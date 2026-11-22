ستاد ترانزیت موظف شد ظرف یک هفته نحوه تأمین سوخت ترانزیت و تبعیض میان ناوگان داخلی و خارجی را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

محمدرضا رضایی‌کوچی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از بررسی دقیق نحوه تأمین سوخت برای خودروهای ترانزیت در نشست امروز این کمیسیون خبر داد. وی اعلام کرد که مقرر شده است ستاد ترانزیت موضوع را به صورت دقیق بررسی کرده و ظرف مدت یک هفته نتیجه اقدامات انجام شده را اعلام کند.

نشست کمیسیون عمران و بررسی تبعیض سوخت

این نشست در روز یکشنبه اول آذر برگزار شد و محور اصلی آن مقررات مربوط به نحوه تأمین سوخت ترانزیت و همچنین راهکارهای اتخاذ اقدامات تقابلی در عرصه دیپلماسی جهت مدیریت مؤثر ترانزیت کشور بود. رضایی‌کوچی در تشریح جزئیات این جلسه یادآور شد که با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز و ناوگان گسترده، متأسفانه سهم ایران از ترانزیت بین‌المللی متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست.

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یکی از نکات مهم مطرح شده در این نشست، مقررات مربوط به باک پر و نحوه تأمین سوخت ترانزیت بود که به دلیل ایجاد تبعیض آشکار میان ناوگان ایرانی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفت. این تبعیض به این صورت است که سوخت یارانه‌ای و ارزان در اختیار کامیون‌های خارجی قرار می‌گیرد، اما ناوگان داخلی ناچار است سوخت را با هزینه‌های بالاتری تهیه کند.

تضعیف رقابت‌پذیری ناوگان داخلی و راهکارها

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که این رویه نادرست موجب تضعیف رقابت‌پذیری ناوگان داخلی، تقویت رقبای خارجی و افزایش زمینه تخلف و عدم شفافیت شده است. بر همین اساس، پیشنهاد اولیه کمیسیون این است که تحویل سوخت به ناوگان‌های خارجی با تعیین صریح میزان تخفیف انجام شود تا میزان آن کاملاً شفاف بوده و امکان تغییر و مدیریت آن در شرایط مختلف فراهم باشد.

در این راستا، ستاد ترانزیت موظف شده است تا ضمن بررسی دقیق وضعیت فعلی، راهکارهای عملیاتی را ارائه دهد. هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شرایطی عادلانه برای تمام فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای و جلوگیری از فرار سوخت از کانال‌های رسمی به بازارهای غیررسمی است.

نتایج مورد انتظار و گام‌های بعدی

با توجه به اهمیت موضوع برای اقتصاد کشور و بخش حمل‌ونقل، نتیجه بررسی ستاد ترانزیت باید ظرف مدت یک هفته اعلام شود. این تعیین‌وقت سفت و سخت نشان‌دهنده جدیت نهادهای نظارتی مجلس در حل معضل نشتی سوخت و نارضایتی رانندگان و صاحبان ناوگان داخلی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصلاح این مقررات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های لجستیک و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای داشته باشد. شفاف‌سازی قیمت تمام شده سوخت برای ترانزیت، اولین قدم برای بازگرداندن اعتماد به این بخش حیاتی از اقتصاد ایران است.