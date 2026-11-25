بررسی اتهامات سنگین لی فرایر، درگیری در لیگ یک و میزبانی جام جهانی ۲۰۳۱. لی فرایر، بازیکن تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا، با اتهامات متعددی روبه‌روست. در حالی که فدراسیون بسکتبال با ویلچر بریتانیا اعلام کرد لی فرایر بلافاصله پس از دستگیری از برنامه تیم ملی و تمامی فعالیت‌های مرتبط با این رشته تعلیق شده است، کمیته پارالمپیک بریتانیا نیز در این مورد اظهارنظر کرده است.

لی فرایر ، ستاره تیم ملی بسکتبال با ویلچر بریتانیا و مدال‌آور نقره پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴، با مواجهه با ۱۷ اتهام کیفری سنگین در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. دادگاه سلطنتی لیدز در هفته گذشته به شکایت‌های وارد شده علیه این ورزشکار ۲۶ ساله رسیدگی کرد و فرایر تقریباً تمامی موارد را رد نمود، مگر در خصوص اتهام چشم‌چرانی که نسبت به آن سکوت اختیار کرد. این پرونده قضایی پیچیده شامل اتهامات گوناگونی از جمله تجاوز، نگهداری مواد مخدر رده A مانند کوکائین، خفه‌کردن عمدی و رفتارهای کنترل‌گرانه در روابط عاطفی می‌شود.

موضع‌گیری فدراسیون بسکتبال با ویلچر بریتانیا

فدراسیون بسکتبال با ویلچر بریتانیا تأیید کرد که لی فرایر بلافاصله پس از بازداشت در ماه ژوئیه، به طور کامل از تمامی فعالیت‌های تیم ملی و برنامه‌های ورزشی خود کنار گذاشته شده است. سخنگوی این نهاد اعلام کرد که از شدت اتهامات کیفری آگاه هستند و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی تحقیقات، این تعلیق ادامه خواهد داشت. کمیته پارالمپیک بریتانیا نیز با اشاره به در جریان بودن روند قضایی، از ارائه هرگونه اظهارنظر دیگری خودداری کرد تا بی‌طرفی نهاد ورزشی حفظ شود.

Also read بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماهواره‌ اروپا در بلژیک افتتاح شد

جزئیات اتهامات و برنامه دادگاه فرایر

علاوه بر اتهامات مربوط به خشونت جسمی و جنسی، لی فرایر با اتهامات منحرف‌کردن مسیر عدالت، ضرب و شتم و اجبار در روابط نیز مواجه است. دادگاه مقرر کرده است که جلسه محاکمه نهایی این ورزشکار در ۲۲ مارس سال آینده میلادی برگزار شود. فرایر با رد اکثر اتهامات، نشان داد که پرونده قضایی او پیچیده است و نیازمند بررسی دقیق شواهد در جلسات آتی دادگاه خواهد بود.

درگیری سنگین در لیگ یک فوتبال ایران

در جریان فوتبال داخلی، یک بازی حساس از هفته یازدهم لیگ یک بین پارس جنوبی و فرد البرز با نتیجه سه بر یک به نفع میزبان پایان یافت. این پیروزی صدرنشینی تیم پارس جنوبی را با ۲۵ امتیاز تثبیت کرد. ورزش سه گزارش داد که درگیری از ابتدای سالن آغاز شده بود و حتی منجر به شکستن شیشه درب ورودی سالن شد. این حادثه باعث زخمی شدن تعدادی از بازیکنان دو تیم گردید که واکنش‌های شدیدی را در پی داشت.

تفاهم و آشتی‌کنان در کلانتری پس از درگیری

پس از پایان بازی، مدیران دو باشگاه فرد البرز و پارس جنوبی جم با حضور نیروی انتظامی به کلانتری رفتند. با وجود شکایت‌های متقابل و ادعاهای اولیه مبنی بر حمله به رختکن و جراحت بازیکنان، اعضا پس از گفت‌وگو به صلح رسیدند. در نهایت، شکایت‌های تنظیم شده علیه یکدیگر لغو شد و یک مراسم آشتی‌کنان کوچک میان بازیکنان آسیب‌دیده برگزار گردید. این توافق با وجود شدت اتفاقات رخ داده در ورزشگاه، به آرامی در محیط قانونی انجام شد.

میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود رسماً میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این رویداد برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. دونالد ترامپ در تروث سوشال از میزبانی آمریکا ابراز افتخار کرد و گفت این جام تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت. سیندی پارلو کون نیز بر اهمیت تاریخی این رویداد برای فوتبال زنان آمریکا تأکید کرد.

انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۵ در بریتانیا

همزمان با انتخاب میزبان ۲۰۳۱، میزبانی دوره ۲۰۳۵ جام جهانی فوتبال زنان نیز به بریتانیا واگذار شد. انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز تنها نامزدهای این دوره بودند و با این انتخاب، جام جهانی فوتبال برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ به بریتانیا بازمی‌گردد. انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد و آمریکایی‌ها در حال مذاکره برای میزبانی بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار هستند.