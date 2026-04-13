بررسی آمادگی دفاعی و حمایت از نیروهای مسلح: دیدار کمیسیون امنیت ملی مجلس با سرپرست وزارت دفاع

بررسی آمادگی دفاعی و حمایت از نیروهای مسلح: دیدار کمیسیون امنیت ملی مجلس با سرپرست وزارت دفاع
📆4/13/2026 2:25 PM
📰EtemadOnline
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرپرست وزارت دفاع دیدار کردند و آخرین وضعیت آمادگی دفاعی کشور و همچنین اقدامات وزارت دفاع در پشتیبانی از نیروهای مسلح را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدار بر ضرورت طراحی معماری نوین دفاعی مبتنی بر تهدیدات نوظهور تأکید شد.

ابراهیم رضایی با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرپرست وزارت دفاع ، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سردار سرتیپ ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار صمیمانه‌ای داشتند. این دیدار در راستای بررسی آخرین تحولات و ارزیابی آمادگی‌های دفاعی کشور برگزار شد.

وی در ادامه توضیحات خود، به گزارش ایسنا، افزود: در این جلسه، سرپرست وزارت دفاع گزارشی جامع از اقدامات و فعالیت‌های این وزارتخانه به‌ویژه در مقابله با تهدیدات و چالش‌های اخیر و همچنین در جنگ اخیر با دشمن صهیونیستی آمریکایی ارائه کرد. این گزارش شامل بررسی دقیق وضعیت کنونی و تحلیل راهبردهای اتخاذ شده در مواجهه با تهدیدات بود. وی همچنین گزارشی از آخرین وضعیت نبرد و تحولات در جبهه‌های مختلف، با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح ارائه داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهارات خود تأکید کرد: سردار ابن‌الرضا در این نشست با قاطعیت تأکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریویی، از جمله مقابله با هرگونه تجاوز و شرارت احتمالی، آماده هستند. وی افزود: هم‌اکنون نیروهای مسلح در اوج آمادگی رزمی قرار دارند و به هرگونه اقدام خصمانه و تجاوزکارانه از سوی دشمن، پاسخی شدید، سخت و پشیمان‌کننده خواهند داد. این سخنان نشان‌دهنده عزم راسخ و آمادگی کامل نیروهای مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است. رضایی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، روحیه نیروهای مسلح به‌ویژه پس از پیروزی‌های اخیر در عرصه‌های مختلف، بسیار بالا است. این روحیه بالا ناشی از ایمان، فداکاری و جان‌فشانی نیروهای مسلح و همچنین حمایت قاطعانه ملت ایران از آنها است. تمامی تدابیر لازم برای دفاع از تمامیت ارضی کشور در تمامی عرصه‌ها و جبهه‌های گوناگون، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استراتژی‌های پیشرفته، اندیشیده و به اجرا گذاشته شده است. این اقدامات شامل تقویت بنیه دفاعی، ارتقای توان بازدارندگی و افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به اظهارات اعضای کمیسیون، گفت: اعضای کمیسیون نیز از جانفشانی‌ها، ایثارگری‌ها و پیروزی‌های غرورآفرین نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی سوم و در برابر دشمنان صهیونیستی آمریکایی، تقدیر و تشکر به عمل آوردند. اعضای کمیسیون، رشادت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح را ستودند و بر اهمیت حفظ و تقویت این روحیه جهادی تأکید کردند. همچنین از ضربات مهلک و نابودکننده‌ای که رزمندگان اسلام در نقاط مختلف منطقه بر پیکر دشمن وارد کردند، قدردانی شد. این ضربات، نشان‌دهنده توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالای نیروهای مسلح ایران در مقابله با تهدیدات و دشمنان است. در این دیدار، ضمن اعلام حمایت کامل مجلس و ملت شریف ایران از نیروهای مسلح، بر لزوم تقویت و پشتیبانی مستمر از آنها تأکید شد. این حمایت، شامل تأمین نیازمندی‌های لجستیکی، تجهیزاتی و آموزشی نیروهای مسلح و همچنین ارتقای سطح معیشت و رفاه پرسنل می‌شود. از اقدامات وزارت دفاع در پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح، از جمله تأمین تجهیزات، تسلیحات و آموزش‌های تخصصی، تقدیر و تشکر به عمل آمد. رضایی در ادامه افزود: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن تجلیل از زحمات و ایثارگری‌های وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف، خواستار طراحی معماری نوین دفاعی در وزارت دفاع شد. این معماری نوین باید مبتنی بر تهدیدات نوظهور و جدید، از جمله تهدیدات سایبری، جنگ ترکیبی و سایر چالش‌های امنیتی باشد. ایشان تأکید کرد که باید همه نیازمندی‌های نیروهای مسلح کشور در بخش‌های مختلف با قید فوریت و در اسرع وقت تأمین شود. این نیازمندی‌ها شامل تأمین تجهیزات پیشرفته، ارتقای فناوری‌های دفاعی و همچنین توسعه زیرساخت‌های دفاعی می‌شود. در این زمینه، همه بخش‌های کشور و قوای مختلف، با همکاری و هم‌افزایی، تلاش خواهند کرد تا هیچ کمبودی در حوزه نیروهای مسلح و جبهه‌های نبرد علیه دشمن وجود نداشته باشد. این تلاش‌ها شامل تخصیص منابع مالی، حمایت از تحقیقات و توسعه، و همچنین هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای تقویت بنیه دفاعی کشور می‌شود

کمیسیون امنیت ملی وزارت دفاع نیروهای مسلح آمادگی دفاعی امنیت ملی

 

