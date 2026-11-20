تحلیل جامع اجرای طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور در ۳۰۰ نقطه تهران، بررسی کاهش قیمت‌ها، چالش‌های تامین کالاهای پرتقاضا و وعده افزایش ۳۰ درصدی تولید توسط کارخانه‌ها.

طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور با هدف حذف واسطه‌ها و ارائه محصولات به قیمت مصوب، از ابتدای آبان ماه در ۳۰۰ واحد صنفی منتخب در تهران آغاز به کار کرده است. این اقدام که در پاسخ به نوسانات شدید قیمتی و کمبود عرضه در ماه‌های گذشته صورت گرفت، با هدف ساماندهی شبکه توزیع و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان نهایی به کالاهای ضروری خودرو طراحی شده است. بر اساس سازوکار تعیین‌شده، واحدهای صنفی در سراسر ۲۲ منطقه تهران مسئولیت فروش مستقیم این اقلام را بر عهده گرفته‌اند تا نظارت بر قیمت و اصالت کالا تضمین شود.

بهبود وضعیت عرضه و کاهش اختلاف قیمت‌ها

بررسی‌های میدانی انجام شده در تاریخ ۲۳ آبان ماه نشان می‌دهد که وضعیت موجودی لاستیک در مقایسه با ماه‌های قبل بهبود قابل توجهی یافته و شکاف قیمتی میان نرخ مصوب و بازار آزاد در بسیاری از سایزها کاهش یافته است. پیش از این، مصرف‌کنندگان با دشواری فراوانی برای تامین لاستیک مواجه بودند و برخی تولیدکنندگان به دلیل مشکلات توزیع، سهم کمی در بازار داشتند. اکنون با حضور ۱۵۰ نقطه فروش ویژه لاستیک و ۱۵۰ نقطه دیگر برای روغن موتور، دسترسی به این کالاها تسهیل شده و روند توزیع روزانه در مراکز تعیین‌شده جریان دارد.

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چالش‌های موجود در تامین سایزهای پرتقاضا

با وجود پیشرفت‌های حاصله، فعالان صنفی و بازرسان میدانی گزارش می‌دهند که تامین برخی سایزهای پرتقاضای لاستیک و عرضه روغن موتور همچنان با چالش مواجه است. یکی از موانع اصلی، عرضه روغن موتور بدون تحمیل کالاهای جانبی است که همچنان توسط برخی فروشندگان مشاهده می‌شود. همچنین، اگرچه تعداد مراکز فروش ۳۰۰ واحد است، اما فعالان بازار معتقدند که برای پوشش کامل نیاز مصرف‌کنندگان و رفع نوسانات باقی‌مانده، این تعداد هنوز محدود است و نیاز به گسترش شبکه توزیع در آینده نزدیک وجود دارد.

دیدگاه‌های مسئولان درباره ریشه‌های بحران و راهکارها

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در تشریح دلایل بحران اخیر اشاره کرد که نوسانات ارزی و تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز برای مواد اولیه، فشار زیادی بر ۱۵۰ نقطه فعال در تهران و کارخانه‌های تولیدکننده وارد کرده بود. وی خاطرنشان کرد که در مقطعی به جز یک کارخانه، سایر تولیدکنندگان توزیع مناسبی نداشتند اما با تصمیمات اخیر دولت برای تامین ارز، امید به بهبود وضعیت بازار وجود دارد. از سوی دیگر، شکری‌زاده، خزانه‌دار اتحادیه لاستیک و روغن، بیان داشت که هشت کارخانه فعال در کشور تنها حدود ۷۵ درصد نیاز داخلی را تامین می‌کنند و فشار قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید به ازای هر کیلوگرم تایر که به ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، باعث شده بود سود اقتصادی تولید برخی محصولات کاهش یابد.

الزامات تولیدکنندگان و وعده افزایش ۳۰ درصدی تولید

در راستای رفع چالش‌های ساختاری، کارخانه‌های تولیدکننده موظف شدند سهمیه‌های مشخصی را در اختیار واحدهای صنفی منتخب قرار دهند تا تایرها مستقیماً با اولویت نصب روی خودرو به دست مصرف‌کننده برسد. با توجه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و هماهنگی‌های انجام‌شده در ستاد تنظیم بازار با حضور دادستانی، تولیدکنندگان وعده داده‌اند که با افزایش ۳۰ درصدی حجم تولید، کمبودهای احتمالی آینده را پوشش دهند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که هزینه تولید با وجود قیمت‌گذاری حدود ۴۰۰ هزار تومان توسط سازمان حمایت، همچنان بار اقتصادی سنگینی بر دوش تولیدکنندگان بوده است.