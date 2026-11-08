برخوت قاطع با ۸۰ مدیر متخلف مدارس دولتی در ثبت نام

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد ۸۰ مدیر مدرسه به دلیل دریافت پول اجباری شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شدند. جزئیات کامل و آخرین آمار.

رضا روستایی ، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ، از شناسایی و برخورد قاطع با هشتاد مدیر مدرسه در سراسر کشور خبر داد. این مدیران به دلیل دریافت وجوه غیرقانونی از والدین در فرآیند ثبت نام دانش آموزان دستگیر و به هیات های رسیدگی به تخلفات معرفی شده اند.

جزئیات تخلفات و ممنوعیت دریافت پول

وی با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه وجه اجباری از خانواده ها در مدارس دولتی اکیدا ممنوع است، خاطرنشان کرد که این اقدام تخلف محسوب شده و خط قرمز وزارت آموزش و پرورش است. روستایی بیان کرد که کمک های مالی مردمی در این مدارس باید کاملا داوطلبانه باشد و هیچ گونه فشاری برای پرداخت پول نباید وجود داشته باشد.

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مدیرکل ارزیابی عملکرد تصریح کرد که حتی برای مواردی مانند تهیه برگه امتحانی نیز نباید از دانش آموزان وجهی دریافت شود. او توصیه کرده است که مدیران مدارس در زمان ثبت نام به هیچ عنوان مجوز دریافت پول نداشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تذکرات لازم به سرعت داده خواهد شد.

پیگیری شکایات در منطقه ۱۴ تهران

روستایی درباره گزارش های مردمی مبنی بر دریافت وجه از برخی دانش آموزان در منطقه ۱۴ تهران افزود که این موضوع به طور خاص در حال پیگیری است. وی اعلام کرد که اگر تخلف در این خصوص احراز شود، برخورد قانونی و قاطعی با مسئولان مربوطه انجام خواهد شد. این خبر نشان دهنده حساسیت ویژه وزارتخانه بر روی گزارشات واصله از سوی عموم مردم است.

وی خاطرنشان کرد که آمار دقیق این اقدامات اصلاحی هم در سطح وزارتخانه و هم در استان های مختلف موجود است. وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است که با هرگونه دریافت اجباری وجه و تخلف در فرآیند ثبت نام به طور قاطع و قانونی برخورد کند تا از حقوق خانواده ها محافظت شود.

نقش سامانه شکایات در نظارت بر مدارس

مدیرکل ارزیابی عملکرد به فعالیت سامانه ثبت شکایات اشاره کرد و گفت که هرگونه مورد یا شکایتی که در این سامانه ثبت شود، به فوریت بررسی و پیگیری می گردد. آموزش و پرورش موظف است تمامی موارد دریافتی را بررسی کرده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

روستایی در همین رابطه بیان کرد که امسال با بیش از ۸۰ مدیر متخلف مدارس برخورد شده و پرونده آن ها به هیات های رسیدگی به تخلفات ارجاع داده شده است. این اقدامات نشان دهنده تلاش جدی وزارتخانه برای پاکسازی سیستم آموزشی از فساد مالی و شفاف سازی فرآیندهای اداری در مدارس است.