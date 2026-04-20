بررسی نوسانات و بازدهی منفی بازار طلا و سکه در پایان فروردین ۱۴۰۵

بازار طلا و سکه در پایان فروردین ماه با روندی نامتوازن و بازدهی منفی در تمامی قطعات به کار خود پایان داد. در این گزارش به تحلیل تاثیر مذاکرات سیاسی و تنشهای منطقهای بر قیمتها پرداخته شده است.
در آخرین روز از فروردین ماه ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه کشور با روندی متناقض و نامتوازن به استقبال معاملات رفت. در حالی که طی نخستین ماه سال، تمامی قطعات طلا و سکه با کاهش ارزش روبرو شدند، اما در روز دوشنبه سی و یکم فروردین، شاهد رفتارهای متفاوتی در بازار بودیم. بررسی روند قیمتی در روز پایانی ماه نشان میدهد که قیمت طلا با رشد اندکی همراه شد، در حالی که بسیاری از قطعات سکه طعم افت قیمت را چشیدند.
نکته قابل توجه در این میان، صعود پانصد هزار تومانی قیمت نیمسکه و ربعسکه بود که برخلاف جهت سایر بخشهای بازار، تقاضای خرد و مقطعی را به رخ کشید. ریشهیابی این نوسانات به دو سیگنال اصلی باز میگردد؛ نخست اخبار امیدوارکننده از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلامآباد که موجی از کاهش نرخ ارز و به تبع آن کنترل قیمتها را در پی داشت و دوم، تنشهای منطقهای ناشی از وقایع اخیر دریایی که با افزایش احتمالات ریسک، مانع از ریزشهای سنگین در بازار فلز زرد شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازار در حال حاضر در فاز احتیاط به سر میبرد. کنترل نرخ دلار در محدوده ۱۵۰ هزار تومان باعث شده است که نوسانات بازار طلا در دایرهای محدود و رِنج باقی بماند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که دلار از این کانال قیمتی خارج نشود، انتظار جهشهای بزرگ در بازار فلزات گرانبها دور از ذهن است. بر اساس گزارش اتحادیه طلا و جواهر تهران، سکه امامی با قیمتی حدود ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی با نرخ ۱۶۸ میلیون تومان معامله شدند که نشاندهنده عقبنشینی پانصد هزار تومانی نسبت به ابتدای روز است. در مقابل، اونس جهانی طلا در رقمی معادل ۴۸۰۵ دلار ایستاده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۸۳ هزار تومانی نسبت به صبحگاه، در محدوده ۱۷ میلیون تومان قرار گرفت که همگی حاکی از فضای سنگینِ انتظار در تالارهای معاملاتی است. نگاهی به عملکرد یک ماهه بازار در فروردین ماه ۱۴۰۵، تصویر روشنی از بازدهی منفی در تمامی بخشها ارائه میدهد. سکه امامی در این مدت با افت هشت میلیون تومانی، بازدهی منفی ۴.۴۱ درصد را ثبت کرد و سکه بهار آزادی نیز با بازدهی منفی ۴.۸۲ درصد، عملکرد مشابهی را به نمایش گذاشت. قطعات کوچکتر مانند نیمسکه و ربعسکه نیز به ترتیب افتهای ۲.۶۵ و ۲.۸ درصدی را تجربه کردند. در حوزه طلا، هر مثقال طلا با کاهش دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی، ماه را با منفی ۳.۷۳ درصد به پایان رساند. تفاوت معنادار در این میان، رشد ۵.۳ درصدی اونس جهانی طلا در طول این ماه است که نشان میدهد برخلاف بازار داخلی که تحت فشار عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی بوده، بازارهای جهانی مسیر رشد را طی کردهاند. این تضاد عملکردی، ضرورت تحلیلهای دقیقتر برای سرمایهگذاران در روزهای آتی را بیش از پیش نمایان میکند
قیمت طلا بازار سکه اقتصاد ایران نوسانات ارزی فروردین ۱۴۰۵