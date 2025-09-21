یکصد و دوازدهمین جلسه هیئت دولت با حضور دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، گزارشهایی از وضعیت بازار ارز، تأثیرات جنگ بر گردشگری، و پروژههای انرژی ارائه شد. همچنین، رئیس جمهور بر عزم دولت برای رفع ناترازیهای انرژی تأکید کرد.
جلسه یکصد و دوازدهم هیئت دولت ، عصر امروز یکشنبه سیام شهریور ۱۴۰۴ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست، وزرا به بررسی مسائل اجرایی دستگاههای مختلف پرداختند و دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی جامع از وضعیت فعلی بازار ارز ، درآمدها و هزینههای ارزی، و همچنین شرایط بازارهای گوناگون ارائه داد. این گزارش شامل تحلیل دقیقی از نوسانات اخیر در بازار ارز ، تأثیر تحولات اقتصادی بینالمللی بر بازار داخلی، و راهکارهای بانک مرکزی برای مدیریت و ثباتبخشی به بازار بود.
علاوه بر این، دکتر فرزین به بررسی سیاستهای پولی و مالی دولت در راستای کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی نیز پرداخت. \در ادامه جلسه، دکتر صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گزارشی مفصل از آثار مخرب جنگ بر صنعت گردشگری کشور ارائه کرد. وی به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر زیرساختهای گردشگری، کاهش تعداد گردشگران خارجی و داخلی، و چالشهای پیش روی این صنعت در دوران بازسازی و احیا پرداخت. دکتر صالحیامیری همچنین به برنامهها و طرحهای وزارتخانه متبوع خود برای مقابله با این چالشها و حمایت از فعالان گردشگری اشاره کرد. در بخش دیگری از جلسه، دکتر علیآبادی، وزیر نیرو، گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای در حال اجرای وزارت نیرو در زمینه راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و حرارتی در سراسر کشور و همچنین وضعیت منابع آبی در استانهای مختلف، به ویژه تهران و البرز، ارائه داد. وی به تشریح پیشرفتهای حاصل شده در این پروژهها، چالشهای موجود، و برنامههای آتی وزارتخانه برای تأمین انرژی پایدار و مدیریت بهینه منابع آب پرداخت. این گزارش شامل اطلاعات دقیقی در مورد ظرفیت تولید نیروگاههای جدید، تأثیر آنها بر کاهش آلودگی هوا، و همچنین راهکارهای مدیریت بحران آب در مناطق مختلف کشور بود. \در پایان جلسه، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، ضمن قدردانی از تلاشهای انجام شده توسط دستگاههای ذیربط در راستای کاهش ناترازی در بخش انرژی، بر عزم راسخ دولت برای رفع این چالشها تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید انرژی و لزوم استفاده بهینه از منابع موجود، از تمامی مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان، و سایر اقشار جامعه که در این زمینه با دولت همکاری داشتهاند، قدردانی کرد. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تداوم این همکاریها و تلاشهای مشترک برای رسیدن به اهداف تعیین شده در بخش انرژی تأکید کرد. در این جلسه، اشارهای به موضوعات حاشیهای از جمله حذف روز گفتگوی تمدنها از تقویم نشد. همچنین، اخبار مربوط به قیمت طلا و سکه در بازار و افزایش بیسابقه قیمتها، به عنوان موضوعات جانبی در رسانهها مورد توجه قرار گرفتند، اما جزئیات آن در این گزارش رسمی از جلسه هیئت دولت ذکر نشد. مأموریت ناتمام برای رفع تحریمها نیز از جمله مباحثی بود که در فضای رسانهای مطرح بود، اما در این جلسه مورد اشاره قرار نگرفت
هیئت دولت بازار ارز گردشگری انرژی پزشکیان