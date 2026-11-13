تحلیل جامع بازار نفت جهانی و تحولات امنیتی خاورمیانه. بررسی عرضه نفت، قیمت برنت و تهدیدات ایران علیه منافع آمریکا و اروپا.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد عرضه جهانی نفت در ماه اکتبر برای نخستین بار از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی از تقاضا پیشی گرفت. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود تأکید کرد که احیای صادرات خلیج فارس نقش کلیدی در این تحول داشته است. بر اساس این گزارش، عرضه در این ماه نزدیک به دو میلیون بشکه در روز بیشتر از تقاضا بود. این افزایش عرضه نشان‌دهنده تغییر بنیادین در تعادل بازارهای انرژی پس از ماه‌ها تنش در منطقه است.

بررسی عرضه نفت خلیج فارس

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد صادرات نفت خلیج فارس سریع‌تر از تقاضای جهانی احیا شده و بازار نشانه‌های اولیه‌ای از بازگشت به تعادل نشان می‌دهد. جنگ ماه‌ها انتقال محموله‌ها از تنگه هرمز را مختل کرد. در شرایط عادی، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز از این آبراه عبور می‌کند. بازگشت آرامش نسبی به این منطقه استراتژیک، اجازه داد تا جریان صادرات از این کشورها مجدداً به مسیر عادی خود بازگردد. این روند باعث شد نگرانی‌ها از اختلال در زنجیره تأمین انرژی در سطح جهانی کاهش یابد.

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تحلیل قیمت نفت برنت

نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، پیش از آغاز جنگ در فوریه حدود ۷۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شد و تا پایان آوریل به ۱۲۶ دلار رسید. قیمت برنت این هفته، پس از آنکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت جنگ با حکومت ایران "عملا پایان یافته است"، به ۸۹ دلار و ۶۶ سنت رسید که پایین‌ترین سطح از اواخر اوت بود. برنت روز جمعه ۲۲ آبان حدود ۹۵ دلار در هر بشکه معامله شد. این نوسانات نشان‌دهنده تاثیرپذیری شدید بازار از اخبار سیاسی و نظامی در خاورمیانه است.

واکنش اوپک‌پلاس و ذخایر استراتژیک

به گفته آژانس، افزایش عرضه فشار بر ذخایر اضطراری نفت را که در پی جنگ کاهش یافته بود، کمتر کرده است. کشورهای عضو آژانس آزادسازی باقی‌مانده ذخایری را که اوایل امسال به عرضه آن‌ها متعهد شده بودند، سرعت می‌بخشند تا ۷۱ میلیون بشکه دیگر تا پایان فوریه وارد بازار شود. اوپک‌پلاس نیز اعلام کرد تولید نفت خام این ائتلاف در اکتبر به ۴۱ میلیون بشکه در روز، معادل ۹۷ درصد سطح پیش از جنگ، رسیده است. این اقدامات همزمان با افزایش تولید، به تثبیت بازار کمک می‌کند.

پیش‌بینی تقاضای جهانی انرژی

آژانس پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت امسال روزانه دو میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه کاهش یابد و به ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد. به برآورد این نهاد، مصرف سال آینده افزایش می‌یابد، اما همچنان زیر سطح سال ۲۰۲۵ می‌ماند. بخش عمده رشد تقاضا از مصرف خوراک صنایع پتروشیمی خواهد آمد. در مقابل، قیمت‌های بالا، گسترش استفاده از خودروهای برقی و بهبود بازده مصرف سوخت بر تقاضا برای سوخت خودروها فشار می‌آورد و روند مصرف را تعدیل می‌کند.

تهدیدات امنیتی بریتانیا و ایران

به گزارش رویترز، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروهای حفاظت نیروی هوایی آمریکا مستقر در این پایگاه به گزارش‌هایی درباره پرواز پهپاد بدون مجوز واکنش نشان دادند و ماجرا پایان یافته است. سخنگوی این وزارتخانه گفت مقام‌های بریتانیایی برای روشن شدن جزئیات رویداد با طرف آمریکایی همکاری می‌کنند. در اظهارات نقل‌شده از مقام‌های دو کشور، منشا فعالیت پهپادی مشخص نشده است. این رویداد در حالی رخ داد که آمریکا در هفته‌های اخیر بمب‌افکن‌هایی را که در حملات به ایران به کار گرفته بود، از بریتانیا خارج کرده است.

حوادث پایگاه فرفورد و اتهامات قضایی

بمب‌افکن‌ها پس از آن به دلایل امنیتی از پایگاه فرفورد خارج شدند که گروهی از مردان نیمه‌شب ۲۷ سپتامبر با ون‌های سفید به این پایگاه نزدیک شدند. وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داده بود که انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان به آلمان در پی تهدیدی از سوی حکومت ایران انجام شد. ماه گذشته، دو مرد در ارتباط با رویداد فرفورد رسما متهم شدند. دادستان‌ها می‌گویند یکی از آن‌ها کوشیده بود به دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران در بریتانیا کمک کند. وزارت دادگستری آمریکا نیز این هفته اعلام کرد یکی از اعضای یک گروه شبه‌نظامی مورد حمایت حکومت ایران، در حالی که در آمریکا به اتهام ارتکاب جرایمی در بازداشت بود، برای حمله به پایگاه فرفورد برنامه‌ریزی کرده بود.