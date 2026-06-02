این/nمقاله/nبه/nتحلیل/nتأثیر/nبرجام/nبر/nانتخابات/nریاست/nجمهوری/n2016/nدر/nایالات/nمتحده/nمی/nپردازد/nنحوه/nتبدیل/nتوافق/nهسته‌ای/nبه/nسلاح/nسیاسی/nداخلی/nجمهوری/nخواهان/nو/nساخت/nمسیر/nبرای/nصعود/nدونالد/nترامپ/nبررسی/nافکار/nعمومی/nایجاد/nتقسیم/nبندی/nهای/nقطبی/nاستراتژی/nتبیین/nدولت/nاوباما/nو/nمقابل/nجست/nبا/nنتانیاهو/nو/nکنگره/nجمهوری/nخواه/nهم/nچنان/nموارد/nبررسی/nخواهند/nآمد

در ادامه بررسی تأثیر افکار عمومی آمریکایی بر سیاست خارجی، به یکی关键历史时刻转向核协议协议设计内部选举机制重写政治武器共和党民粹主义轨道铺平道路特朗普崛起对于公众看法在20142015时期多年不信任尖锐政治言论盖洛普皮尤研究中心数据显示大多数美国人伊朗视为重大威胁尤其以色列2015年2月约84%持有负面看法77%认为核武器争取威胁国家利益正式谈判开始公众分裂两大阵营2015年7协议宣布分歧加剧皮尤2015年9月49%反对仅21%支持党派分歧显著51%民主党人支持而保守派共和党选民反对比例高达82%42%表示对伊朗遵守承诺毫无信心这种两极化与普遍悲观为挑战奥巴马外交遗产创造条件保守派基础任何协议视为让步绥靖愤怒将伊朗问题推上2016竞选核心渴望强硬领导者将反对转化为进攻政治宣言巴拉克奥巴马视核协议首要外交成就其全球外交 Doctrine象征说服怀疑公众国会发起全面宣传解释攻势两个关键时刻2015年4月托马斯弗里德曼纽约时报专访以及2015年8月美国大学演讲接受采访阐述现实逻辑坚持孤立大国持久强调不基于信任而是无先例核查美国大学演讲中批评共和党反对非理性鹰派对比德黑兰街头极端分子称两者希望外交失败这种攻击性言论团结民主党同时激怒保守派协议最具争议政治问题共和党控制国会两院根本反对本雅明内塔尼亚胡以色列总理作为战略盟友介入2015年3月约翰博纳众议院议长未经白宫协调邀请内塔尼亚胡国会演讲此举违反外交礼仪内塔尼亚胡激情谴责协议极差无法阻止伊朗核计划反而开辟道路演讲显示党派协调外国领导人打击在位总统虽然未能阻止协议生效却注入巨大能量反对阵营为更对抗候选人铺平道路美国政治史悖论之一参议院处理协议方式根据《伊朗核审查法》国会有权批准或否决共和党多数参议院试图通过反对决议迫使奥巴马行使否决权然而共和党领导尤其是米奇麦康奈尔策略实际效果相.

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