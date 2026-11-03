بررسی ادبیات کودک ایران در سمپوزیوم دانشگاه استانبول

هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی زبان‌های شرقی با حضور پژوهشگران ۱۰ کشور در دانشگاه استانبول برگزار شد و آثار ادبیات کودک و نوجوان ایران مورد تحلیل قرار گرفت.

هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی زبان‌ها و ادبیات شرقی با محوریت ادبیات کودک و نوجوان ایران، روزهای دوم و سوم نوامبر در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول برگزار شد. این رویداد علمی دو روزه با حضور ۴۲ پژوهشگر برجسته از ۱۰ کشور مختلف، به بررسی و تحلیل آثار ادبی ایران از منظرهای گوناگون پرداخت. تمرکز اصلی این گردهمایی بر لالایی‌های محلی، روایت‌های صمد بهرنگی ، آثار نویسندگان معاصر و متون کلاسیک فارسی بود که با هدف تبادل یافته‌های پژوهشی و گسترش همکاری‌های علمی میان کشورهای مختلف شرقی برگزار گردید.

تحلیل‌های ادبی و روان‌شناختی آثار معاصر ایران

در بخش‌های تخصصی این سمپوزیوم، اساتید و پژوهشگران به بررسی جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ‌های شرقی و بازنمایی کودک در متون پرداختند. دکتر حسین قاسم‌پور مقدم در مقاله‌ای با عنوان "نسیم شمال و ادبیات کودک و نوجوان در ایران"، به جایگاه نشریه نسیم شمال و ارتباط آثار این نشریه با ادبیات کودک در ایران پرداخت و وی را از پیشگامان این حوزه معرفی کرد. این تحلیل نشان‌دهنده اهمیت مجلات تخصصی در شکل‌گیری سلیقه ادبی کودکان و نوجوانان ایرانی است.

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همچنین دکتر الناز ملکی از دانشگاه وان یوزونجوییل در پژوهشی با عنوان "تحلیل جامعه‌شناختی سکوت در ادبیات معاصر کودک و نوجوان ایران"، آثار فرهاد حسن‌زاده و هوشنگ مرادی کرمانی را با رویکردی تطبیقی بررسی کرد. این پژوهش به مفهوم سکوت، بازتاب مسائل اجتماعی و چگونگی بازنمایی تجربه‌های کودکان و نوجوانان در آثار این دو نویسنده معاصر می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه سکوت می‌تواند ابزاری قدرتمند برای بیان مسائل اجتماعی باشد.

اسین ارن سویسال از دانشگاه کارامان‌اوغلو محمت‌بی نیز در مقاله‌ای با عنوان "عقده حقارت و تلاش برای برتری در داستان عیدی هوشنگ مرادی کرمانی؛ تحلیلی از منظر آدلر"، شخصیت‌های این داستان را بر اساس نظریه روان‌شناختی آلفرد آدلر تحلیل کرد. این نگاه روان‌شناختی به ادبیات کودک، ابعاد جدیدی از درک شخصیت‌پردازی در داستان‌های ایرانی را آشکار می‌سازد و به پژوهشگران کمک می‌کند تا عمق روانی اثر را بهتر درک کنند.

بازخوانی متون کلاسیک و نقش لالایی‌ها

بخش قابل توجهی از برنامه‌های سمپوزیوم به بررسی ظرفیت متون کلاسیک فارسی برای مخاطبان کودک و نوجوان اختصاص داشت. امینه زیتونلو در مقاله‌ای به بررسی قابلیت‌های متون کلاسیک فارسی برای آموزش ارزش‌های اخلاقی و تربیتی به نسل جدید پرداخت. دکتر پونه کریمی از دانشگاه ارزروم ترکیه نیز در سخنرانی خود با عنوان "کارکرد نمادهای عرفانی در ارتباط فرهنگی میان نسل‌ها؛ نمونه اقتباس مثنوی برای ادبیات کودک"، نقش مفاهیم و نمادهای عرفانی را در انتقال میراث ادبی و فرهنگی به کودکان بررسی کرد. این مطالعات نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از شاهنامه و مثنوی برای آموزش مفاهیم عمیق به کودکان استفاده کرد.

پژوهشگر شیرین ناصری نیز با تمرکز بر لالایی‌های ایرانی، به‌ویژه لالایی‌های استان مازندران، نقش این گونه ادبی در بازتاب فرهنگ و زندگی خانوادگی را بررسی کرد. وی در این پژوهش گفت لالایی‌های مازندران علاوه بر انعکاس سبک زندگی خانواده‌ها، آرزوها و امیدهای مادران برای آینده فرزندانشان را نیز بازتاب می‌دهند. این بررسی نشان می‌دهد که لالایی‌ها تنها یک فرم هنری ساده نیستند، بلکه حامل ارزش‌های فرهنگی و عاطفی عمیقی هستند که نسل به نسل منتقل می‌شوند.

همکاری‌های بین‌المللی و آینده پژوهش‌های ادبی

ادبیات کودک در کشورهای آسیایی در کنار موضوعات مرتبط با ایران، موضوع بحث بسیاری از شرکت‌کنندگان بود. پژوهشگرانی از چین، کره جنوبی، اندونزی، پاکستان، بنگلادش و دیگر کشورهای آسیایی نیز یافته‌های خود را درباره ادبیات کودک و نوجوان در جوامعشان ارائه کردند. موضوعاتی همچون نقش افسانه‌ها و داستان‌های عامیانه در آموزش ارزش‌های اخلاقی، بازنمایی مسائل اجتماعی در ادبیات کودک، تأثیر مهاجرت بر ادبیات نوجوان، جایگاه زنان نویسنده و پیامدهای فناوری‌های دیجیتال بر شیوه‌های داستان‌گویی از جمله محورهای اصلی این نشست‌ها بود. همچنین ترجمه آثار ادبی کودک و نوجوان و نقش آن در آشنایی نسل‌های جدید با فرهنگ و ادبیات ملت‌های دیگر مورد توجه ویژه قرار گرفت.

هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی زبان‌ها و ادبیات شرقی در روزهای ۲ و ۳ نوامبر در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول برگزار شد و علاوه بر نشست‌های حضوری، میزبان ارائه‌های برخط پژوهشگران بین‌المللی نیز بود. این رویداد نشان داد که ادبیات کودک و نوجوان ایران دارای غنای خاصی است که می‌تواند مورد توجه جهانی قرار گیرد و باعث تقویت روابط فرهنگی و علمی بین کشورهای مختلف شود. حضور پژوهشگران برجسته از کشورهای مختلف، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون ادبیات کودک در دیپلماسی فرهنگی است.