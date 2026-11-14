تحلیل جامع اصلاحات پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، روند رسیدگی سریع مرزی، وضعیت فهرست کشورهای امن و نرخ بالای پذیرش درخواست پناهندگی برای شهروندان افغان در سال 2026.

مقررات جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا که تحت عنوان پیمان مهاجرت و پناهندگی اجرایی شده‌اند، قواعد رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان از جمله شهروندان ایران و افغانستان را به‌طور جدی تغییر داده‌اند. هدف اصلی این اصلاحات، تقویت کنترل مرزهای خارجی، تسریع فرآیند تصمیم‌گیری برای برخی دسته‌های خاص و بازگرداندن سریع متقاضیان فاقد حق اقامت است. این تغییرات نشان می‌دهد که سوابق عبور از کشورهای واسطه و تابعیت متقاضی می‌تواند به‌شدت بر سرنوشت پرونده‌های درخواست پناهندگی تاثیر بگذارد و دیگر شرایط قدیم برقرار نیست.

مکانیسم رسیدگی سریع مرزی و معیارهای آن

یکی از بخش‌های کلیدی و بحث‌برانگیز در این مقررات جدید، گسترش رویه رسیدگی سریع در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است. بر اساس این سازوکار اداری، برخی از درخواست‌های پناهندگی باید در مدت حداکثر ۱۲ هفته بررسی و نهایی شوند. این مهلت زمانی مشخص شامل تصمیم‌گیری اولیه اداری و همچنین مرحله رسیدگی به اعتراضات احتمالی متقاضیان نیز می‌شود. در طول این مدت بررسی سریع، متقاضی ممکن است در محدوده‌های خاص مرزی باقی بماند و از آزادی حرکت آزادانه در قلمرو کشور میزبان محروم شود.

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این روند فشرده به‌طور خاص برای سه گروه مشخص از متقاضیان طراحی شده است. گروه نخست شامل کسانی است که از کشورهایی با نرخ پذیرش پناهندگی ۲۰ درصد یا کمتر وارد شده‌اند. گروه دوم افرادی هستند که مقام‌های مربوطه را درباره موضوعات مهم پرونده خود گمراه کرده‌اند. گروه سوم نیز افرادی محسوب می‌شوند که به عنوان خطر امنیتی یا تهدیدی برای نظم عمومی شناسایی شده‌اند. عبور از مرزهای غیررسمی مانند ورود از مسیر یونان می‌تواند متقاضیان را تحت بررسی‌های هویتی و امنیتی دقیق‌تری قرار دهد.

وضعیت ایران و افغانستان در فهرست کشورهای امن

بررسی دقیق اسناد و مقررات جدید نشان می‌دهد که کشورهای ایران و افغانستان در فهرست مشترک کشورهای مبدا امن اتحادیه اروپا قرار ندارند. این فهرست مهم که در فوریه ۲۰۲۶ تصویب شد و اجرای رسمی آن از ژوئن آغاز شده است، شامل کشورهایی مانند بنگلادش، مصر، هند، مراکش، تونس، کلمبیا و کوزوو می‌شود. قرار گرفتن یک کشور در این لیست به مقامات پناهندگی اجازه می‌دهد تا درخواست اتباع آن کشور را با فرض اولیه وجود شرایط امن عمومی بررسی کنند و از روندهای سریع‌تر استفاده نمایند.

بنابراین، متقاضیان ایرانی و افغان نمی‌توانند به‌طور خودکار تحت این فرضیات کلی قرار گیرند. هر شهروند ایرانی همچنان موظف است دلایل مشخص و فردی خود برای نیاز به حمایت بین‌المللی را ارائه دهد. مقامات مسئول نیز باید شرایط شخصی متقاضی و اطلاعات مربوط به وضعیت کلی ایران را به‌دقت بررسی کنند. همین اصل برای متقاضیان افغان نیز صدق می‌کند و شرایط امنیتی و حقوق بشری افغانستان در هر پرونده جداگانه ارزیابی می‌شود.

علاوه بر فهرست مشترک اروپایی، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست‌های ملی جداگانه‌ای دارند که ممکن است شرایط متفاوتی را اعمال کنند. بنابراین، بررسی دقیق مقررات کشور محل ثبت درخواست برای تعیین دقیق روند رسیدگی ضروری است. با این حال، عدم وجود در فهرست کشورهای امن به معنای حذف کامل بررسی‌های امنیتی نیست و فرآیندهای عادی رسیدگی با مهلت‌های طولانی‌تری برای پرونده‌های غیرمشمول سریع‌ترین در نظر گرفته می‌شوند.

چالش کشور ثالث امن و عبور از ترکیه

یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری در مقررات جدید به مفهوم کشور ثالث امن مربوط می‌شود. کشور مبدا کشوری است که متقاضی تابعیت آن را دارد، اما کشور ثالث کشوری خارج از اتحادیه اروپاست که متقاضی از آن عبور کرده است. بر اساس مقررات اصلاح‌شده، کشورهای عضو می‌توانند درخواست پناهندگی را بدون بررسی ماهوی خطر بازگشت به کشور مبدا، غیرقابل پذیرش تشخیص دهند. این اقدام مشروط بر آن است که متقاضی بتواند در کشور ثالث مورد نظر از حمایت موثر بین‌المللی برخوردار شود.

نکته حائز اهمیت این است که اکنون وجود ارتباط قبلی و رسمی با کشور ثالث تنها راه اعمال این مقررات نیست. صرفِ عبور از کشوری مانند ترکیه در مسیر رسیدن به اروپا یا وجود توافق مشخص برای پذیرش درخواست‌های حمایت می‌تواند مبنای استفاده از این سازوکار باشد. برای مثال، اگر یک شهروند ایرانی یا افغان از ترکیه عبور کرده و به یونان رسیده باشد، مقامات یونانی ممکن است بررسی کنند که آیا ترکیه در شرایط مشخص می‌تواند کشور ثالث امن محسوب شود یا خیر.

مقامات مسئول موظفند شرایط قانونی، امکان برخورداری از حمایت موثر، وضعیت فردی متقاضی و اصل منع بازگرداندن به خطر را رعایت کنند. برای کودکان بدون همراه نیز تضمین‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و استفاده از سازوکار کشور ثالث امن صرفاً بر مبنای توافق با آن کشور مجاز نیست. یکی دیگر از تغییرات مهم این است که اعتراض به تصمیم غیرقابل پذیرش بودن درخواست بر اساس کشور ثالث امن، دیگر در همه موارد به‌طور خودکار حق ماندن متقاضی تا پایان رسیدگی قضایی را تضمین نمی‌کند.

آمار و نرخ پذیرش پناهندگی در سال 2026

داده‌های رسمی آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که روند پذیرش درخواست‌ها تحت تاثیر این اصلاحات و شرایط منطقه‌ای دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده است. آمارها حاکی از آن است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، نرخ پذیرش درخواست‌های افغان‌ها در مرحله اول رسیدگی به ۷۳ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با میانگین ۳۱ درصدی پذیرش درخواست‌ها در کشورهای تحت پوشش آمار آژانس، بسیار بالاتر و نشان‌دهنده روند رو به رشد در پذیرش پرونده‌های افغانی‌هاست.

نرخ پذیرش افغان‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس داده‌های تاریخی این آژانس، این نرخ در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۲ درصد بود که نشان می‌دهد شرایط کنونی برای متقاضیان افغان فرصت‌های بهتری را فراهم کرده است. توزیع این نرخ در کشورهای مختلف اروپایی نیز متفاوت است و هر کشور بر اساس شرایط داخلی و قوانین خود عمل می‌کند.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، نرخ پذیرش درخواست‌های افغان‌ها در آلمان به ۷۹ درصد رسید. این رقم در فرانسه و یونان ۶۹ درصد و در بلژیک ۳۹ درصد گزارش شده است. این تفاوت‌های ملی نشان می‌دهد که اگرچه مقررات کلان اتحادیه اروپا یکسان است، اما نحوه اجرا و تصمیم‌گیری نهایی در هر کشور عضو می‌تواند نتایج متفاوتی را برای متقاضیان به همراه داشته باشد و پیگیری پرونده‌ها باید با در نظر گرفتن قوانین خاص هر کشور انجام شود.