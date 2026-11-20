وضعیت تعطیلی مدارس تهران شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ نهایی نشده است. پیش‌بینی افزایش آلودگی هوا وجود دارد اما تصمیم قطعی استانداری هنوز صادر نگردیده است.

با وجود هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در روزهای آینده، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس در تهران و برخی شهرستان‌های استان تهران برای روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ صادر نشده است. این موضوع باعث شده است که وضعیت فعالیت مراکز آموزشی به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و دانش‌آموزان در آستانه این هفته تبدیل گردد.

عدم تایید تعطیلی مدارس در تهران

بررسی دقیق آخرین اخبار و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تصمیم قطعی و نهایی برای تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ هنوز از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده است. بنابراین، خبرهای پراکنده یا پیش‌بینی‌های غیررسمی درباره احتمال غیرحضوری شدن کلاس‌ها نباید به‌هیچ‌وجه به‌عنوان اطلاعیه رسمی تعطیلی در نظر گرفته شوند. خانواده‌ها باید برای کسب اطمینان به دنبال اعلامیه‌های رسمی باشند.

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پیش‌بینی هوای ناسالم برای هفته آینده

بر اساس گزارش‌های دقیق هواشناسی، شرایط جوی از صبح شنبه تا پیش از ظهر دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ برای تجمع آلاینده‌ها در فضای باز تهران و برخی شهرهای اطراف بسیار مساعد خواهد بود. این الگوی ثابت جوی می‌تواند موجب افزایش قابل‌توجه غلظت آلاینده‌ها و کاهش شدید کیفیت هوا در سطح شهر شود. با این حال، هشدار هواشناسی به‌تنهایی و بدون مصوبه ستاد مدیریت بحران، به معنای تعطیلی خودکار مدارس نیست و تصمیم‌گیری نهایی با مراجع مسئول است.

سرنوشت مدارس شهرستان‌های استان تهران

وضعیت فعالیت مدارس در شهرستان‌هایی مانند پردیس، دماوند، فیروزکوه، شهریار، پاکدشت و سایر مناطق تابعه استان تهران نیز هنوز بر اساس اطلاعیه رسمی استانداری مشخص نشده است. در صورت تشدید آلودگی هوا در این مناطق، احتمال اتخاذ تصمیمات محدودی که تنها شامل برخی مناطق جغرافیایی خاص یا مقاطع تحصیلی معین باشد، وجود دارد. با این حال، تا زمان انتشار بیانیه جدید از سوی استانداری تهران یا اداره‌کل آموزش‌وپرورش، هیچ تعطیلی رسمی در این شهرستان‌ها قطعی نیست.

اقدامات لازم برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان

تا زمان انتشار اطلاعیه جدید از سوی استانداری تهران یا اداره‌کل آموزش‌وپرورش، تعطیلی مدارس تهران و حومه برای روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تأیید نشده است. خانواده‌ها توصیه می‌شوند اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را به‌صورت روزانه و دقیق پیگیری کنند و تا زمانی که دستورالعمل جدیدی از سوی نهادهای اجرایی صادر نشود، برنامه‌ریزی‌های عادی برای رفت‌وآمدهای دانش‌آموزی را دنبال نمایند.