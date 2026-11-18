گزارش‌ها از بررسی احتمال اقدام نظامی اسراییل علیه ایران در روزهای آینده حکایت دارد. همزمان، فرمانده سنتکام با مقامات عالی‌رتبه نظامی اسرائیل دیدار کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کانال ۱۲ اسراییل در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، مقامات ارشد این کشور در حال بررسی جدی احتمال اقدام نظامی مستقیم علیه جمهوری اسلامی در روزهای آینده هستند. این گزارش که منبع آن را نامبرده است، نشان می‌دهد که تهران به عنوان هدف اصلی در سناریوهای نظامی جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نشست اضطراری نتانیاهو و مشاوران امنیتی

همزمان با انتشار این اخبار، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، شامگاه چهارشنبه جلسه‌ای فوری با مشاوران ارشد خود برگزار کرد. محور اصلی این گفت‌وگوها، بررسی چالش‌های امنیتی پیش‌رو و تصمیم‌گیری درباره راهبردهای لازم برای مواجهه با تهدیدات بالقوه بود. این نشست در زمانی انجام شد که نگرانی‌ها از تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده است.

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دیدار فرمانده سنتکام با مقامات نظامی اسرائیل

در همین راستا، ارتش اسراییل اعلام کرد که دریادار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سنتکام، در جریان سفر خود به خاورمیانه وارد خاک اسراییل شد. وی بلافاصله پس از ورود، دیداری با ایال زامیر، رییس ستاد کل ارتش اسراییل، داشت تا درباره تحولات امنیتی منطقه صحبت کند.

در این نشست مشترک که با حضور شماری از فرماندهان ارشد دو ارتش برگزار شد، تحولات اخیر منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین بر لزوم گسترش همکاری‌های راهبردی و عملیاتی میان نیروهای دو کشور تأکید کردند تا آمادگی خود را برای مواجهه با سناریوهای مختلف افزایش دهند.

نشست سه‌جانبه با حضور رییس موساد

علاوه بر مذاکرات دوگانه، ارتش اسراییل خبر داد که یک نشست سه‌جانبه ویژه در مقر ستاد کل ارتش در شهر تل‌آویو برگزار شد. این نشست با حضور دریادار برد کوپر، ایال زامیر و روم گوفمن، رییس موساد، انجام شد. هدف از این گردهمایی هماهنگی بیشتر در زمینه‌های اطلاعاتی و نظامی بین نهادهای امنیتی اسرائیل و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه بود.

اعلام وضعیت اضطراری توسط ائتلاف سیاسی

در سوی دیگر معادله سیاسی، ائتلاف سیاسی به رهبری گادی آیزنکوت نیز با انتشار یک بیانیه رسمی، وضعیت کنونی کشور را توصیف کرد. این گروه اعلام کرد که اسراییل با یک وضعیت اضطراری واقعی در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و بین‌المللی روبروست. آن‌ها همچنین بر حساسیت بالای روزهای پیش‌رو و نیاز به همبستگی ملی در این برهه حساس تأکید کردند.