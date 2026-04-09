این گزارش به تحلیل وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران میپردازد، ادعای برتری نظامی و سیاسی آن را به چالش میکشد و پیامدهای سیاستهای منطقهای و داخلی آن را مورد بررسی قرار میدهد. با رد ادعای موفقیت سپاه پاسداران، گزارش به بررسی خسارات وارده، انزوای بینالمللی و بحرانهای اقتصادی میپردازد. همچنین، به نقش نیروهای نیابتی، برنامه هستهای و نارضایتی مردم اشاره میشود.
ترامپ با رد ادعای پذیرش طرح ۱۰ مادهای، از تداوم حضور آمریکا در منطقه خبر داد. کاستاریکا سپاه، حزبالله، حماس و حوثیها را سازمانهای تروریستی اعلام کرد. تصویری از یک انفجار در تبریز (۱۷ فروردین ۱۴۰۵) برتری جمهوری اسلامی ایران یک توهم است. این گزارش به نقد گزارشهای برخی رسانههای غربی میپردازد که تصویری موفق از عملکرد سپاه پاسداران در جنگ با آمریکا ارائه میدهند.
با وجود خساراتی که ایالات متحده و اسرائیل به ردههای رهبری و توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی ایران وارد کردهاند، نظام همچنان پابرجا است. این پایداری به دلیل سرکوب شدید پس از اعتراضات دی است. بستن تنگه هرمز، که نیازمند تلاش نظامی کمی از سوی جمهوری اسلامی ایران بود، بیشترین فشار را بر اقتصاد جهانی وارد کرد و همزمان درآمدهای نفتی را افزایش داد. جنگ در ایالات متحده اکنون از آغاز آن هم نامحبوبتر شده و باعث شده آمریکاییهای بیشتری در حمایت غریزی خود از اسرائیل تجدیدنظر کنند. هنری کیسینجر در سال ۱۹۶۹ سیاست آمریکا در ویتنام را اینگونه نقد کرد: ما به دنبال فرسایش فیزیکی بودیم؛ دشمنانمان در پی فرسودگی روانی ما بودند. در این میان، یکی از اصول اساسی جنگهای چریکی را فراموش کردیم: چریک اگر شکست نخورد، پیروز است. ارتش کلاسیک اگر پیروز نشود، شکست خورده است. اگرچه دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران اغلب به روشهای شبهچریکی متوسل میشود، خود حکومت ایران یک دولت متعارف است با حکومتی که در ساختمانهای اداری فعالیت میکند، پروژههای زیربنایی را مدیریت میکند، به کارمندان خود حقوق میدهد، خطوط هوایی را اداره میکند و غیره. پیش از جنگ، نظام معمولاً خود را مانند گروههای چریکی در میان جمعیت پنهان نمیکرد، بلکه بر آنان سلطه میراند.\هر بمب آمریکایی یا اسرائیلی که به هدف میخورد، برخلاف یک جنبش چریکی، به نفع نظام عمل نمیکند؛ بلکه توانایی حکومت برای اداره کشور را کاهش داده و آسیبپذیری آن را در برابر مردمی که بیش از همه از آن نفرت دارند، برجسته میکند. یکی از دستاوردهای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پیش از جنگ این بود که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش میکردند فاصله خود را از ایالات متحده و مسیر تهاجمی دولت ترامپ حفظ کنند. اما این روند با تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن آنها در کنار اسرائیل متوقف شد. این جنگ میتواند باعث از سر گرفته شدن روند نزدیکی میان اورشلیم و ریاض شود؛ فرآیندی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ اسرائیل در غزه متوقف شده بود. اگر بستن تنگه هرمز، عربستان را متقاعد کند که مقدار بیشتری از نفت خود را به دریای سرخ یا از طریق اسرائیل به مدیترانه منتقل کند، رفتار انتحاری جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس برایش بسیار گران تمام خواهد شد. وقتی به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سه سال پیش نگاه میکنید، نیروهای نیابتی اش در غزه، بیروت و دمشق نابود شدهاند. کشورهای عربی بیش از پیش در کنار آمریکاییها و اسرائیلیها قرار گرفتهاند. برنامه هستهای حکومت ایران اگر نه برای همیشه، دستکم برای سالها یا حتی دههها عقب افتاده است. اقتصادش بدون چشمانداز بهبود در بحرانی عمیقتر از پیش از جنگ فرو رفته است. رهبران ارشد حکومت کشته شدهاند و مردم در انتظار پایان جنگ و فرصتی هستند تا دوباره علیه حکومت قیام کنند.\بررسی وضعیت کنونی ایران نشان میدهد که برتری ادعایی جمهوری اسلامی یک توهم است. علیرغم ادعاهای برخی رسانهها، سپاه پاسداران در جنگ با آمریکا موفق نبوده است و خسارات قابل توجهی متحمل شده است. این خسارات شامل تضعیف توان نظامی، عقبنشینی در جبهههای مختلف و انزوای بینالمللی میشود. از سوی دیگر، سیاستهای جمهوری اسلامی ایران، به جای تقویت موقعیت، به تضعیف آن انجامیده است. هدف قرار دادن متحدان سنتی در منطقه، موجب نزدیکی بیشتر آنها با اسرائیل و آمریکا شده است. بستن تنگه هرمز، اگرچه درآمدهای نفتی را موقتاً افزایش داد، اما در نهایت منجر به انزوای بیشتر و آسیب به اقتصاد ایران شد. در حال حاضر، نیروهای نیابتی ایران در مناطق مختلف تضعیف شدهاند و برنامه هستهای نیز با چالشهای جدی روبرو است. اقتصاد ایران با بحران عمیقی دست و پنجه نرم میکند و مردم از شرایط موجود ناراضی هستند. این وضعیت نشان میدهد که استراتژیهای جمهوری اسلامی ایران در نهایت به نتیجه دلخواه نرسیده و با چالشهای جدی مواجه است
جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران آمریکا خاورمیانه جنگ