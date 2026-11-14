بررسی دو فوریت طرح حذف شرط اجتهاد در مجلس

جلسه علنی یکشنبه ۲۴ آبان ماه مجلس برای بررسی دو فوریت طرح حذف شرط اجتهاد تشکیل می‌شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد که این طرح باعث افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد شد و نگرانی‌ها درباره آن بی‌پایه است.

عباس گودرزی ، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر داد که در جلسه علنی فردا، یکشنبه ۲۴ آبان ماه، دو فوریت طرح مشهور به حذف شرط اجتهاد از میان شرایط انتصاب وزیر اطلاعات بررسی و رأی‌گیری خواهد شد. این طرح که از زمان بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین تأیید یا رد آن توسط شورای نگهبان با بازخوردهای متفاوتی همراه بوده، اکنون به تقویم کار مجلس بازگشته و قرار است در دستور رسیدگی هیأت رئیسه قرار گیرد.

بررسی دقیق جزئیات طرح در روز یکشنبه

بر اساس اعلام رسمی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، پس از بررسی نهایی دو فوریت طرح، هرگونه ایراد، انتقاد یا پیشنهاد احتمالی درباره مفاد و متن این طرح به طور کامل در جریان رسیدگی به کلیات و جزئیات مورد بحث و بررسی دقیق نمایندگان قرار خواهد گرفت. این فرآیند تضمین می‌کند که تمام زوایای پنهان و آشکار این قانون جدید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد و در نهایت سرنوشت آن مشخص شود.

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گودرزی در ادامه توضیحات خود اشاره کرد که این طرح به طور مشخص منجر به ارتقای ظرفیت، افزایش بهره‌وری و کارآمدی در دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد شد. بنابراین هدف اصلی از این لایحه، بهبود عملکرد اداری و اجرایی در ساختارهای نظارتی و اطلاعاتی کشور است و نه تغییرات ایدئولوژیک گسترده در بدنه دولت.

توضیحات درباره اشتباهات نگرانی‌های عمومی

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچنین با رد برخی نگرانی‌ها و شایعات اخیر درباره این طرح، بیان کرد که مباحث مطرح شده در قالب نگرانی از حذف شرط اجتهاد، از اساس موضوعیت ندارد و باید به واقعیت‌های قانونی توجه کرد. به عبارت دیگر، گفته‌های منتقدان که بر حذف کامل صلاحیت‌های فقهی و علمی تأکید دارند، با متن دقیق قانون تطابق ندارد.

وی در تشریح دقیق قانون تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، یادآور شد که در شروط قانونی فعلی، بر شرط اجتهاد به معنای حکم شرعی سخت‌گیرانه تصریح نشده است. بلکه بیان می‌کند که وزیر اطلاعات از نظر تحصیلات باید در حد اجتهاد باشد. این تفکیک ظریف اما مهم، نشان می‌دهد که هدف از طرح جدید، ساده‌سازی فرآیندها و حذف مانع‌تراشی‌های اداری است، نه تضعیف معیارهای علمی و دینی.

الزامات حقوقی و راه‌حل‌های جایگزین

عباس گودرزی در پایان صحبت‌های خود اعلام کرد که سایر الزامات و ضوابط این طرح، پس از تصویب نهایی، هرگونه خلأ و نقصی را در فرآیند انتخاب و معرفی وزیر اطلاعات جبران خواهد کرد. این جمله بیانگر آن است که مجلس قصد دارد با ایجاد یک چارچوب حقوقی جدید، تعادل بین معیارهای کارآمدی و معیارهای شرعی را حفظ کند و در عین حال فرآیند انتصاب را تسریع بخشد.

لازم به ذکر است که با توجه به ابهامات قانونی موجود در خصوص سرپرستی وزارت اطلاعات، نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی اطلاعات را به مجلس معرفی کند تا خلأ مدیریتی در این وزارتخانه مهم به وجود نیاید و روند نظارت بر دستگاه‌های اطلاعاتی کشور با اختلال مواجه نشود.