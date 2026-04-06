بررسی طرح خروج از NPT در مجلس؛ پاسخ به تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی

عضو هیات رئیسه مجلس از تهیه طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) در پی اقدامات تهاجمی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد. این طرح در مرحله جمعآوری امضا قرار دارد. همچنین، طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به اقدامات تهاجمی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور، طرحی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ( NPT ) تهیه شده و در حال حاضر در مرحله جمعآوری امضا توسط نمایندگان مجلس قرار دارد و در دست بررسی است.
عباس پاپیزاده با اشاره به تشکیل جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس در سال جدید، افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی و ضرورت انجام وظایف نظارتی مجلس و کمک به دستگاههای اجرایی، هر کمیسیون به طور تخصصی جلساتی را با وزارتخانههای ذیربط، با حضور وزیران و معاونان مربوطه، برگزار خواهد کرد. هدف از این جلسات، علاوه بر نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، تلاش برای رفع مشکلات موجود در حوزه قانونگذاری و تنقیح قوانین است تا مجلس و دولت بتوانند با همکاری نزدیک، گامهای موثری در این راستا بردارند.\پاپیزاده ادامه داد: به طور کلی، کمیسیونهای مجلس پیگیریهای نظارتی خود را به طور جدی انجام میدهند. به عنوان مثال، کمیسیون کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون صنایع در حوزه صنعت و کمیسیون اقتصادی در حوزههای بانکها، صندوقها و بازار سرمایه جلسات تخصصی خود را برگزار میکنند و گزارشهای اقدامات انجام شده نیز به هیات رئیسه ارائه میشود. وی همچنین با اشاره به طرحهای در دستور کار مجلس، اظهار داشت: علاوه بر طرح خروج از NPT، که در پاسخ به اقدامات تهاجمی آمریکا و رژیم صهیونیستی تهیه شده است، طرح دیگری نیز در مورد مدیریت تنگه هرمز در دست بررسی قرار دارد. این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شده است و این کمیسیون نیز با برگزاری جلسات تخصصی در حال بررسی این طرح مهم میباشد. این اقدامات نشاندهنده عزم مجلس برای اتخاذ موضعی قاطع در برابر تهدیدات خارجی و تقویت امنیت ملی است و در راستای حفظ منافع ملی و پاسخگویی به شرایط جدید منطقهای و بینالمللی صورت میگیرد.\در ادامه، موضوعات دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفت. از جمله، جزئیاتی در مورد وضعیت پل B۱ که در پی حملات هوایی اخیر، مطرح شده است. همچنین، اتحادیه اروپا نیز نسبت به تشدید درگیریها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و تاکید دارد که این روند منجر به صلح نخواهد شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اداره جنگ در بلندمدت اعلام کرده و هدف از ادامه درگیریها را رساندن دشمن به نقطه پشیمانی عنوان کرده است. این موضعگیریها نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در منطقه و آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. روزنامه شرق در تاریخ دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ نیز به این موضوعات پرداخته و گزارشهایی در خصوص خروج آمریکاییها از فرودگاه بغداد و درگیریهای داخلی در عراق منتشر کرده است. همچنین، اخبار دیگری در مورد اقدامات توپخانهای گروههای تندرو و وضعیت مردم نیز منعکس شده است. این رخدادها و تحولات، نشاندهنده وضعیت ناپایدار و پرتنش منطقه و لزوم توجه ویژه به مسائل امنیتی و سیاسی است
مجلس NPT آمریکا رژیم صهیونیستی تنگه هرمز
United States Latest News, United States Headlines
اسلامی: موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافتسخنگوی کمیسیون امنیت گفت: اسلامی خاطرنشان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.
Read more »
غریب آبادی: در صورت استفاده از مکانیسم ماشه، رئیس جمهور اسبق در آن زمان اعلام کرد که ایران از NPT خارج خواهد شدمعاون وزیر خارجه گفت: ایران در نامهای رسمی، در زمان رئیسجمهور اسبق اعلام کرده که در صورت استفاده از اسنپبک و بازگشت تحریمهای شورای امنیت از NPT خارج خواهد شد.
Read more »
قطر: تاسیسات هستهای اسرائیل باید تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشدوزارت خارجه قطر با صدور بیانیهای رسمی خواستار قرارگرفتن تاسیسات هستهای رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و الحاق این رژیم به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) شد.
Read more »
ایران هرگز بهدنبال سلاح هستهای نبوده و نیست/ اجازه ندهیم آینده منطقه ما در اتاقهای فکر قدرتهای فرامنطقهای شکل بگیردوزیر خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرفهای معاهده عدم اشاعه (NPT)، بر اساس مبانی دینی و اخلاقی خود هرگز بهدنبال سلاح هستهای نبوده و نیست.
Read more »
ایران: غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی طبق NPT ممنوع نیستیادداشت توضیحی ایران در مورد گزارش مدیر کل به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنوان «موافقتنامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد.
Read more »
Read more »