیاد مسکن، اداره کل صمت یا بیمه ایران منتقل کنند.

علاوه بر این، سامانه سامد با شماره تلفن ۱۱۱ به صورت شبانه‌روزی در دسترس است تا مردم بتوانند هرگونه مشکل یا عدم رضایت از روند خدمات‌رسانی را مستقیماً به بازرسی استانداری تهران اطلاع دهند و از این طریق، نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تقویت گردد





بازسازی تهران جبران خسارت استاندار تهران خسارات جنگی سامانه سامد

