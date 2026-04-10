بررسی بیمه بیکاری: حقوق، شرایط و حمایت از کارگران بیکار

حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، به بررسی شرایط دریافت بیمه بیکاری و حمایت از کارگران بیکار میپردازد. این گزارش به بررسی حقوق بیمه بیکاری، شرایط لازم برای دریافت آن و همچنین وضعیت کارگران فاقد بیمه میپردازد و راهکارهایی برای حمایت از آنها ارائه میدهد.
بر اساس قانون، مستمری بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد از حقوق فرد است و به ازای هر یک از افراد تحت تکفل، ۱۰ درصد به آن افزوده میشود.
به گزارش ایرنا، حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، با اشاره به شرایط برخی از کارگران در وضعیت جنگی به دلیل تعطیلی یا تخریب واحدهای تولیدی، بیان داشت: افرادی که به دلایل مختلفی از جمله تعدیل نیرو، تعطیلی موقت کارگاهها یا از دست دادن شغل با بیکاری مواجه میشوند، در صورتی که وقفه ایجاد شده در کارشان بیش از چند روز به طول انجامد و امکان استفاده از مرخصی وجود نداشته باشد، میتوانند از طریق سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند. این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: کارگرانی که در کارگاههای تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی مشغول به کار بودهاند، میتوانند بر اساس میزان سابقه و شرایط قانونی خود از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند. همانطور که قانون مقرر داشته، مستمری بیمه بیکاری برابر با ۵۵ درصد از حقوق فرد است و به ازای هر یک از افراد تحت تکفل، ۱۰ درصد به آن افزوده میشود. علاوه بر این، در طول این مدت، سابقه بیمهای فرد نیز حفظ خواهد شد. حاجی اسماعیلی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند معرفی کارگران به بیمه بیکاری، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با سرعت بیشتری فرآیند معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی را به انجام برساند و شعب تأمین اجتماعی نیز با شفافسازی فرآیندها، امکان استفاده از این خدمات را برای متقاضیان فراهم آورند؛ چه از طریق سامانهها و چه به صورت حضوری. وی در ادامه به وضعیت کارگرانی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شمار قابل توجهی از کارگران در بخشهایی مشغول به کار هستند که مشمول بیمه نیستند و تخمین زده میشود حدود چهار میلیون نفر در چنین شرایطی قرار داشته باشند. انتظار میرود برای این قشر نیز از سوی دولت تصمیمات لازم اتخاذ شود. به گفته وی، با توجه به دادهها و سامانههای موجود در کشور، به ویژه اطلاعات موجود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان شناسایی سطح درآمد این افراد وجود دارد و میتوان بر اساس آن مستمری حمایتی یا کمکهای یارانهای برای آنها در نظر گرفت. این اقدام میتواند به حمایت از این کارگران در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی کند. همچنین، این موضوع اهمیت دارد که فرآیند دریافت بیمه بیکاری برای کارگران در اسرع وقت و با سهولت انجام شود تا این افراد بتوانند در سریعترین زمان ممکن از حمایتهای لازم برخوردار شوند. ضرورت دارد که تمامی مراحل اداری و قانونی به صورت شفاف و روشن برای کارگران توضیح داده شود تا آنها از حقوق و مزایای خود آگاهی کامل داشته باشند. علاوه بر این، باید سازوکارهایی اندیشیده شود که کارگران بتوانند به راحتی به اطلاعات و راهنماییهای لازم دسترسی داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل، بتوانند از خدمات مشاوره و پشتیبانی مناسب بهرهمند شوند. دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا با ایجاد بسترهای مناسب، شرایط را برای اشتغال مجدد کارگران بیکار شده فراهم کند. این امر میتواند با ارائه آموزشهای مهارتی، تسهیل در دسترسی به فرصتهای شغلی و حمایت از کارآفرینی صورت گیرد. علاوه بر این، باید به موضوع پیشگیری از بیکاری نیز توجه ویژهای شود. این امر میتواند با تقویت نظارت بر کارگاهها، رعایت حقوق کارگران، ایجاد شرایط کاری ایمن و سالم و حمایت از کارفرمایان در جهت حفظ اشتغال، محقق شود. در نهایت، باید تأکید کرد که حمایت از کارگران بیکار، یک وظیفه اجتماعی و انسانی است و دولت، سازمانهای بیمهگر و سایر نهادهای ذیربط باید با همکاری و همافزایی، در جهت بهبود شرایط زندگی و رفاه این قشر زحمتکش جامعه تلاش کنند
