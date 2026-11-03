بررسی لایحه جدید واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد شدید اعضا

نشست کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو برگزار شد. اعضای کمیسیون با تشریح ایرادات حقوقی و فنی، این طرح را فاقد شفافیت و در تضاد با قانون دانستند.

نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه دهم آبان سال ۱۴۰۵ به ریاست روح الله عباسپور ، نایب رئیس این کمیسیون برگزار شد. این جلسه با حضور جمعی از اعضای کمیسیون از جمله علیرضا سلیمی ، رضا تقی پور انوری، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، فرهاد طهماسبی، اردوان اکبرپور، عزت الله حبیب‌زاده، بهنام رضوانی، شهباز حسن پور بیگلری و زینب قیصری و همچنین نمایندگان دولت و بخش خصوصی برگزار گردید.

بررسی لایحه الحاق تبصره به قانون خودرو

محور اصلی این نشست، بررسی لایحه الحاق تبصره سوم به ماده چهارم قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که با هدف تعیین شروط جدید برای واردات خودرو توسط دولت به مجلس ارجاع شده است. روح الله عباسپور در ابتدای جلسه با اشاره به دغدغه‌های طولانی‌مدت مردم در زمینه کیفیت و قیمت تمام‌شده خودروها بیان کرد که بحث ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌ها همواره مورد توجه دولت، مجلس و عموم شهروندان بوده است.

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نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد که مجلس همواره بر اجرای واردات خودرو تاکید داشته و این موضوع را در قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین بودجه سنواتی مورد توجه قرار داده است. هدف نهایی این اقدامات، خروج خودروسازان داخلی از انحصار بازار و ایجاد رقابت با برندهای بزرگ جهانی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات است.

تاریخچه و روند ارسال لایحه به مجلس

عباسپور یادآور شد که اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌تر در دوران دولت یازدهم و توسط علی آبادی، وزیر وقت صمت، به مجلس ارسال شده بود. این موضوع در دولت چهاردهم نیز احیا گردید و در قالب لایحه جدید به پارلمان ارجاع شده است. این روند نشان‌دهنده پیگیری مداوم مجلس برای بازنگری در شرایط واردات و حمایت از تولید داخلی است.

اعضای کمیسیون با توجه به اهمیت موضوع، نظرات و انتقادات جدی خود را نسبت به محتوای این لایحه ابراز کردند. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، در قالب یک اخطار قانونی بر وجود تناقضات ساختاری در این پیشنهاد تاکید کرد. او بیان داشت که این الحاقیه با متن اصل ماده چهارم قانون ساماندهی صنعت خودرو در تضاد است زیرا به تغییرات قانونی اشاره دارد در حالی که دولت صلاحیت تغییر قانون را ندارد.

ایرادات حقوقی و تضاد با اصل ۱۱۰

علیرضا سلیمی با استناد به بند نهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی که بر ثبات قوانین تاکید دارد، گفت که قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۴۰۱ برای یک دوره پنج ساله تصویب شده است، باید حتماً تا پایان این بازه زمانی در جریان بماند. از این رو، ایجاد قانونگذاری جدید یا تغییرات بنیادین پیش از پایان مدت اعتبار قانون فعلی، فاقد وجاهت قانونی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد که در تبصره سوم پیشنهادی برای الحاق به ماده چهارم، یک آشفتگی مفهومی در بخش‌های مقدمه و منتهی‌الیه مشاهده می‌شود. او اضافه کرد که توسعه فناوری‌های نوین بدون تضمین خدمات پس از فروش و انتقال واقعی فناوری، فاقد معناست و بنابراین این لایحه به دلیل ایرادات حقوقی جدی، قابلیت طرح در صحن علنی مجلس را ندارد.

نقش صندوق توسعه صنایع پیشرفته در لایحه

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نیز با بیان اینکه می‌توان خلأهای قانون ساماندهی را در قالب اصلاحیه برطرف کرد، به نکته مهمی درباره منبع مالی اشاره کرد. وی گفت که لایحه حاضر یک منبع پول جدید برای ایجاد صندوق توسعه صنایع پیشرفته در نظر گرفته است. اصل کار دولت در این لایحه، تامین منابع مالی برای این صندوق عنوان شده و آیین‌نامه‌های ذیل آن نمی‌تواند ماهیت صندوق را نادیده بگیرد.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های احمدآباد و رضویه پیشنهاد داد که کمیسیون راهبری می‌تواند لایحه را بهانه‌ای قرار دهد تا سایر ایرادات قانون ساماندهی صنعت خودرو را در همین قالب اصلاح کند. این رویکرد می‌تواند راهکاری برای غلبه بر چالش‌های موجود باشد و اصلاحات لازم را بدون نیاز به تغییر بنیادین در قانون اصلی انجام دهد.

انتقادات شدید به افزایش قیمت و ضعف حکمرانی

رضا تقی‌پور انوری، عضو دیگر کمیسیون، با انتقاد شدید از روحیه این پیشنهاد، گفت که متاسفانه هدف ایجاد درآمد جدید برای دولت است. او به اقدامات نادرست دولت که منجر به افزایش قیمت خودرو شده بود، اشاره کرد و بیان داشت که در شرایط کنونی، تحمیل هزینه اضافی به مصرف‌کننده نوعی بازی در زمین دشمن است که تنها به گران‌تر شدن خودرو منجر خواهد شد.

تقی‌پور انوری تاکید کرد که با توجه به این اقدامات، لایحه حاضر قابل طرح نیست. وی همچنین خواستار شفافیت کامل در نحوه هزینه‌کرد توسط صندوق توسعه صنایع پیشرفته شد. سوال اصلی این است که آیا خودروهای وارداتی واقعاً دارای فناوری‌های پیشرفته هستند یا خیر. عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان داشت که کشور دچار ضعف مفرط در حکمرانی تولید خودرو است.

جزئیات ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو

در ماده چهارم قانون ساماندهی صنعت خودرو که در تاریخ بیست و یک اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، موارد متعددی برای مجوز واردات خودرو تعیین شده است. بر اساس این قانون، واردات خودرو برابر با آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این شرایط شامل تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت بر واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه است. همچنین تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی از دیگر الزامات است.

علاوه بر این، تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظات تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور، با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری، از دیگر موارد مندرج در این ماده است. تبصره یک این قانون بیان می‌کند که واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نبوده و تبصره دو نیز حکم این ماده را برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ معتبر می‌داند.