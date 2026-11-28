محمد صالح جوکار رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره حفاری گنج سخن گفت. ورود هیات منوط به دریافت شکایت رسمی است و تاکنون پرونده‌ای ارجاع نشده است.

محمد صالح جوکار ، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، به تازگی درباره انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر تلاش یکی از نمایندگان این نهاد برای حفاری جهت یافتن گنج واکنش نشان داد. وی در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده درباره سرنوشت این ماجرا، بر رویکرد قانونی و شفافیت هیات در بررسی اینگونه موارد تاکید کرد.

شرط ورود هیات نظارت به پرونده‌های تخلفات

رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد که این نهاد در مواردی که گزارش یا شکایتی دریافت کند، مطابق قانون به موضوع ورود کرده و آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا اذعان داشت که این تیم هم در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها از جریان ماجرا در جریان قرار گرفته است. اما وی تاکید کرد که برای اقدام رسمی، وجود گزارش یا شکایت رسمی شرط اصلی ورود به پرونده است.

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عدم ثبت پرونده رسمی تا این لحظه

محمد صالح جوکار در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای در این خصوص به هیات نظارت ارجاع شده است، بیان داشت که اطلاعاتی در این زمینه از طریق رسانه‌ها مطرح شد اما تاکنون موضوعی به‌صورت رسمی به هیات ارجاع نشده است. وی افزود که اگر گزارش یا شکایت رسمی به دست اعضای هیات برسد، قطعا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

تاکید بر حدود اختیارات قانونی و شفافیت

عضو هیات نظارت درباره حدود اختیارات خود در برابر تخلفات احتمالی نمایندگان، یادآور شد که بر اساس قوانین مصوب، این هیات تنها در صورت دریافت شکایت یا گزارش می‌تواند به موضوعات مربوط به رفتار نمایندگان ورود کند. این رویکرد نشان‌دهنده پایبندی نهاد نظارتی مجلس به چارچوب‌های قانونی در زمان رسیدگی به اتهامات وارد شده به نمایندگان است.

واکنش‌های رسانه‌ای و انتظارات عمومی

انتشار اخبار حفاری غیرمجاز در فضای مجازی باعث شده است تا انتظاراتی برای پیگیری این موضوع از سوی نهاد ناظر شکل گیرد. محمد صالح جوکار با اشاره به اینکه چیزهایی بوده و چیزی نبوده، بر این نکته تاکید کرد که اگر شواهد کافی و شکایت رسمی وجود داشته باشد، قصور یا تقصیری از سوی هیات رخ نخواهد داد و فرآیند رسیدگی طبق ضوابط پیش خواهد رفت.