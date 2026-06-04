برخی از آخرین اخبار مهم در ایران و جهان

در این متن آخرین اخبار مهم در ایران و جهان شامل تصویر رهبر معظم انقلاب در کنار رهبر شهید انقلاب، گزارشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد حضرت آیت الله خامنه ای، گزارشی از خانه ۸۰ متری آیت الله سید مجتبی خامنه ای، گزارشی از تصویب قطعنامه پایان جنگ علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا، هشدار عراقچی به آمریکا، گزارشی از آخرین قیمت طلا و سکه، گزارشی از آخرین قیمت دلار، و هشدار ترامپ از بن بست مذاکرات ایران و آمریکا را شامل می شود.
در این تصویر که ذیل عنوان "امام مجاهد شهید" در رسانه رهبر انقلاب اسلامی انتشار یافته، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب مشاهده می شوند.
رسانه رهبر انقلاب اسلامی همچنین بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در 20 فروردین 1405 را در مورد حضرت آیت الله خامنه ای بازنشر کرده است. حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای:«قائد شهید ما، مجاهدی خستگیناپذیر و چون کوه استوار و محکم، و از عمق جان، مؤمن به وعدههای الهی بودند.
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+ جدولآخرین قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵/ دلار آزاد افزایشی ماندترامپ از بن بست مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد / برخی تضمینهای کتبی درباره پذیرش مجموعهای از شروط مرتبط با برنامه هستهای برای شکستن بن بست ضروری اس
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