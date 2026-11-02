بررسی وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج ۱۴۰۶ در نشست کمیته سلامت

نشست کمیته سلامت حج ۱۴۰۶ با حضور رئیس مرکز پزشکی و اساتید برگزار شد. بررسی آمار مراجعه‌کنندگان به معاینات و مشکلات ثبت اطلاعات در سامانه‌های وزارت حج.

نشست کمیته سلامت حج روز ۱۱ آبان‌ماه با حضور مقامات ارشد سازمان حج و زیارت و کارشناسان پزشکی در محل مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار شد. در این جلسه، آخرین وضعیت معاینات متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۶ و چالش‌های اجرایی بررسی گردید.

آمار مراجعه‌کنندگان به معاینات پزشکی

علی‌اکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، گزارشی جامع از روند تشکیل کمیسیون‌های پزشکی و ارزیابی سلامت ارائه کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده، تعداد قابل توجهی از متقاضیان هنوز برای انجام معاینات پزشکی اقدام نکرده‌اند.

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طبق اعلام جنگجو، تا زمان برگزاری این نشست، ۱۰ هزار و ۱۱۶ نفر از متقاضیان حج همچنان برای انجام معاینات پزشکی مراجعه نکرده‌اند. این تعداد تقریبا ۱۴.۶ درصد از کل افرادی را که به این منظور معرفی شده‌اند، شامل می‌شود. این آمار نشان‌دهنده نیاز فوری به پیگیری بیشتر وضعیت سلامت زائران است.

استان تهران با ۱ هزار و ۷۳۰ نفر در رتبه نخست افراد مراجعه‌نکرده قرار دارد. پس از آن، استان اصفهان با ۱ هزار و ۳۱۴ نفر در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین استان‌های خراسان رضوی، فارس، خوزستان، مازندران، قم، یزد، البرز، همدان، کرمان، آذربایجان شرقی، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان، سیستان و بلوچستان، سمنان، قزوین، مرکزی، کردستان، زنجان و گیلان نیز در لیست استان‌های با آمار بالای مراجعه‌نکرده قرار دارند.

چالش‌های ثبت اطلاعات در سامانه

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت به یکی از مشکلات اصلی در فرایند معاینات اشاره کرد. وی گفت که تعدادی از زائران با وجود مراجعه و انجام معاینات، به دلیل ارسال نشدن اطلاعات و اسامی آن‌ها از سوی سامانه‌های مربوطه سازمان حج و زیارت، امکان ثبت نهایی نتایج معایناتشان را ندارند.

این مشکل نیازمند هماهنگی و پیگیری مشترک بین نهادهای مختلف است تا از بروز نواقص اداری و پزشکی جلوگیری شود. همچنین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹ نفر، کمترین تعداد متقاضی مراجعه‌نکرده را به خود اختصاص داده است که این امر نشان‌دهنده عملکرد بهتر مدیران حج در این منطقه است.

بررسی آمادگی عوامل اجرایی و زائران

در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت ارائه تصویری جامع از وضعیت سلامت زائران و توانمندی جسمی آنان برای انجام مناسک حج تأکید شد. نتایج معاینات پزشکی باید مبنای برنامه‌ریزی‌های اجرایی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حج تمتع ۱۴۰۶ قرار گیرد.

معاینات مدیران کاروان‌ها، معین‌ها و خادمان فرهنگی در سراسر کشور نیز در حال انجام است. این امر برای اطمینان از سلامت کلیه عوامل درگیر در فرایند حج الزامی است. همچنین اعضای کمیته سلامت و اساتید حاضر، دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره نیازهای مراقبتی و مدیریت شرایط بحرانی مطرح کردند.

نتیجه‌گیری و برنامه‌ریزی آینده

این نشست با هدف بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربیات پیشکسوتان و ایجاد هم‌افزایی میان سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار شد. هدف نهایی، ارتقای سطح آمادگی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران حج تمتع ۱۴۰۶ است.

تاکید بر تعامل و همکاری مدیران حج و زیارت استان‌ها برای اطلاع‌رسانی و ترغیب افراد به مراجعه و تکمیل فرایند معاینات پزشکی از دیگر تصمیمات این نشست بود. امید می‌رود با رفع موانع موجود، تمامی متقاضیان بتوانند از خدمات پزشکی لازم برخوردار شوند و سال خوبی برای زائران رقم بخورد.