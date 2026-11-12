برداشت نتانیاهو از تماس با ترامپ و هشدار درباره ایران

گزارش‌های جدید حاکی از اختلاف نظرهای شدید بین نتانیاهو و ترامپ است. تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های اسرائیل در خاورمیانه تأثیر مستقیمی بر نتایج انتخابات کنگره آمریکا داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری معتبر یدیعوت آحارانوت در آخرین گزارش خود فاش کرد که تماس تلفنی اخیر میان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ با تنش‌های لفظی و فریادهای شدید همراه بوده است. این گزارش که به نقل از مقام‌های آمریکایی منتشر شده، نشان می‌دهد که حتی با وجود پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، رابطه دو رهبر همچنان با چالش‌های جدی همراه است. منبع گزارش تأکید کرده که این اختلافات دیدگاه‌ها درباره اولویت‌های منطقه‌ای و نحوه برخورد با ایران است.

جزئیات مشاجره لفظی در تماس تلفنی رهبران

بر اساس گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، مکالمه نهایی بین نتانیاهو و ترامپ به جای هماهنگی استراتژیک، به تیرباران نظرات مخالف تبدیل شد. مقام‌های آگاه در واشنگتن اعلام کرده‌اند که ترامپ و نتانیاهو نتوانسته‌اند بر یک خط مشی مشترک برای خاورمیانه توافق کنند. این اختلاف نظر باعث شده تا فضای عمومی در اسرائیل نگران باشد که آیا این تنش‌ها می‌تواند منجر به تغییر در سیاست‌های حمایتی آمریکا از تل‌آویو شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ صراحتاً خواستار کاهش فشارهای دیپلماتیک بر اسرائیل شده اما نتانیاهو اصرار بر ادامه فشار حداکثری دارد.

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واکنش نتانیاهو و ادعای احیای تهدید هسته‌ای

پس از پایان این تماس پرتنش، بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در کنست اسرائیل، با تأکید بر خطر امنیتی، مدعی شد که ایران در حال احیای تهدید هسته‌ای است. نخست‌وزیر اسرائیل در این سخنرانی صریحاً اعلام کرد که تنها راه از بین بردن همیشگی این تهدید وجودیتی، سرنگونی رژیم ایران است. این اظهارات بازتاب مستقیم نگرانی‌های امنیتی تل‌آویو و تلاش برای ایجاد اجماع داخلی و بین‌المللی علیه تهران است. نتانیاهو با تکرار این ادعاها تلاش می‌کند تا نشان دهد که تغییر دولت در آمریکا به معنای کاهش تهدیدات برای اسرائیل نیست.

تحلیل شکست جمهوری‌خواهان و حمایت از اسرائیل

در همین حال، جی دی ونس معاون دونالد ترامپ، در تحلیلی از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره آمریکا، اشاره کرد که حمایت از اسرائیل یکی از دلایل اصلی این شکست بوده است. این اظهارات در واکنش به نتایج انتخابات اخیر انجام شده و نشان‌دهنده این است که اجماع سنتی احزاب آمریکا در حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل در حال فروپاشی است. جی دی ونس با بیان این نکته، به حساسیت بالای رای‌دهندگان آمریکایی نسبت به هزینه‌های جنگ در خاورمیانه اشاره کرده است. ترامپ نیز این تحلیل را تأیید کرده و نشان داده که درک متفاوتی از حمایت‌های سیاسی لازم برای پیروزی در انتخابات دارد.

پیامدهای سیاسی و تحولات آینده در خاورمیانه

گزارش‌های منتشر شده از روزنامه فایننشال تایمز نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو هر روز با دونالد ترامپ برای حمله به ایران تماس می‌گیرد. این تماس‌های مکرر نشان‌دهنده اصرار شدید نتانیاهو بر عملیات نظامی است، در حالی که ترامپ ممکن است اولویت‌های متفاوتی داشته باشد. ترکیب این عوامل می‌تواند منجر به تنش‌های بیشتر در منطقه شود. تحلیلگران سیاسی معتقدند که عدم هماهنگی کامل بین دو دولت جدید می‌تواند فرصتی برای بازیگران منطقه‌ای باشد. با این حال، صراحت کلام نتانیاهو درباره سرنگونی رژیم ایران، پیامی واضح به تهران و متحدانش ارسال کرده است.

بررسی تأثیرات داخلی و آینده سیاست‌های خارجی

وضعیت فعلی در روابط تل‌آویو و واشنگتن نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در سیاست خارجی آمریکا است. حمایت از اسرائیل دیگر به عنوان یک اصل مطلق در نظر گرفته نمی‌شود و منتقدان داخلی و خارجی این سیاست را به دلیل هزینه‌های اقتصادی و انسانی آن به چالش می‌کشند. جی دی ونس با تأیید تحلیل خود درباره شکست جمهوری‌خواهان، نشان داده که احزاب سیاسی در آمریکا مجبور به بازنگری در استراتژی‌های خود هستند. این تحولات می‌تواند منجر به کاهش رسمی حمایت‌های دیپلماتیک یا مالی از اسرائیل در سال‌های آینده شود. نتیجه نهایی این تنش‌ها، نااطمینانی بیشتر برای امنیت منطقه خاورمیانه خواهد بود.