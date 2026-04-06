بررسی امنیت تنگه هرمز: نشست ایران و عمان در سطح معاونان وزارت خارجه

سخنگوی وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست مشترک با عمان در خصوص امنیت تنگه هرمز خبر داد. هدف از این نشست بررسی پروتکل و شیوه‌نامه برای عبور ایمن شناورها است.

نشست خبری اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد. به گزارش ایرنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات نشست روز گذشته ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز اظهار داشت: این نشست در سطح معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان برگزار شد. دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستند و موضوعی که به امنیت منطقه گره خورده است.

وی افزود: در این سی و چند روز اخیر، به دلیل جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر اساس حقوق بین‌الملل و به منظور صیانت از امنیت این آبراه حیاتی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده برای پیشبرد اقدامات تجاوزکارانه، اعلام کردیم که اجازه تردد شناورهای متعلق به یا مرتبط با طرف‌های متجاوز را نخواهیم داد. بقائی در ادامه تاکید کرد: در عین حال، در مواردی که کشتی‌ها به کشورهای غیرمتخاصم تعلق دارند، تدابیر لازم اندیشیده و اصلاحات مورد نیاز اعمال شده است تا عبور امن آن‌ها تضمین شود. این اقدامات با هدف حفظ امنیت دریانوردی و جلوگیری از هرگونه تنش در منطقه صورت می‌پذیرد. بقائی همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز برای تجارت جهانی، بر تعهد ایران به حفظ آزادی دریانوردی برای تمام کشورها تاکید کرد. او گفت: ما به عنوان کشوری که امنیت این آبراه را جزئی از امنیت ملی خود تعریف می‌کنیم، با مسئولیت‌پذیری کامل تصمیم گرفتیم که با عمان، به عنوان دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز، وارد گفت‌وگو شویم، حتی با وجود شرایط جنگی و اولویت دفاع از کشور. این تصمیم نشان‌دهنده اهمیت حیاتی تنگه هرمز برای ایران و ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای جهت حفظ امنیت و ثبات در این منطقه استراتژیک است. هدف اصلی از این گفت‌وگوها، بررسی یک پروتکل و یک شیوه‌نامه جامع برای تضمین عبور و مرور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. این شیوه‌نامه شامل مقرراتی در خصوص بازرسی شناورها، نحوه برخورد با موارد مشکوک، و همچنین سازوکارهایی برای رسیدگی به اختلافات احتمالی خواهد بود. \سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: این نشست در سطح معاونان وزارت امور خارجه برگزار شد و انتظار می‌رود که این نشست‌ها تا حصول نتیجه مطلوب ادامه یابد. بقائی با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه ایران و عمان، ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوها به نتایج مثمرثمری منجر شود و به تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه امنیت دریایی، کمک کند. وی تاکید کرد: ایران همواره به دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماسی برای حل اختلافات و حفظ صلح و ثبات در منطقه بوده است. او همچنین اضافه کرد که این نشست‌ها در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد یک فضای امن و مطمئن برای دریانوردی در تنگه هرمز، گامی مهم محسوب می‌شود. بقائی همچنین به نقش حیاتی تنگه هرمز در تأمین انرژی جهانی اشاره کرد و بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در این منطقه برای اقتصاد جهانی تاکید نمود. وی در پایان سخنان خود، بار دیگر بر تعهد ایران به حفظ امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و همکاری با کشورهای منطقه برای رسیدن به این هدف، تأکید کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده رویکرد مسئولانه و متعهدانه ایران به امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. \در ادامه نشست خبری، بقائی به سوالات خبرنگاران در مورد سایر مسائل جاری در سیاست خارجی ایران نیز پاسخ داد. وی در مورد آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای، گفت: ایران همواره به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده و خواستار احیای کامل این توافق است. او افزود: ما آماده‌ایم تا در چارچوب توافق هسته‌ای، به مذاکرات با طرف‌های ذیربط ادامه دهیم و به توافقی پایدار و قابل اجرا دست یابیم. بقائی همچنین به روابط ایران با کشورهای همسایه اشاره کرد و بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تاکید نمود. وی گفت: ما همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، هستیم و معتقدیم که همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به صلح و ثبات در منطقه کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه در خصوص مسئله فلسطین نیز موضع قاطع ایران در حمایت از حقوق مردم فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف را تکرار کرد. وی گفت: ایران همچنان به حمایت خود از مقاومت فلسطین ادامه می‌دهد و از هرگونه تلاش برای رسیدن به یک راه‌حل عادلانه و پایدار برای این مناقشه حمایت می‌کند





تنگه هرمز ایران عمان امنیت دریایی سیاست خارجی

