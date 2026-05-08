بررسی معاملات مشکوک در بازار نفت و اعزام ناوشکن کره جنوبی به خلیج عدن

وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعه‌ای از معاملات مشکوک و زمان‌بندی‌شده، از جمله شرط‌بندی‌ها در بازار نفت ، است. این بررسی‌ها در حالی انجام می‌گیرد که بازار جهانی نفت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد.

مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند تا از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا دستکاری در بازارهای مالی جلوگیری کنند و از این رو، تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در بازارهای جهانی است. ناوشکن «ونگ‌کان» کره جنوبی، مجهز به سامانه‌های دفاعی پیشرفته، به خلیج عدن اعزام می‌شود.

این ناوشکن که به سامانه‌های عمودپرتاب، طراحی رادارگریز و حدود ۲۶۰ نیروی یگان ویژه، هوانیروز و تفنگدار دریایی مجهز است، قرار است در چارچوب چهل‌وهشتمین اعزام یگان «چانگ‌هه» به خلیج عدن راهی شود. مقامات کره جنوبی دلیل نصب سامانه جدید ضدپهپاد را حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان کرده‌اند.

این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای سرخ همچنان ادامه دارد و کشورهای منطقه و بین‌المللی به دنبال تقویت حضور نظامی خود برای مقابله با تهدیدات احتمالی هستند. در حالی که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد، مقامات آمریکایی و ایرانی به دنبال راه‌های مختلفی برای مقابله با تهدیدات هستند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه با خبرنگاران به سفر اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، به واتیکان اشاره کرد و گفت از روبیو خواسته است در دیدار با پاپ «خیلی محترمانه» به او بگوید که اگر می‌خواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند که حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بی‌گناه را کشته است و همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این اظهارات در حالی انجام می‌گیرد که گزارش‌های مختلفی از اعدام‌های روزانه و پنهانی در ایران منتشر شده است و نهادهای حقوق بشری از افزایش این اعدام‌ها هشدار داده‌اند.

علاوه بر این، وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کرده است. این حملات در حالی انجام می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و کشورهای منطقه به دنبال تقویت حضور نظامی خود برای مقابله با تهدیدات احتمالی هستند





