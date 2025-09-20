این گزارش به بررسی فتاوای مراجع عظام تقلید در خصوص احکام نماز جمعه میپردازد و به سوالاتی نظیر تکلیف مأموم در صورت نرسیدن به رکعت اول نماز جمعه پاسخ میدهد.
به گزارش مشرق، نماز جمعه یکی از ارکان مهم عبادی در دین اسلام است که نقش بسزایی در ابعاد مختلف زندگی مسلمانان ایفا میکند. این فریضه الهی، علاوه بر جنبههای عبادی و معنوی، از منظر اجتماعی و سیاسی نیز حائز اهمیت فراوانی است. اهمیت نماز جمعه را میتوان از نامگذاری یکی از سورههای قرآن کریم به نام «جمعه» درک کرد که در آن به این فریضه اشاره شده و مؤمنان به شرکت در آن امر شدهاند.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نماز جمعه را «حج مساکین» خوانده و آن را وسیلهای برای آمرزش گناهان و پاکسازی روح انسان معرفی کردهاند. همین امر نشاندهنده جایگاه رفیع و تأثیرگذار این فریضه در تربیت فردی و اجتماعی مسلمانان است. در همین راستا، برای تبیین احکام و مسائل مربوط به نماز جمعه، به سراغ استفتائات و پاسخهای مراجع عظام تقلید رفتهایم تا مخاطبان گرامی را با نظرات فقهی ایشان در این زمینه آشنا سازیم. این بررسی، بر اساس سؤالات و پاسخهای ارائه شده توسط مراجع بزرگوار، نکات کلیدی و راهگشایی را در خصوص احکام نماز جمعه ارائه میدهد و به سوالات مهمی در این زمینه پاسخ میدهد.\در ادامه، به بررسی پاسخهای مراجع عظام تقلید در خصوص یکی از مسائل رایج در رابطه با نماز جمعه میپردازیم. سؤال مطرح شده این است که: «اگر مأموم به رکعت اول نماز جمعه نرسد، تکلیف چیست و آیا از نماز ظهر کفایت میکند یا نه؟» پاسخهای ارائه شده توسط مراجع عظام، تفاوتهایی را در دیدگاههای فقهی نشان میدهد که در ادامه به آنها اشاره میشود. مرحوم آیتالله بهجت (ره) معتقد بودند که نماز جمعه کفایت میکند. آیتالله سیستانی (مد ظله العالی) بر این باورند که باید نماز را به نیت ظهر تکمیل کرد. آیتالله خامنهای (مد ظله العالی) معتقدند که مأموم میتواند اقتدا کند و بعد از اتمام نماز جمعه، یک رکعت دیگر را خود ادا کند و نماز جمعه او مجزی از نماز ظهر میباشد. مرحوم آیتالله صافی (ره) نیز بر این نظر بودند که مأموم میتواند اقتدا کند و بقیه نماز را فرادا بخواند، اما ایشان بنا بر احتیاط، خواندن نماز ظهر را نیز توصیه میکردند. آیتالله مکارم شیرازی (مد ظله العالی) میفرمایند که مأموم میتواند در رکعت دوم اقتدا کند و نمازش صحیح است، اما احتیاط واجب آن است که عمداً این کار را انجام ندهد. آیتالله نوری همدانی (مد ظله العالی) نیز در این خصوص بیان داشتهاند که اگر به شرایط نماز جمعه عمل شود، نماز کفایت میکند. این تفاوت دیدگاهها نشاندهنده گستردگی و ظرافت احکام فقهی و لزوم رجوع به نظر مرجع تقلید در این مسائل است. در واقع، این پاسخها، راهنماییهای ارزشمندی برای مؤمنان در مواجهه با این مسئله ارائه میدهند و به آنها کمک میکنند تا با آگاهی کامل به وظایف دینی خود عمل کنند.\از آنچه گفته شد، روشن میشود که نماز جمعه، فراتر از یک عبادت صرف، یک نهاد اجتماعی مهم در اسلام است که تأثیرات گستردهای بر زندگی فردی و جمعی مسلمانان دارد. شرکت در نماز جمعه، علاوه بر تقویت پیوند با خداوند متعال، فرصتی برای وحدت و همبستگی مسلمانان و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف جامعه فراهم میکند. پاسخهای مراجع عظام تقلید در خصوص احکام نماز جمعه، راهنماییهای ارزشمندی را برای مؤمنان ارائه میدهد و به آنها کمک میکند تا با آگاهی کامل به وظایف دینی خود عمل کنند و از برکات این فریضه الهی بهرهمند شوند. این فتاوا، با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، به ارتقاء سطح آگاهی و عمل به احکام دین کمک شایانی میکنند. در مجموع، توجه به احکام و آداب نماز جمعه، گامی مهم در جهت تقویت ایمان، افزایش بصیرت و ارتقاء سطح معنویت در جامعه اسلامی است. این بررسی و پاسخهای مراجع عظام، به عنوان یک منبع معتبر و مستند، میتواند راهنمای خوبی برای مؤمنان در انجام این فریضه الهی باشد و به آنها در درک بهتر ابعاد مختلف نماز جمعه کمک کند. در نهایت، اهتمام به نماز جمعه و عمل به دستورات دینی، زمینهساز رشد و تعالی فردی و اجتماعی مسلمانان خواهد بود
نماز جمعه مراجع تقلید احکام شرعی استفتاء فتاوا