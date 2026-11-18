تحلیل بازارهای اقتصادی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ شامل قیمت‌های ثابت دام زنده در تهران و استان‌ها و همچنین نوسانات قیمت طلا و سکه امامی.

در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، بازارهای اقتصادی ایران با تحولات متعددی همراه بود که تأثیر مستقیمی بر معیشت شهروندان و پیش‌بینی‌های کارشناسان دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، نرخ‌های بازار برای گوسفند و گوساله زنده در این روز هیچ‌گونه تغییری نسبت به ایام قبل نشان نداده و ثابت مانده است. این ثبات قیمتی در حالی است که سایر شاخص‌های اقتصادی مانند طلا و خودروهای سایپا نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

جزئیات قیمت‌های ثابت دام زنده در سراسر کشور

بررسی دقیق آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که بالاترین قیمت ثبت شده برای گوسفند زنده در تهران مشاهده می‌شود که این نرخ به ۷۲۷ هزار تومان رسیده است. در مقابل، کمترین نرخ برای این نوع دام متعلق به استان همدان است که با بهای ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار معامله می‌شود. این اختلاف قیمت نسبی بین پایتخت و سایر استان‌ها، نشان‌دهنده تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه‌های جابجایی و عرضه است که بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.

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در بخش گوساله زنده نیز وضعیت مشابهی حاکم است و بیشترین نرخ خرید و فروش آن در تهران با عدد ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده است. کمترین نرخ برای گوساله زنده نیز در دو استان قم و یزد با قیمت ۶۶۵ هزار تومان مشاهده می‌شود. این ارقام ثابت نشان می‌دهد که فشارهای تورمی اخیر بر بخش دامپروری تأثیر کاهنده‌ای بر نوسانات روزانه نداشته و بازار در وضعیت تعادلی به سر می‌برد.

وضعیت بازار طلا، سکه و خودروهای سایپا

همزمان با گزارش قیمت‌های دام، قیمت طلا ۱۸ عیار و سکه امامی نیز در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. شواهد حاکی از آن است که سکه روی مدار صعودی قرار گرفته است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات در بازارهای موازی باشد. این افزایش قیمت ممکن است بازتابی از شرایط اقتصادی کلان یا نوسانات ارزی در روزهای اخیر باشد که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

در حوزه خودروسازی داخلی نیز قیمت‌های جدید برای محصولات شرکت سایپا از جمله مدل اطلس در این تاریخ منتشر شده است. این به‌روزرسانی قیمت‌ها در کنار گزارش‌های مربوط به بورس، تصویری کلی از وضعیت بازارهای سرمایه و کالایی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد که برای تصمیم‌گیری‌های مالی کوتاه‌مدت ضروری است.

تحلیل پیامدهای تورم و چشم‌انداز آینده

روزنامه شرق در شماره ۵۵۳۰ خود که به تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است، به بررسی عمیق‌تری از وضعیت اقتصادی پرداخته است. در گفت‌وگویی با وحید محمودی، اقتصاددان، پیامدهای بلندمدت تورم مزمن و انتقال فقر به نسل‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نوسانات روزانه قیمت‌ها تنها بخشی از معضلات بزرگ‌تر اقتصادی هستند.

همچنین پیش‌بینی‌ها برای روزهای آینده نشان می‌دهد که بازار بورس ممکن است دوباره به سمت وضعیت صعودی حرکت کند. این پیش‌بینی‌ها در کنار ثبات قیمت‌های دام زنده، سناریوهای مختلفی را برای فعالان اقتصادی پیش می‌آورد که نیازمند رصد دقیق روزانه است تا بتوانند بهترین تصمیمات را در شرایط متغیر بازار اتخاذ کنند.