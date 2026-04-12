بررسی اوضاع عراق در مجمع و مسائل روز: از ناامنی در افغانستان تا مذاکرات ایران و آمریکا

اولین جلسه مجمع در سال جدید با تمرکز بر تحولات عراق برگزار شد. موضوعاتی چون عدم مقاومت ارتش عراق، هرج و مرج در این کشور، حضور نیروهای سپاه بدر، مسائل مربوط به مقتدی صدر، تبرئه ناصر طبسی و لوایح دوقلوی دولت مورد بحث قرار گرفت. همچنین به مسائل افغانستان، ناپدید شدن سران رژیم بعثی، فروش نفت، و واکنش بازار به مذاکرات ایران و آمریکا پرداخته شد.
اولین جلسه مجمع در سال جدید با تمرکز بر مسائل پیچیده و بحرانی عراق برگزار شد. اعضای مجمع با توجه به شرایط وخیم عراق و درخواستهای مکرر برای بررسی دقیقتر اوضاع، تمام وقت خود را صرف مذاکره و تبادل نظر در مورد این کشور کردند. یکی از مهمترین و پیچیدهترین مسائل مورد بحث، عدم مقاومت ارتش عراق در برابر حملات مهاجمان به بغداد و ناپدید شدن مرموز سران رژیم بعثی بود. این موضوع که همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، پرسشهای بسیاری را در ذهن ناظران ایجاد کرده و پاسخی برای آن یافت نشده است.
علاوه بر این، هرج و مرج حاکم بر عراق و کنترل برخی از شهرهای میانی و جنوبی توسط مردم و بهویژه شیعیان نیز از دیگر موضوعات مهمی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، دیدگاههای مختلفی در مورد علل این وقایع، پیامدهای آن و راهحلهای احتمالی برای برونرفت از بحران مطرح شد. آقای فیروزآبادی در این جلسه از حضور تدریجی نیروهای سپاه بدر در عراق خبر داد. وی توضیح داد که این نیروها در حال حاضر در میان مردم عراق حضور دارند. این موضوع بحثهای گستردهای را در مورد نقش و جایگاه این نیروها در آینده عراق به دنبال داشت. همچنین، در این جلسه آقای شاهرودی به ارائه توضیحاتی در مورد مقتدی صدر، فرزند محمدصادق صدر پرداخت. وی به موضوع قتل عبدالمجید خویی و ارتباط آن با طرفداران مقتدی صدر اشاره کرد. این موضوع نیز به دلیل حساسیتهای موجود در عراق، توجه ویژهای را به خود جلب کرد.\در ادامه این جلسه، آقایان طبسی، جنتی، ناطق، دری و موحدی به عنوان میهمانان جلسه حضور یافتند. در این بخش، بحثهای مهمی در خصوص تبرئه ناصر طبسی، مسائل عراق و لوایح دوقلوی دولت که با 37 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده بود، صورت گرفت. این مباحث شامل بررسی جوانب حقوقی، سیاسی و اجتماعی این مسائل و همچنین راههای رفع مشکلات و چالشهای موجود بود. همچنین در بخش دیگری از این جلسه، آقایان مهندس تقیکوپایی و پسرش حضور یافتند. این افراد به ارائه توضیحاتی در مورد تأسیس طرحهای نیشکر و کشاورزی در اهواز در زمان رژیم سابق پرداختند. پسر ایشان، نماینده شرکت بمباردیه بود که در مناقصه واگنهای متروی مشهد برنده شده بود، اما از واگذاری پروژه به شرکتش شکایت داشت. وی ادعا کرد که قیمت هر واگن حدود یک و نیم میلیون دلار است که دو برابر قیمت واگنهای متروی تهران میباشد. این موضوع بحثهایی را در مورد شفافیت و عدالت در مناقصات و همچنین هزینههای پروژههای عمرانی به دنبال داشت. در پایان روز، نگارنده در دفتر خود به بررسی اخبار و رویدادهای روز پرداخت. وی به انعکاس بیسابقه مصاحبهاش در رسانههای داخلی در مورد روابط با آمریکا و مصر اشاره کرد. اما با تأسف، این مصاحبه با تحریفهایی همراه بود. با وجود این تحریفها، مصاحبه مذکور تأثیرات مثبتی در جامعه داشته و این تصور را ایجاد کرده بود که وی در تلاش برای حل مشکلات با آمریکا است. این موضوع نشاندهنده پیچیدگیهای روابط سیاسی و اهمیت دقت در بازتاب اخبار و اطلاعات در رسانهها میباشد.\در بخش دیگری از اخبار، به وضعیت افغانستان اشاره شد که در آن ناامنیها و درگیریها همچنان رو به افزایش است. تصرف شهر موصل توسط مهاجمان، به همراه هرج و مرج، غارت و بهویژه غارت اموال مهم موزه موصل، از دیگر تحولات مهم در منطقه بود. این رویدادها، نشاندهنده بیثباتی و ناامنی گسترده در منطقه و نیاز مبرم به راهحلهای پایدار برای برقراری صلح و ثبات بود. در سطح بینالمللی، سران روسیه، آلمان و فرانسه در سنپترزبورگ جلسهای برگزار کردند و مسئولیت حفظ امنیت عراق را به نیروهای اشغالگر واگذار کردند. آنها بر لزوم تعیین سرنوشت عراق توسط مردم این کشور تأکید کردند. آمریکا برای یافتن 59 نفر از سران رژیم عراق که ناپدید شدهاند، جایزه تعیین کرده و در همین راستا، یکی از مشاوران ارشد صدام حسین تسلیم شده است. همچنین گزارشهایی مبنی بر کشته شدن برزان تکریتی، برادر ناتنی صدام، منتشر شده است. این تحولات نشاندهنده پیچیدگیهای اوضاع در عراق و تلاشهای بینالمللی برای یافتن راهحلهای مناسب است. در اخبار اقتصادی، به فروش بدون محدودیت نفت و آخرین قیمتهای دلار، طلا و سکه اشاره شد. همچنین، واکنش بازار طلا و دلار به مذاکرات ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اخراج فرزند معصومه ابتکار از آمریکا و گزارشهای «شرق» از جنگ و آتشبس نیز از دیگر موضوعات خبری مهم بودند که مورد توجه قرار گرفتند. این گزارشها، تصویری از وضعیت پیچیده سیاسی و اجتماعی منطقه را ارائه میدادند و نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک و نظامی برای حل بحرانها بودند
