تحلیل بازار خودروی پر تیراژ در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ بررسی نوسانات قیمتی ایران خودرو و سایپا شامل کوییک، تارا و پژو ۲۰۷ با جزئیات دقیق ریالی.

بازار خودرو های پر تیراژ در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ ، نسبت به روز قبل از خود با نوسانات جزئی و محدود همراه بود و روند کلی قیمت‌ها با ثبات نسبی و تغییرات کوچک در بخش‌های مختلف دنبال شد. بیشتر محصولات تولیدی خودروسازان داخلی با افزایش یا کاهش قیمت‌های اندک در معاملات روزانه دست به دست شدند و این نوسانات گمانه‌زنی‌ها را در مورد ثبات یا جهش قیمت‌ها تعدیل کرد.

در گروه محصولات ایران خودرو که سهم عمده‌ای از بازار پر تیراژ را در اختیار دارد، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک در معاملات امروز به رقم دو میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسیده و این خودرو با افزایش ۴۰ میلیون تومانی همراه بوده است. همچنین پژو ۲۰۷ دنده اتومات سقف شیشه‌ای در معاملات امروز به رقم چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده کاهش ۱۷۰ میلیون تومانی در قیمت این مدل خاص است.

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خودروی تارا دنده‌ای در معاملات امروز بازار خودروهای پر تیراژ به نرخ ثابت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و از تغییر قیمتی خاصی در روز جاری معاف بوده است. در مقابل، خودروی دنا پلاس اتوماتیک در شروع بازار امروز تهران به رقم چهار میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد که با افزایش جزئی در قیمت نهایی آن همراه شده است.

در بخش کروس‌اوورهای ایران خودرو، خودروی تارا اتومات توربو در بازار امروز خودروهای پر تیراژ به رقم چهار میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده نزدیک به ۱۸۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت نسبت به روزهای قبل است. این افت قیمت قابل توجه در این مدل، نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا اصلاح قیمت در این رده قیمتی بالا در بازار است.

گروه خودروسازی سایپا نیز با محصولات متنوع در بازار حضور دارد که قیمت خودرو کوییک دنده‌ای به رقم یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان معامله می‌شود و حدود ۳۸ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت برای کوییک دنده‌ای نشان‌دهنده تقاضای نسبی برای این مدل اقتصادی در بازار روز ۲۷ آبان ۱۴۰۵ است.

ساینا S در بازار امروز تهران به رقم یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد که نشان‌دهنده نزدیک به ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت نسبت به معاملات گذشته است. در مقابل، خودروی شاهین GL در شروع معاملات امروز به قیمت دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان رسید که حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و از این نظر با روند رشد دیگر محصولات سایپا متفاوت عمل کرده است.